Jo Prazeiro Arthur Monteiro retorna como Major Valdécio na quinta temporada de Arcanjo Renegado, série do Globoplay criada por José Junior.

O ator Arthur Monteiro terá mais espaço na quinta temporada de Arcanjo Renegado, produção do Globoplay criada por José Junior. Intérprete do Major Valdécio, ele retorna à trama com maior participação nas investigações policiais e nos conflitos políticos que movimentam a história.

A continuidade do personagem foi uma surpresa para o próprio artista, que não tinha a permanência garantida na nova temporada. Agora, ele comemora a oportunidade de desenvolver ainda mais o papel.

“Eu realmente fiquei muito feliz e grato pela confiança do José Junior e da equipe de autores, pois não havia nada acordado que o Major Valdécio continuaria na quinta temporada. O público pode esperar muitas surpresas por conta do talento que o major possui. Ele vai ter um papel importante na trama com as suas investigações”, afirma Arthur.

Personagem ganha importância na trama

Com uma trajetória de quase duas décadas na atuação, Arthur Monteiro já participou de novelas, séries e produções cinematográficas. Em Arcanjo Renegado, o ator celebra a oportunidade de trabalhar novamente ao lado de profissionais que admira.

Para ele, dividir cenas com artistas experientes também representa uma oportunidade de aprendizado e crescimento profissional.

“Eu sempre digo que sou um privilegiado. Sempre trabalho com os protagonistas e isso é muito bom. Eleva a minha dedicação e o meu prazer em estar em cena. Aprendo muito, pois são artistas que admiro pelos talentos e trajetórias. Além disso, me receberam muito bem, facilitando a minha adaptação com toda a equipe para desempenhar da melhor maneira o meu trabalho”, ressalta.

A quinta temporada promete ampliar a participação do Major Valdécio nas investigações, embora o ator prefira manter os detalhes dos novos acontecimentos em segredo.

Ator também é professor da rede pública

Longe das câmeras, Arthur Monteiro tem outra profissão. O artista trabalha como professor da rede pública de ensino do Rio de Janeiro e divide sua rotina entre as gravações e a sala de aula.

A relação com os estudantes também acaba aproximando seus dois universos profissionais. Segundo ele, os alunos acompanham seus trabalhos na televisão e demonstram curiosidade sobre os bastidores das produções e os famosos com quem contracena.

“Viver integralmente da arte não é fácil. Durante a minha formação de ator, percebi que seria um diferencial respirar arte o tempo todo. Como professor, sou obrigado a sempre estudar, conhecer, no campo das artes, diversos saberes, além da minha formação e licenciatura. Meus alunos sempre perguntam por que estou ali, dando aula. Digo que preciso retribuir tudo que a arte até agora me deu, algo que não se precifica. É missão espiritual mesmo. Muitas vezes, os trabalhos na televisão me ajudam a trazê-los para perto. Eles ficam todos orgulhosos e querendo saber da vida íntima dos famosos com quem contracenei”, revela, aos risos.

Para o ator, a experiência como educador também contribui para sua formação artística, já que exige estudo constante e contato com diferentes expressões culturais.

De novelas da Globo ao streaming

Antes de chegar a Arcanjo Renegado, Arthur Monteiro construiu uma carreira com participações em diferentes produções da televisão brasileira.

Sua formação artística inclui uma passagem pelo grupo teatral Nós do Morro, no Vidigal, no Rio de Janeiro, projeto conhecido pela formação de atores e pela valorização da cultura produzida nas comunidades.

Na TV Globo, o artista participou de novelas como Caminho das Índias (2009), Insensato Coração (2011), Amor à Vida (2013), Império (2014), Travessia (2022), Cara e Coragem (2023), Vai na Fé (2023) e Fuzuê (2024).

Na Record TV, integrou os elencos de Poder Paralelo (2009), Ribeirão do Tempo (2010), Pecado Mortal (2013), Os Dez Mandamentos (2015), em que interpretou Elcana, e A Rainha da Pérsia (2024).

Agora, com o retorno do Major Valdécio, Arthur Monteiro vive mais uma etapa de sua trajetória no audiovisual, enquanto mantém o compromisso com a educação pública.