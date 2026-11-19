Divulgação Evelyn Marques, fundadora da StarLive Shop

Uma dúvida sobre o tamanho de uma roupa, a textura de um cosmético ou o funcionamento de um eletrodoméstico pode ser suficiente para fazer alguém desistir de uma compra pela internet.

Mas e quando o consumidor consegue fazer a pergunta e receber uma resposta enquanto acompanha o produto sendo apresentado?

Essa possibilidade está ajudando a transformar as transmissões ao vivo em uma experiência de compra que combina informação, entretenimento e interação.

Uma pesquisa realizada pela NielsenIQ, divulgada pelo TikTok Shop em outubro de 2026, identificou que 91% dos consumidores entrevistados consideram as lives uma boa maneira de esclarecer dúvidas antes de comprar.

Entre aqueles que já adquiriram produtos durante as transmissões, 67% destacaram a possibilidade de observar o funcionamento dos itens como um dos principais atrativos do formato.

Os resultados ajudam a explicar um comportamento que ganha espaço no comércio digital.

Em vez de depender exclusivamente de fotografias, descrições e avaliações escritas, parte dos consumidores busca acompanhar demonstrações e conversar com quem está apresentando os produtos.

Para Evelyn Marques, fundadora da StarLive Shop, empresa especializada em social commerce, a interação pode ajudar a resolver dúvidas que normalmente aparecem durante uma compra online.

“Quando alguém compra pela internet, nem sempre consegue visualizar todos os detalhes de um produto. Na live, existe a possibilidade de pedir uma demonstração, perguntar sobre características e entender melhor como aquele item funciona. Isso ajuda o consumidor a tomar uma decisão com mais informações”, explica.

A diferença aparece especialmente em categorias nas quais a experiência visual tem importância.

Na moda, por exemplo, o apresentador pode mostrar como uma peça veste, explicar as medidas e apresentar combinações.

No setor de beleza, é possível demonstrar a aplicação de um cosmético, sua textura e o resultado visual imediato.

Já em produtos para casa, a transmissão permite observar funções e dimensões que nem sempre ficam claras nas imagens de um anúncio.

Esse contato também modifica a maneira como o consumidor participa da apresentação.

Durante uma live, perguntas enviadas pelo chat podem orientar o conteúdo, fazendo com que o apresentador retome uma demonstração, compare produtos ou explique determinada característica.

“Uma transmissão não precisa seguir um roteiro engessado. Se muitas pessoas perguntam sobre um detalhe, aquilo pode ser abordado naquele momento. O apresentador consegue perceber o interesse do público e adaptar a conversa. Essa troca é uma das características mais interessantes das vendas ao vivo”, afirma Evelyn.

O comportamento também está relacionado à confiança nas informações recebidas.

Uma apresentação em tempo real permite observar como o produto é utilizado, embora isso não substitua a necessidade de pesquisar preços, verificar condições de compra e avaliar a credibilidade de quem está vendendo.

Segundo Evelyn, a preparação de quem conduz a transmissão é fundamental para que essa interação seja realmente útil.

“Não basta colocar alguém diante da câmera e pedir que apresente uma oferta. É importante conhecer o produto, entender suas características e saber responder às perguntas com clareza. Quando a informação é incompleta ou exagerada, a experiência pode gerar o efeito contrário e afastar o consumidor”, observa.

A pesquisa NielsenIQ também apontou que 68% dos compradores entrevistados afirmaram já ter adquirido produtos que não conheciam antes de encontrá-los em uma live.

O dado sugere que as transmissões podem funcionar como um espaço de descoberta, no qual o consumidor entra para acompanhar determinado conteúdo e acaba conhecendo itens que não estavam inicialmente em sua lista de compras.

Essa descoberta, entretanto, não significa necessariamente uma compra por impulso.

Em muitos casos, o interesse surge durante a apresentação e a decisão depende das informações recebidas, da comparação com outras opções e das condições oferecidas.

Para Evelyn, esse é um ponto importante na maneira como as marcas devem organizar suas transmissões.

“Uma pessoa pode entrar em uma live sem intenção de comprar naquele momento. Se o produto desperta interesse, ela começa a observar, faz perguntas e tenta entender se aquilo atende à sua necessidade. O trabalho de apresentação precisa respeitar esse processo, porque cada consumidor está em uma etapa diferente da decisão”, explica.

Outro fator é a presença de criadores de conteúdo nas transmissões.

Quando o público já acompanha determinado apresentador, pode existir familiaridade com sua linguagem e seus hábitos de consumo.

Essa relação, porém, não garante automaticamente uma recomendação confiável.

A transparência sobre parcerias comerciais e a precisão das informações continuam sendo importantes.

Para as empresas, a mudança exige atenção ao conteúdo que acompanha a oferta.

Uma live pode reunir descontos, cupons e condições especiais, mas a experiência também depende de demonstrar corretamente os produtos, manter informações atualizadas e oferecer atendimento quando surgem dúvidas.

“Uma boa transmissão precisa considerar o que o consumidor quer saber e não somente o que a marca deseja anunciar. A demonstração deve ser clara, o apresentador precisa estar preparado e as informações comerciais têm que ser corretas. A venda pode ser consequência dessa experiência”, destaca a fundadora da StarLive Shop.

Embora os dados indiquem uma percepção positiva entre os consumidores pesquisados, não permitem concluir que as lives sejam a preferência de todos os brasileiros ou que assistir a uma transmissão necessariamente resulte em compra.

O formato também enfrenta desafios, como a dificuldade de avaliar determinadas características à distância, a possibilidade de publicidade pouco transparente e a pressão de ofertas com tempo limitado.

Ainda assim, o interesse pelas transmissões mostra que a decisão de compra online não depende exclusivamente do preço.

A possibilidade de observar um produto, esclarecer dúvidas e participar da apresentação acrescenta elementos que uma página tradicional de comércio eletrônico nem sempre consegue oferecer.

Para Evelyn, o crescimento desse comportamento aponta para uma relação mais participativa entre marcas e consumidores.

“Quem está assistindo quer entender o que está comprando. Quando existe espaço para perguntar, comparar e acompanhar uma demonstração, a experiência fica mais próxima das necessidades daquela pessoa. O desafio das marcas é usar essa interação para informar de verdade”, conclui.