Acervo Pessoal / Divulgação Safira Bastos Vieira, de 59 anos, deixou Manaus e construiu uma empresa de limpeza na Suíça, onde vive há 23 anos.

Sair do Brasil, criar os filhos em outro país e começar uma carreira praticamente do zero. Foi esse o desafio enfrentado por Safira Bastos Vieira , de 59 anos, quando decidiu reconstruir a vida na Suíça. Natural de Manaus, no Amazonas, a empresária vive há 23 anos em Lausanne e transformou o trabalho com limpeza em um negócio que atende cerca de 100 clientes recorrentes.

A trajetória, no entanto, começou longe da estabilidade que conquistou. Ao chegar à Europa, aos 36 anos, Safira precisou lidar com as dificuldades de adaptação, as diferenças culturais e a ausência de uma rede de apoio. Mesmo com experiência empresarial no Brasil, trabalhou como garçonete e cuidadora antes de encontrar uma atividade que permitisse conciliar a maternidade com a necessidade de sustentar a família.

“Quando você precisa sustentar os filhos longe de casa, o preconceito não paga as contas; eu vi na limpeza a chance real de cuidar da minha família e construir minha empresa”, relembra a manauara.

Do trabalho doméstico à própria empresa

A decisão de investir no setor de limpeza marcou uma mudança na vida de Safira. Em 2014, ela formalizou a Sabavi Nettoyages, empresa especializada em serviços de limpeza residencial e corporativa.

O que começou como uma alternativa para garantir renda e flexibilidade se transformou em uma operação com aproximadamente 100 clientes recorrentes.

Para a empresária, uma das principais diferenças entre trabalhar no Brasil e na Suíça foi a maneira como a atividade é percebida socialmente.

Enquanto o trabalho doméstico ainda enfrenta desvalorização no mercado brasileiro, Safira encontrou na prestação de serviços uma oportunidade de crescimento profissional.

A experiência também exigiu adaptação às regras locais, aos padrões de atendimento e às exigências dos clientes.

Com o crescimento da empresa, chegou a empregar 22 pessoas. Atualmente, lidera uma equipe com mais de 14 colaboradoras imigrantes.

Empresária transforma passeios pela Suíça em novo negócio

Além do trabalho com limpeza, Safira Bastos Vieira encontrou outra oportunidade de empreender em uma atividade que fazia parte de sua rotina pessoal.

Apaixonada pelas paisagens suíças, ela costumava aproveitar os fins de semana para conhecer lagos, montanhas e trilhas da região.

Ao compartilhar os passeios nas redes sociais, começou a receber mensagens de pessoas interessadas em conhecer os mesmos lugares.

Foi assim que surgiu a Sabavi Experience, iniciativa voltada a experiências turísticas na Suíça.

“As trilhas e os lagos suíços sempre foram meu refúgio nos fins de semana, e perceber que as pessoas queriam viver essa conexão comigo transformou um hábito pessoal em um novo negócio”, afirma a empresária.

A iniciativa representa uma nova etapa profissional para Safira, que passou a explorar o interesse pelas paisagens e pela cultura local como uma possibilidade de negócio.

Apoio a brasileiras que desejam empreender no exterior

Depois de enfrentar as dificuldades de começar uma vida em outro país, Safira também decidiu compartilhar sua experiência com outras mulheres.

Atualmente, desenvolve um trabalho de consultoria voltado a brasileiras interessadas em trabalhar e empreender fora do Brasil.

A empresária, que possui nacionalidades portuguesa e suíça, afirma que conhecer as exigências legais, compreender o mercado e construir uma rede de contatos são etapas importantes para quem pretende iniciar uma atividade profissional no exterior.

“Quando cheguei à Europa, não tive ninguém para me explicar como o mercado funcionava; hoje, preparar outras mulheres para trabalhar e empreender aqui é a parte mais gratificante da minha liderança”, destaca a executiva.

A experiência como empregadora também influencia esse trabalho. Ao longo dos anos, Safira passou a contratar e preparar outras mulheres imigrantes para atuar no setor de limpeza.

Recomeçar depois dos 50 também faz parte dos planos

A história de Safira Bastos Vieira ganha destaque neste 19 de novembro, Dia do Empreendedorismo Feminino, data dedicada ao reconhecimento da participação das mulheres no mundo dos negócios.

Segundo dados do Sebrae baseados na PNAD Contínua, o Brasil registrou 10,4 milhões de mulheres à frente de negócios no fim de 2025.

No exterior, brasileiras também buscam alternativas para conquistar independência financeira, embora precisem enfrentar desafios relacionados ao idioma, à adaptação cultural e às regras de cada país.

Aos 59 anos, Safira afirma que não pretende limitar seus projetos à empresa que construiu. Com novas iniciativas no turismo e na consultoria, ela vê a maturidade como uma vantagem para tomar decisões profissionais.

“Chegar perto dos 60 anos abrindo novos caminhos mostra que a idade não limita sonhos, ela apenas dá mais clareza para escolher onde queremos estar”, conclui Safira Bastos Vieira.

Depois de mais de duas décadas na Suíça, a empresária continua ampliando suas atividades. A trajetória que começou com a necessidade de sustentar os filhos agora também envolve a geração de empregos e o apoio a outras brasileiras que desejam construir uma carreira fora do país.