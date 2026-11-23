Reprodução/Instagram Erica Rios

Em meio aos desafios da vida cotidiana, encontrar momentos para fortalecer a espiritualidade e compartilhar experiências pode fazer diferença na trajetória de muitas mulheres.

É com essa proposta que a pastora Erica Rios tem promovido encontros voltados à renovação da fé, à comunhão e ao fortalecimento feminino, reunindo participantes que buscam apoio espiritual e novas perspectivas para suas vidas.

Recentemente, a religiosa realizou mais uma edição da Conferência Mulheres Vitoriosas, desta vez em Salvador, na Bahia.

O encontro reuniu mulheres em uma programação marcada por momentos de oração, mensagens de esperança e reflexões sobre a importância de manter a fé diante das dificuldades.

Nas redes sociais, Erica compartilhou registros da conferência e celebrou a participação das mulheres.

“Que alegria viver tudo o que Deus preparou para nós!”, escreveu na publicação.

A iniciativa faz parte de um trabalho que busca proporcionar espaços de acolhimento e conexão entre mulheres.

Os encontros são organizados com o propósito de incentivar as participantes a renovarem suas forças, reconhecerem seu valor e enfrentarem os desafios pessoais com mais confiança e espiritualidade.

“A Conferência Mulheres Vitoriosas foi um tempo precioso de comunhão, fé e renovação. Mulheres reunidas em um só propósito, corações unidos na presença do Senhor e vidas fortalecidas pelo Seu amor”, declarou Erica.

Antes da edição realizada na capital baiana, a conferência também passou por São Paulo.

A proposta dos encontros é reunir mulheres de diferentes histórias e realidades em torno de uma experiência coletiva de fé, criando oportunidades para compartilhar vivências e refletir sobre questões que fazem parte do cotidiano feminino.

Em suas mensagens, ela costuma abordar temas como esperança, propósito, perseverança e transformação pessoal.

A ideia é incentivar mulheres a não desistirem de seus objetivos, mesmo quando enfrentam períodos de incerteza ou dificuldades emocionais.

Para Erica, os momentos vividos durante os encontros também devem continuar presentes depois que a programação termina.

Em uma das publicações, ela expressou o desejo de que as experiências compartilhadas permaneçam na vida das participantes.

“Que tudo o que vivemos continue florescendo em nossos corações e que a fé, a esperança e o propósito permaneçam vivos em cada uma de nós”, afirmou.

A atuação de Erica Rios nas redes sociais também amplia o alcance dessas mensagens.

Por meio de vídeos, reflexões e convites para os encontros, a religiosa mantém contato com mulheres que acompanham seu trabalho e se identificam com os temas abordados.

Após mais uma edição da conferência, ela reforçou a importância da união e da continuidade dessa caminhada espiritual.

“Seguimos juntas, firmadas em Cristo, vivendo tudo aquilo que Ele preparou para nós!”, concluiu.