Reprodução/Instagram Ana Paula Marquez

Conhecida pelo público por suas participações em reality shows, Ana Paula Marquez se prepara para uma experiência diferente das que viveu na televisão.

A influenciadora, empresária e modelo fitness vai enfrentar Raissa Barbosa no Fight Music Show 9, marcado para o dia 5 de dezembro, nos Estúdios Banijay, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O confronto foi anunciado oficialmente pela organização do evento em 13 de novembro.

Na última segunda-feira (23), Ana Paula participou da coletiva de imprensa da competição, que reuniu os nomes confirmados para a edição e antecipou as expectativas para os duelos.

Acostumada aos desafios dos programas de confinamento, a influenciadora agora encara uma competição individual, na qual o desempenho físico, a concentração e o controle emocional são fundamentais.

“Gosto de me desafiar e experimentar coisas novas. Quando surgiu a possibilidade de participar do Fight Music Show, enxerguei uma oportunidade de sair da minha zona de conforto e mostrar um lado meu que muitas pessoas ainda não conhecem. Estou levando esse desafio com muita seriedade”, afirma Ana Paula.

A influenciadora também comenta sobre a expectativa de enfrentar Raissa Barbosa, conhecida por sua participação em A Fazenda, da Record.

“Sei que não será um confronto fácil, mas estou determinada a dar o meu melhor. Respeito minha adversária, porém também confio na minha capacidade. Quero entrar naquele ringue concentrada, mostrar minha força e lutar pela vitória”, declara.

Dos reality shows ao ringue

Natural do Piauí, Ana Paula ganhou visibilidade nacional após participar da segunda temporada do Ilhados com a Sogra, reality show da Netflix, ao lado do marido, Antony Marquez e da sogra.

Em 2025, o casal voltou à televisão na sétima edição do Power Couple Brasil, da Record, comandada por Felipe Andreoli e Rafa Brites.

Fora das telinhas, Ana também atua como empresária no segmento de semijoias e produz conteúdos para as redes sociais, onde compartilha momentos do cotidiano e vídeos ao lado do marido.

A participação no Fight Music Show marca um novo capítulo em sua trajetória no entretenimento. Desta vez, a influenciadora troca as provas dos reality shows por um confronto de boxe.

“Quem me acompanhou nos realities sabe que sou uma pessoa intensa e competitiva. Quando assumo um compromisso, gosto de me entregar de verdade. Quero aproveitar essa experiência para evoluir, superar meus limites e descobrir até onde posso chegar”, acrescenta.

Além do duelo feminino, a nona edição do Fight Music Show contará com o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas, que enfrentará os irmãos gêmeos Watson e Willou no confronto principal da noite.



