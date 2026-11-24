Acervo Pessoal / Divulgação Gio Cordeiro estrela projeto de perfumaria que celebra os 40 anos da Rommanel.

A influenciadora digital e atriz Gio Cordeiro acrescentou um novo projeto à sua trajetória profissional. Desta vez, a artista se aproxima do universo da perfumaria ao protagonizar uma iniciativa que reúne fragrâncias colecionáveis e explora a tendência das embalagens-surpresa.

Intitulado “Essências de uma História”, o projeto faz parte das comemorações pelos 40 anos da Rommanel e reúne quatro body splashes, batizados de Origem, Transformação, Ícone e Legado.

A participação da influenciadora marca sua incursão em mais um segmento do mercado da beleza, ampliando sua atuação para além da produção de conteúdo nas redes sociais.

Do universo dos colecionáveis à perfumaria

Conhecido como blind box, o formato escolhido para apresentar as fragrâncias consiste em embalagens que escondem o conteúdo até o momento da abertura.

O conceito, popularizado entre colecionadores de brinquedos e personagens, também encontrou espaço no universo da beleza. A dinâmica desperta a curiosidade do público ao incorporar o elemento surpresa à experiência de consumo.

No projeto protagonizado por Gio Cordeiro, a proposta foi aplicada à perfumaria, com quatro fragrâncias que representam diferentes momentos da trajetória da marca.

Beleza ganha espaço na trajetória dos influenciadores

A aproximação de Gio com a perfumaria acompanha um movimento de diversificação da atuação profissional de personalidades digitais, que encontram nos segmentos de moda, beleza e comportamento novas possibilidades de trabalho.

Além da produção de conteúdo, a participação em projetos ligados a esses mercados permite que influenciadores explorem diferentes formatos de comunicação com o público.

Para Gio Cordeiro, o trabalho representa mais uma experiência profissional que reúne sua atuação diante das câmeras e sua presença no universo digital. O projeto começa nesta terça-feira (24) e segue ao longo de dezembro.