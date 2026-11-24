A atriz e cantora internacional Qymira desembarca no Brasil nesta terça-feira (24) para uma temporada de compromissos profissionais entre São Paulo e Salvador.
A artista vem ao país para apresentar “Sacanagenzinha”, música composta por Edílson Capetinha, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, e gravada com a Timbalada no estúdio de Carlinhos Brown, no Candeal, na capital baiana.
Com agenda no Brasil até 6 de dezembro, Qymira se prepara para lançar a faixa em 8 de janeiro de 2027.
A música estará disponível nas plataformas digitais, com pré-save no Spotify e no YouTube.
Com uma carreira construída entre a Ásia e o Reino Unido, a cantora pretende apresentar a percussão baiana e os artistas brasileiros com quem trabalha a novos públicos internacionais.
A iniciativa também faz parte de sua proposta de promover o intercâmbio cultural entre diferentes países por meio da música, do cinema, das artes e do esporte.
“Não estou aqui só para divulgar uma música. Estou aqui para celebrar a alma do mundo. Porque o mundo fica mais bonito quando misturamos as nossas vozes”, afirma Qymira.
Parceria com Edílson e Timbalada
Em “Sacanagenzinha”, a artista reúne sua identidade musical à sonoridade dos tambores da Timbalada.
A composição é assinada por Edílson, que, além da trajetória no futebol, também toca cavaquinho, compõe e mantém uma relação próxima com o Carnaval da Bahia.
O videoclipe da faixa, dirigido por Pedring Lopez, teve parte das cenas gravadas nas Filipinas e conta com a participação do ator e ex-BBB Alberto Cowboy.
Durante sua passagem por Salvador, Qymira se encontrará com Buja Ferreira, integrante da Timbalada, para gravar as cenas que completam a produção audiovisual.
Apesar de o lançamento oficial estar previsto para janeiro, a música já foi apresentada ao vivo.
Durante a Copa do Mundo de 2026, Qymira cantou “Sacanagenzinha” na Casa Rede Ronaldo, em Miami, espaço montado pela Rede Ronaldo durante o torneio.
Na ocasião, a artista também conversou com Ronaldo sobre o trabalho desenvolvido por sua fundação com crianças.
Em São Paulo, a programação inclui entrevistas em emissoras de televisão, rádios e veículos digitais, algumas delas com a participação de Alberto Cowboy e Edílson Capetinha.
Relação com o Brasil e projetos sociais
A aproximação de Qymira com a música brasileira antecede o novo single.
Em 2023, a cantora lançou “Perdão”, “Sun & Sea” e “Vem Comigo”, em colaboração com artistas brasileiros.
Posteriormente, também se apresentou em um trio elétrico no Carnaval de Salvador, como convidada do cantor Edu Casanova.
A atuação social é outra frente do trabalho da artista. Fundadora da One Gaia, Qymira desenvolve iniciativas voltadas a jovens em situação de vulnerabilidade por meio da música, da dança, das artes e do esporte.
O movimento possui atuação em Hong Kong, nas Filipinas e no Brasil, onde já realizou ações com crianças das comunidades de Itinga, na região de Salvador.
Entre os próximos projetos está o lançamento do “Shooting Stars”, iniciativa voltada ao futebol no país.
Carreira internacional na música e no cinema
Nascida em Hong Kong, criada em São Francisco e formada no Reino Unido, Qymira atua como cantora, compositora, atriz e produtora.
A artista também compõe trilhas sonoras para o cinema e rege sua própria orquestra, a Qymira Symphony Orchestra.
Seu nome artístico faz referência à quimera, criatura da mitologia grega formada por diferentes animais.
Entre 2023 e 2024, as músicas “Give It To Me”, “Wait For No One” e “Labyrinth of Life” alcançaram o top 10 das paradas Music Week Pop Club e UK Dance, no Reino Unido.
Em 2024, “Labyrinth of Life” também entrou no top 100 das paradas pop e club da Alemanha.
A cantora realizou ainda uma turnê com ingressos esgotados pelo Reino Unido e pela Irlanda, ao lado dos grupos britânicos Boyzlife e Collabro.
No cinema, Qymira protagoniza “Shadow Transit”, longa dirigido por Pedring Lopez e produzido pela ACT3 e pela BlackOps Studio Asia.
Além de atuar, ela assina a trilha sonora e a música-tema da produção, escolhida para encerrar o Q Cinema International Film Festival.
O filme tem estreia prevista para o fim de 2026 nas plataformas de streaming da América do Norte e, a partir de janeiro, nos cinemas da Ásia.
A artista também integra o elenco do thriller de ação “Lotus” e do drama histórico “A Thread of Steel”.