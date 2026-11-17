Acervo Pessoal / Divulgação Musa do Carnaval recusa R$ 200 mil para se dedicar ao samba em 2027

Entre os músculos e o samba, Carla Silva já fez sua escolha. Musa da Barroca Zona Sul para o Carnaval de 2027, ela revelou ter recusado uma proposta de patrocínio de R$ 200 mil para ingressar no fisiculturismo. Apesar do valor oferecido e da estrutura de preparação prometida, a decisão foi motivada pelo desejo de se dedicar integralmente à escola de samba.

O convite surgiu após a repercussão de fotografias que destacavam sua definição muscular. Segundo Carla, seu percentual de gordura corporal chegou a 12%, característica que chamou a atenção de uma associação ligada ao fisiculturismo.

A possibilidade de competir não era exatamente uma novidade para a musa. Antes de conquistar espaço no Carnaval, ela já havia considerado seguir carreira na modalidade, mas outros compromissos acabaram mudando seus planos.

"Era um patrocínio bom, estrutura, preparação, tudo. Mas eu falei não porque meu momento agora é o Carnaval. Há alguns anos eu sonhava com isso, quando comecei a treinar, a levar a musculação a sério. Cheguei a ensaiar para entrar em competição, mas deixei de lado porque surgiu maternidade, loja, outros projetos", conta.

Carnaval falou mais alto que proposta de R$ 200 mil

Em seu segundo ano no Carnaval, Carla Silva pretende viver uma experiência ainda mais intensa com a Barroca Zona Sul. Para ela, a preparação para o desfile vai além dos cuidados físicos e envolve presença nos ensaios, participação nas atividades da escola e conexão com a comunidade.

A musa acredita que conciliar a rotina de uma competidora de fisiculturismo com os compromissos carnavalescos exigiria dividir a atenção entre duas atividades que demandam dedicação.

"Não dá para dividir a cabeça. Esse ano eu quero mergulhar de verdade no desfile, nos ensaios, viver a escola e cada momento. Fisiculturismo pede outro tipo de entrega, outro foco. Não é hora, agora é dedicação total ao samba”.

Embora tenha recusado a proposta, Carla não descarta seu interesse pelo universo da musculação. A prática de exercícios continua fazendo parte de sua rotina, mas sem a intenção de seguir, neste momento, as exigências de uma preparação competitiva.

Musa fala sobre cirurgias, Mounjaro e pressão estética

Além da decisão de priorizar o Carnaval, Carla Silva também falou abertamente sobre os cuidados com o corpo e os procedimentos que fizeram parte de sua trajetória.

A musa reconhece que sua aparência física não é resultado exclusivo dos treinos. Segundo ela, cirurgias e o uso de Mounjaro também fizeram parte desse processo.

Apesar da dedicação à musculação, Carla afirma que não pretende adotar uma rotina de restrições extremas para alcançar um padrão físico específico.

“Eu gosto de treinar, gosto de comer bem, isso é estilo de vida para mim. Mas eu não quero viver uma ditadura fitness, secar, entrar naquela lógica de dieta zerada o tempo todo. Eu tenho minhas escapadas, como todo mundo (risos), um exagero aqui, uma bobeira ali na alimentação. E está tudo bem. Não quero entrar na avenida com um corpo super musculoso”.

A declaração também revela como a musa pretende lidar com a pressão estética que costuma acompanhar os preparativos para o Carnaval.

Embora mantenha uma rotina de exercícios, ela não deseja transformar a busca por definição muscular em uma obrigação que comprometa sua relação com a alimentação ou com o próprio corpo.

Preparação para o Carnaval de 2027

Com a decisão tomada, Carla Silva concentra suas atenções nos preparativos para o próximo desfile da Barroca Zona Sul.

A musa pretende aproveitar seu segundo ano na avenida para aprofundar a participação nas atividades da escola e viver de perto os diferentes momentos que antecedem o Carnaval.

A proposta de R$ 200 mil poderia representar uma nova etapa em sua trajetória esportiva, mas, por enquanto, o objetivo é outro: dedicar seu tempo e sua energia ao samba.