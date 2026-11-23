Reprodução | Instagram Bispo Bruno Leonardo faz apelo após tragédia no Rio Grande do Sul

Diante da destruição provocada pelas fortes tempestades que atingiram o Rio Grande do Sul, o Bispo Bruno Leonardo utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira (23) para fazer um apelo pelas famílias afetadas.

Em um vídeo compartilhado com seus mais de 14 milhões de seguidores, o religioso dedicou uma oração aos moradores de Tupanciretã, município da região central do estado que sofreu graves danos com a passagem do temporal.

Na gravação, Bruno Leonardo demonstrou preocupação com as pessoas que perderam familiares, tiveram suas casas destruídas ou ficaram feridas.

Além de pedir conforto espiritual às vítimas, ele destacou a necessidade de mobilização para ajudar quem enfrenta dificuldades após a tragédia.

“Consola os corações que estão chorando, Pai, a perda de seus familiares. Estende as tuas mãos sobre todos que estão feridos. Meu Deus, onde existe desespero, leva a tua esperança”, declarou durante a oração.

O religioso também direcionou sua mensagem às pessoas que trabalham no atendimento às vítimas e na recuperação das áreas atingidas.

Em outro momento, pediu que a solidariedade se transforme em ajuda concreta, especialmente para as famílias que precisam de alimentos, abrigo e recursos básicos.

A manifestação acontece após uma sequência de tempestades que provocou mortes e deixou centenas de feridos no território gaúcho.

Segundo informações divulgadas pela Defesa Civil nesta segunda-feira (23), cinco pessoas morreram, 265 ficaram feridas e mais de 19 mil moradores de Tupanciretã estavam fora de suas casas.

O fenômeno meteorológico, caracterizado como uma supercélula, provocou rajadas de vento de até 114 km/h.

Mais de 7,7 mil residências tiveram os telhados danificados, enquanto dezenas de municípios registraram prejuízos em escolas, estabelecimentos de saúde e outras estruturas.

Diante da gravidade da situação, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em Tupanciretã, permitindo a adoção de medidas emergenciais para atender à população e auxiliar na recuperação do município.

Conhecido por compartilhar mensagens religiosas e orações nas plataformas digitais, Bruno Leonardo aproveitou o alcance de suas redes sociais para ampliar o pedido de apoio aos atingidos.

Na publicação, o bispo também convidou seus seguidores a participarem de uma corrente de oração pela cidade e reforçou a importância de oferecer apoio às famílias que enfrentam as consequências da tempestade.

A mensagem chamou a atenção para uma realidade que vai além dos prejuízos materiais.

Para os moradores que perderam suas casas, seus pertences ou pessoas próximas, a reconstrução também envolve o desafio de recuperar a segurança e retomar a rotina depois da tragédia.