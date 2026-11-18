Acervo Pessoal / Naldo Gouveia Lucas Congo, especialista em comércio exterior, esclarece se a recomendação europeia de armazenar alimentos por 72 horas também deve preocupar os brasileiros

A ideia de precisar guardar comida e água para enfrentar três dias de emergência pode causar estranhamento. Afinal, por que países europeus estão orientando seus moradores a manter reservas de alimentos dentro de casa? E será que os brasileiros também deveriam adotar esse hábito?

A recomendação apresentada pela Comissão Europeia, em 3 de novembro, prevê que as famílias mantenham suprimentos suficientes para enfrentar as primeiras 72 horas de situações inesperadas, como desastres naturais, crises energéticas e interrupções de serviços essenciais.

A notícia desperta uma dúvida que vai além das fronteiras europeias: existe algum risco de faltar comida no Brasil ou de os alimentos ficarem mais caros por causa desse movimento?

Segundo Lucas Congo, especialista em comércio exterior, é importante compreender que a orientação tem caráter preventivo e não representa uma previsão de crise alimentar. O especialista explica que os riscos para o Brasil estão mais relacionados aos custos da produção agrícola e às condições do comércio internacional.

“As recomendações de 72 horas não significam que haverá falta de alimentos. O que merece atenção são os custos de produção, a logística internacional e a dependência de insumos importados. Esses fatores podem afetar o preço dos alimentos, inclusive no Brasil”, explica Lucas Congo.

Canva Pro Lucas Congo esclarece como conflitos internacionais e custos de produção podem influenciar o preço dos alimentos no Brasil.





Por que a Europa está orientando as famílias a guardar comida?

A recomendação faz parte de uma estratégia para preparar a população diante de situações em que o acesso a serviços básicos pode ser temporariamente interrompido.

Durante enchentes, tempestades ou apagões prolongados, por exemplo, supermercados podem deixar de funcionar, o transporte de mercadorias pode ser prejudicado e o abastecimento de água pode sofrer interrupções.

Ter alimentos não perecíveis, água potável, medicamentos e outros itens essenciais disponíveis permite que as famílias enfrentem os primeiros dias de uma emergência com maior segurança.

A prática não é exclusiva da União Europeia. Países como Japão e Alemanha também possuem orientações para que seus moradores mantenham reservas domésticas.

No Japão, a recomendação é guardar suprimentos para pelo menos três dias, preferencialmente uma semana. Na Alemanha, as orientações podem chegar a dez dias.

O objetivo dessas medidas é preparar a população para imprevistos, e não incentivar compras exageradas ou antecipar uma possível falta de alimentos.

Mas o preço da comida pode subir no Brasil?

Embora a recomendação europeia não represente uma ameaça direta ao abastecimento brasileiro, acontecimentos internacionais podem influenciar o valor dos alimentos encontrados nos supermercados.

Um dos principais fatores é a dependência do Brasil em relação aos fertilizantes importados, utilizados na produção de diferentes culturas agrícolas.

Quando esses insumos ficam mais caros, agricultores podem enfrentar custos maiores para produzir. Dependendo das condições do mercado, parte desse aumento pode chegar ao consumidor.

Conflitos internacionais, dificuldades nas rotas de transporte e oscilações cambiais também podem influenciar esse cenário.

“O Brasil depende de fertilizantes importados. Quando há aumento de preços ou dificuldades nas rotas internacionais, o produtor pode enfrentar custos maiores. Esse impacto pode chegar ao consumidor, mas não é automático: depende também da oferta, da demanda e das condições do mercado”, avalia Lucas Congo.

Na prática, isso significa que uma crise internacional pode afetar os custos da produção agrícola brasileira, mesmo quando não existe falta de alimentos no país.

Entretanto, o aumento dos preços não é inevitável. O volume das safras, as condições climáticas e a demanda também interferem no valor final dos produtos.

O que acontece em outros países chega ao supermercado brasileiro?

Nem sempre de maneira imediata, mas o comércio internacional exerce influência sobre diferentes etapas da produção e da distribuição de alimentos.

Uma alteração no preço dos fertilizantes, por exemplo, pode elevar os custos de determinadas lavouras. Problemas logísticos também podem encarecer o transporte de insumos e mercadorias.

Além disso, decisões comerciais adotadas por outros países podem modificar as condições de exportação de produtos brasileiros.

“O comércio exterior não depende apenas do preço dos produtos. Barreiras sanitárias, custos logísticos e decisões dos países compradores também influenciam as operações. Para o Brasil, acompanhar esses movimentos é essencial para preservar a competitividade e antecipar riscos”, destaca Lucas Congo.

Esses fatores ajudam a explicar por que os preços dos alimentos podem sofrer alterações mesmo quando a produção nacional continua funcionando.

Ainda assim, é importante diferenciar o encarecimento de determinados produtos de uma situação de desabastecimento. Uma coisa não significa necessariamente a outra.

Afinal, os brasileiros precisam fazer estoque de comida?

A recomendação europeia, por si só, não é motivo para que os brasileiros corram aos supermercados ou façam compras extraordinárias por medo de faltar comida.

Não há evidências de que a orientação para armazenar alimentos por 72 horas esteja provocando desabastecimento no Brasil.

Por outro lado, manter uma reserva doméstica de itens essenciais pode ser uma medida útil de preparação para emergências, especialmente em regiões sujeitas a enchentes, temporais ou interrupções no fornecimento de água e energia.

Nesse caso, o planejamento deve considerar as necessidades de cada família, os alimentos habitualmente consumidos, os prazos de validade e as condições adequadas de armazenamento.

A ideia é ter recursos disponíveis para enfrentar um imprevisto, sem acumular produtos desnecessariamente ou comprometer o orçamento.

O que realmente deve preocupar o consumidor?

Para quem vive no Brasil, a principal atenção deve estar voltada aos fatores que podem influenciar o preço dos alimentos, como condições climáticas, custos agrícolas, transporte e oscilações do mercado internacional.

A orientação europeia não significa que os supermercados brasileiros estejam prestes a enfrentar falta de produtos.

Ela mostra, sobretudo, a importância de as famílias conhecerem os riscos de interrupções temporárias de serviços e se prepararem de maneira proporcional à própria realidade.

Portanto, não há motivo para fazer grandes estoques por causa da recomendação europeia. Mas manter uma pequena reserva para emergências pode ser uma escolha preventiva.

A diferença está em se preparar para um imprevisto sem transformar uma medida de precaução em motivo para pânico.