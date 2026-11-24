Divulgação Qymira

A atriz e cantora internacional Qymira desembarca no Brasil nesta terça-feira (24) para uma temporada de compromissos profissionais entre São Paulo e Salvador.

A artista vem ao país para apresentar “Sacanagenzinha”, música composta por Edílson Capetinha, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, e gravada com a Timbalada no estúdio de Carlinhos Brown, no Candeal, na capital baiana.

Com agenda no Brasil até 6 de dezembro, Qymira se prepara para lançar a faixa em 8 de janeiro de 2027.

A música estará disponível nas plataformas digitais, com pré-save no Spotify e no YouTube.

Com uma carreira construída entre a Ásia e o Reino Unido, a cantora pretende apresentar a percussão baiana e os artistas brasileiros com quem trabalha a novos públicos internacionais.

A iniciativa também faz parte de sua proposta de promover o intercâmbio cultural entre diferentes países por meio da música, do cinema, das artes e do esporte.

“Não estou aqui só para divulgar uma música. Estou aqui para celebrar a alma do mundo. Porque o mundo fica mais bonito quando misturamos as nossas vozes”, afirma Qymira.

Parceria com Edílson e Timbalada

Em “Sacanagenzinha”, a artista reúne sua identidade musical à sonoridade dos tambores da Timbalada.

A composição é assinada por Edílson, que, além da trajetória no futebol, também toca cavaquinho, compõe e mantém uma relação próxima com o Carnaval da Bahia.

O videoclipe da faixa, dirigido por Pedring Lopez, teve parte das cenas gravadas nas Filipinas e conta com a participação do ator e ex-BBB Alberto Cowboy.

Durante sua passagem por Salvador, Qymira se encontrará com Buja Ferreira, integrante da Timbalada, para gravar as cenas que completam a produção audiovisual.

Apesar de o lançamento oficial estar previsto para janeiro, a música já foi apresentada ao vivo.

Durante a Copa do Mundo de 2026, Qymira cantou “Sacanagenzinha” na Casa Rede Ronaldo, em Miami, espaço montado pela Rede Ronaldo durante o torneio.

Na ocasião, a artista também conversou com Ronaldo sobre o trabalho desenvolvido por sua fundação com crianças.

Em São Paulo, a programação inclui entrevistas em emissoras de televisão, rádios e veículos digitais, algumas delas com a participação de Alberto Cowboy e Edílson Capetinha.

Relação com o Brasil e projetos sociais

A aproximação de Qymira com a música brasileira antecede o novo single.

Em 2023, a cantora lançou “Perdão”, “Sun & Sea” e “Vem Comigo”, em colaboração com artistas brasileiros.

Posteriormente, também se apresentou em um trio elétrico no Carnaval de Salvador, como convidada do cantor Edu Casanova.

A atuação social é outra frente do trabalho da artista. Fundadora da One Gaia, Qymira desenvolve iniciativas voltadas a jovens em situação de vulnerabilidade por meio da música, da dança, das artes e do esporte.

O movimento possui atuação em Hong Kong, nas Filipinas e no Brasil, onde já realizou ações com crianças das comunidades de Itinga, na região de Salvador.

Entre os próximos projetos está o lançamento do “Shooting Stars”, iniciativa voltada ao futebol no país.

Carreira internacional na música e no cinema

Nascida em Hong Kong, criada em São Francisco e formada no Reino Unido, Qymira atua como cantora, compositora, atriz e produtora.

A artista também compõe trilhas sonoras para o cinema e rege sua própria orquestra, a Qymira Symphony Orchestra.

Seu nome artístico faz referência à quimera, criatura da mitologia grega formada por diferentes animais.

Entre 2023 e 2024, as músicas “Give It To Me”, “Wait For No One” e “Labyrinth of Life” alcançaram o top 10 das paradas Music Week Pop Club e UK Dance, no Reino Unido.

Em 2024, “Labyrinth of Life” também entrou no top 100 das paradas pop e club da Alemanha.

A cantora realizou ainda uma turnê com ingressos esgotados pelo Reino Unido e pela Irlanda, ao lado dos grupos britânicos Boyzlife e Collabro.

No cinema, Qymira protagoniza “Shadow Transit”, longa dirigido por Pedring Lopez e produzido pela ACT3 e pela BlackOps Studio Asia.

Além de atuar, ela assina a trilha sonora e a música-tema da produção, escolhida para encerrar o Q Cinema International Film Festival.

O filme tem estreia prevista para o fim de 2026 nas plataformas de streaming da América do Norte e, a partir de janeiro, nos cinemas da Ásia.

A artista também integra o elenco do thriller de ação “Lotus” e do drama histórico “A Thread of Steel”.