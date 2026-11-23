Divulgação Mike Tyson

Quem passou pela Avenida Paulista neste domingo (22) teve a oportunidade de encontrar uma das maiores lendas da história do boxe.

Mike Tyson chamou a atenção do público ao participar de um evento na capital paulista e protagonizar um confronto bastante diferente daqueles que marcaram sua carreira nos ringues.

Desta vez, o adversário do ex-campeão mundial não era outro lutador, mas o Preguicildo, personagem que representa a preguiça e a falta de disposição para praticar atividades físicas.

Os dois ficaram frente a frente em um palco montado na avenida, em uma encenação que divertiu quem acompanhava a movimentação.

A aparição do norte-americano aconteceu durante a inauguração da nova unidade da Ultra Academia, na Avenida Paulista.

Além da participação de Tyson, a programação contou com DJ, distribuição de 3 mil camisetas e atividades que atraíram fãs e curiosos ao local.

Aos 60 anos, Tyson continua sendo um dos nomes mais reconhecidos do esporte mundial.

Conhecido pelo estilo agressivo e pela potência de seus golpes, o norte-americano entrou para a história em 1986, quando conquistou o título mundial dos pesos-pesados aos 20 anos, tornando-se o mais jovem campeão da categoria.

Ao longo da carreira profissional, acumulou 50 vitórias, sendo 44 por nocaute.

Mesmo após deixar as competições profissionais regulares, o ex-pugilista continuou presente no universo do entretenimento.

Participou de produções cinematográficas, programas de televisão e eventos esportivos, além de voltar aos ringues em ocasiões especiais.

Em novembro de 2024, por exemplo, enfrentou o influenciador e boxeador Jake Paul em uma luta que atraiu atenção internacional.

O encontro em São Paulo também reuniu celebridades e nomes conhecidos do entretenimento e do esporte.

Entre as personalidades ligadas ao empreendimento estão o ex-campeão do UFC Anderson Silva, um dos sócios da rede, e os atores Reinaldo Gianecchini e Fernanda Souza, embaixadores da marca.

A participação de Tyson ainda despertou curiosidade sobre uma possível aproximação do ex-pugilista com o mercado fitness brasileiro.

Com Anderson Silva entre os sócios do empreendimento, fica a dúvida: será que Mike Tyson também pode entrar para esse time?