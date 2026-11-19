Marcella Neitzel Diego Faria, conhecido pelo hit “Elas Ficam Loucas”, relembra dificuldades financeiras após o sucesso e conta como se tornou empresário da música.

Diego Faria revela crise financeira após sucesso e vira empresário

Sertanejo que ficou conhecido pelo hit “Elas Ficam Loucas” conta como superou dificuldades na carreira e criou distribuidora com 4 bilhões de streams

O cantor Diego Faria, conhecido pelo sucesso de “Elas Ficam Loucas”, viveu uma reviravolta na carreira depois de conquistar espaço nas rádios, na televisão e nos palcos internacionais. Apesar da popularidade alcançada em 2017, o sertanejo enfrentou dificuldades financeiras e chegou a não ter dinheiro para pagar o próprio aluguel.

A experiência fez com que o artista mudasse seus planos profissionais. Depois de anos dedicados aos shows, Diego decidiu investir nos bastidores da indústria musical e criou a The Home Music, distribuidora digital que, segundo ele, já ultrapassou a marca de 4 bilhões de reproduções nas plataformas de streaming.

Agora, o cantor relembra os momentos difíceis, fala sobre a transformação em empresário e revela os planos de voltar aos palcos com uma turnê em 2027.

Do sucesso nas rádios à dificuldade para pagar o aluguel

A carreira de Diego Faria ganhou projeção nacional com a música “Elas Ficam Loucas”. O sucesso abriu portas para apresentações em diferentes regiões do Brasil e também no exterior.

Entretanto, enquanto conquistava reconhecimento do público, o sertanejo afirma que enfrentava problemas relacionados à administração de sua carreira.

Segundo ele, a falta de planejamento financeiro por parte dos profissionais que gerenciavam seu trabalho contribuiu para uma mudança drástica em sua situação econômica.

"Tudo isso aconteceu naturalmente na minha vida. Eu não nasci pra ser empresário e muito menos dono de distribuidora digital. Eu nasci artista, eu canto e toco violão desde os meus 8 anos de idade. Minha vida sempre foi cantar, mas eu fui um dos artistas que mais sofreram com má gestão. No auge da minha carreira, eu fui do céu ao inferno em dois anos! Fui dos palcos da Europa a não ter dinheiro pra pagar sequer meu aluguel, porque os meus empresários não souberam gerir o meu projeto! E quando eu criei a The Home, foi na intenção de ajudar os artistas a não passarem por tudo que eu passei. Eu quero fazer eles ganharem dinheiro e saber quanto estão recebendo por cada play gerado nas plataformas digitais", conta.

A situação despertou no cantor o interesse por compreender melhor o funcionamento do mercado musical, especialmente a distribuição de músicas e o pagamento de direitos e receitas geradas nas plataformas digitais.

Cantor cria distribuidora e alcança bilhões de reproduções

Depois da experiência como artista, Diego Faria decidiu criar a The Home Music, empresa voltada à distribuição digital de músicas.

A plataforma trabalha com artistas de diferentes gêneros e oferece serviços relacionados ao lançamento de canções, ao acompanhamento de projetos e à disponibilização de conteúdos nos serviços de streaming.

De acordo com o sertanejo, as músicas distribuídas pela empresa já somam mais de 4 bilhões de reproduções.

Além da distribuição, Diego afirma que busca oferecer orientação aos profissionais que estão iniciando suas carreiras ou precisam de suporte para administrar seus lançamentos.

"Temos uma equipe dedicada para os artistas que acreditamos que têm potencial, desde um label manager que apresenta os lançamentos para as plataformas digitais. Temos label service, que ensina o artista e as produtoras a subir as músicas no nosso painel. Temos grupo VIP no WhatsApp para artistas premium e, claro, um suporte dedicado e humanizado, como nenhuma outra distribuidora oferece! Tudo isso faz da The Home a que mais cresce do Brasil!", afirma.

Viagem à Europa marca nova fase nos negócios

A atuação como empresário também levou Diego Faria a buscar oportunidades fora do Brasil.

Recentemente, o cantor esteve na Espanha e na Suécia, onde participou de encontros com profissionais e empresas da indústria musical.

Durante a viagem, visitou a sede do Spotify, na Suécia, e se reuniu com representantes da Snafu Records, companhia com a qual iniciou uma parceria comercial em 2024.

O artista conta que também está investindo no desenvolvimento de uma nova plataforma tecnológica para a distribuidora.

"Minha viagem à Europa, dessa vez, foi extremamente para fazer negócios. Trabalhar ao lado dos gringos me fez ter uma visão muito além... Visitei a sede mundial do Spotify na Suécia e me encontrei com os donos da Snafu Records, empresa que eu trouxe para o Brasil em 2024. Fechei a construção do painel mais tecnológico da América Latina e um dos mais modernos do mundo, onde os artistas terão milhares de opções jamais oferecidas por qualquer outra distribuidora no Brasil. Eu sei que é cansativo, estou há 3 anos trabalhando 17, 18 horas por dia, sem férias! Mas eu sei que o que estou construindo é inovador, e o mercado vai entender em breve que valeu a pena cada esforço", diz.

Segundo Diego, os últimos três anos foram marcados por uma rotina intensa de trabalho, com jornadas que chegaram a 18 horas por dia.

Diego Faria prepara retorno aos palcos em 2027

Mesmo depois de assumir os negócios, Diego Faria não abandonou a carreira de cantor.

Recentemente, lançou a música “Você É Minha” e começou a preparar uma nova turnê, prevista para 2027.

O retorno representa uma mudança em relação à decisão tomada em 2023, quando interrompeu as apresentações para se dedicar integralmente à distribuidora.

Na época, o sertanejo fazia shows principalmente em casas noturnas do Sul do Brasil, mas decidiu concentrar seus esforços na construção da empresa.

"Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas, 3 anos depois, com a virada de chave que aconteceu comigo, eu vi que foi a mais certa! Naquele momento, em 2023, eu estava fazendo shows apenas em baladas no Sul do Brasil, que sempre me abraçou muito. Quando eu descobri a Snafu Records na Suécia e fiz o primeiro negócio com eles, eu decidi parar tudo e viver os bastidores da música 24 horas por dia. Eu olhava pro espelho quando eu acordava cedo e falava: 'Caramba, meu Deus, tu tens grandes planos na minha vida!' Minha rotina mudou, eu acordo cedo e durmo tarde hoje! Mas sei que tu tens algo muito grandioso pra mim. E só agora, depois de 3 anos, eu resolvi voltar a trabalhar meu projeto, a gravar o que eu gosto e preparar uma grande tour pra 2027. Mas, na hora de tomar as decisões e reunir o meu time, ali não é o Diego Artista, e sim o empresário que quer resultado, inclusive dele mesmo! Hahaha, é muito louco tudo isso! Mas eu faço o que eu amo".

Agora, o desafio do sertanejo será conciliar a rotina de empresário com os compromissos musicais.

Depois de viver o sucesso, enfrentar dificuldades financeiras e investir em uma nova profissão, Diego Faria pretende retornar aos palcos com uma visão diferente sobre a própria carreira.