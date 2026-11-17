Acervo Pessoal / Divulgação Especialista em proteção de dados, Fábio Rocha alerta para os riscos do compartilhamento de informações pessoais de artistas e celebridades entre assessorias, agências e produtoras.





Por trás da rotina de um famoso existe uma rede de profissionais que conhece informações que nem sempre chegam ao público. Endereços, telefones particulares, documentos, contratos, agendas de compromissos e detalhes de viagens podem circular diariamente entre empresários, assessores, produtoras e agências de publicidade. Mas quem é responsável por proteger esses dados?

Em um mercado no qual a exposição faz parte da profissão, a privacidade também precisa ser considerada nos bastidores. Embora artistas e influenciadores compartilhem parte da vida pessoal nas redes sociais, isso não significa que todas as suas informações possam ser acessadas ou repassadas livremente.

Para Fábio Rocha, DPO Master e especialista em governança de TI e proteção de dados, com mais de 20 anos de experiência, um dos principais desafios das organizações é compreender que a segurança das informações não depende exclusivamente dos departamentos de tecnologia.

"A empresa compra uma ferramenta, contrata uma consultoria, entrega tudo para a TI e considera o assunto resolvido", afirma.

O alerta também é pertinente ao mercado do entretenimento, no qual diferentes empresas e profissionais podem participar da organização de uma mesma campanha, evento ou produção audiovisual.

Quem tem acesso às informações pessoais de um artista?

A rotina profissional de uma celebridade pode envolver uma quantidade significativa de dados pessoais. Para organizar uma viagem, por exemplo, uma equipe pode precisar compartilhar documentos de identificação, informações de hospedagem e contatos privados.

Em campanhas publicitárias, produtoras e agências também podem receber dados necessários para contratos, pagamentos e organização de gravações.

O problema surge quando essas informações são compartilhadas sem critérios claros ou permanecem armazenadas por mais tempo do que o necessário.

Um documento enviado por aplicativo de mensagens, uma planilha com contatos pessoais ou uma agenda compartilhada com profissionais externos podem ampliar o número de pessoas com acesso a informações privadas.

"Não existe adequação real sem saber por onde o dado passa", explica o especialista.

A observação de Fábio Rocha reforça a importância de identificar quem recebe as informações, para qual finalidade elas são utilizadas e quais cuidados são adotados durante o armazenamento e o compartilhamento.

Assessores e empresários também precisam se preocupar?

A proteção de dados não se limita às grandes empresas de tecnologia. Escritórios de representação artística, assessorias de imprensa, agências de publicidade e produtoras também podem realizar atividades sujeitas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Isso acontece quando essas organizações coletam, armazenam ou compartilham dados pessoais no exercício de suas atividades profissionais.

No setor artístico, a circulação de informações pode envolver desde documentos necessários para a formalização de contratos até contatos particulares utilizados na organização de compromissos.

"Muitos vazamentos não acontecem no sistema principal, e sim na planilha exportada e enviada por e-mail", alerta Rocha.

A situação ilustra um risco que não depende necessariamente de ataques sofisticados. O envio de um arquivo ao destinatário errado, o compartilhamento excessivo de uma pasta ou a manutenção de acessos desnecessários também podem comprometer a privacidade.

Por isso, medidas como restringir o acesso aos dados, revisar permissões e estabelecer procedimentos internos podem ajudar a reduzir a exposição de informações pessoais.

A exposição nas redes sociais elimina o direito à privacidade?

A presença constante de artistas e influenciadores nas redes sociais pode criar a impressão de que sua vida está inteiramente disponível ao público.

Entretanto, a divulgação voluntária de determinados aspectos da rotina não representa uma autorização irrestrita para o uso de outras informações pessoais.

O fato de uma celebridade publicar imagens de uma viagem, por exemplo, não significa que terceiros estejam automaticamente autorizados a divulgar documentos, dados de reservas ou contatos particulares.

A LGPD estabelece regras para o tratamento de dados pessoais, inclusive quando as informações pertencem a pessoas públicas. A aplicação dessas regras depende do contexto, da finalidade e das características de cada atividade.

No mercado do entretenimento, isso exige atenção especialmente quando dados são compartilhados entre diferentes empresas envolvidas em uma produção ou ação comercial.

O risco também está nos fornecedores

Uma campanha publicitária pode reunir agência, produtora, equipe de fotografia, profissionais de comunicação e empresas responsáveis por transporte e hospedagem.

Dependendo das atividades realizadas, parte desses fornecedores pode precisar acessar informações pessoais do artista.

A multiplicação de participantes torna importante definir quais dados cada profissional realmente precisa receber e quais responsabilidades existem em relação ao seu uso.

Para Fábio Rocha, a gestão de fornecedores é um dos pontos que merecem atenção nos programas de proteção de dados. Em sua experiência com processos de contratação e integração de sistemas, o especialista observa que as exigências relacionadas à privacidade nem sempre recebem a prioridade necessária.

O cuidado deve começar antes do compartilhamento das informações, com avaliação dos riscos e definição de procedimentos compatíveis com as atividades desenvolvidas.

Quem responde quando os dados são expostos?

A responsabilidade por um incidente envolvendo dados pessoais depende de fatores como a atuação de cada empresa, as decisões sobre o tratamento das informações e as circunstâncias em que ocorreu a exposição.

A LGPD prevê obrigações para os agentes de tratamento e estabelece mecanismos de responsabilização, além de sanções administrativas aplicáveis pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Entre as penalidades previstas estão multas que podem chegar a 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no último exercício, excluídos os tributos, limitadas a R$ 50 milhões por infração.

Entretanto, as consequências de uma exposição indevida podem ultrapassar a esfera financeira.

"Uma multa a empresa paga e segue em frente, mas a confiança de clientes e colaboradores leva anos para ser recuperada", avalia Rocha.

No entretenimento, a confiança também é um elemento importante na relação entre artistas e os profissionais que administram suas carreiras.

Privacidade precisa fazer parte dos bastidores

A proteção das informações pessoais não depende apenas de senhas, antivírus ou sistemas de segurança. Ela também envolve decisões cotidianas sobre quem pode acessar determinados arquivos, quais informações precisam ser compartilhadas e quando devem ser descartadas.

Para Fábio Rocha, iniciativas pontuais de conscientização não substituem a necessidade de incorporar a privacidade aos processos de trabalho.

"Treinamento anual em formato de vídeo não muda comportamento", critica o especialista.

No universo artístico, essa preocupação pode ser aplicada à organização de contratos, ao gerenciamento de agendas, ao armazenamento de documentos e à comunicação entre equipes.

Com a participação de diferentes profissionais na rotina de uma celebridade, a definição de responsabilidades se torna essencial para evitar que informações privadas circulem sem necessidade.

A fama pode exigir exposição pública, mas não elimina o direito à privacidade. E, enquanto artistas dividem sua rotina com milhões de seguidores, proteger aquilo que permanece fora das câmeras também deve fazer parte do trabalho de quem atua nos bastidores.