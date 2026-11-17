Acervo pessoal Nathana Sgobbi e Benjamin Levitre planejam celebração em 2027, com convidados internacionais e destino mantido em segredo.

Um casamento de três dias, convidados de diferentes países e um destino europeu que permanece em segredo. Esses são alguns dos detalhes da celebração que Nathana Sgobbi e Benjamin Levitre estão preparando para 2027. A influenciadora brasileira e o franco-brasileiro pretendem reunir familiares e amigos em um evento que terá a moda, a arte e as experiências vividas pelo casal como principais inspirações.

Embora o local escolhido ainda não tenha sido revelado, os preparativos já estão em andamento. A programação deverá receber convidados ligados a diferentes áreas, incluindo nomes da diplomacia, da política e da moda internacional.

Para Nathana, a escolha do destino tem um significado que vai além da beleza do cenário. O lugar está relacionado à trajetória do relacionamento, construída entre viagens, diferentes culturas e períodos em que a distância também fez parte da história dos dois.

Moda e alta-costura inspiram os preparativos

Com experiências no circuito internacional da moda e passagens por desfiles durante a Semana de Alta-Costura de Paris, Nathana Sgobbi pretende incorporar suas referências pessoais à identidade visual do casamento.

A proposta é combinar elementos clássicos e contemporâneos, com inspirações vintage e detalhes que representem momentos importantes da relação.

“A moda, a arte e a estética sempre fizeram parte da minha forma de enxergar o mundo, então naturalmente essas referências estão presentes na construção do nosso casamento. Mas, mais do que criar uma celebração visualmente bonita, minha intenção é que ela tenha identidade e significado. A inspiração passa por uma estética atemporal, com referências vintage e uma mistura entre o clássico e o contemporâneo. Não queria simplesmente reproduzir uma estética de casamento que acho bonita, mas construir uma linguagem própria, que traduzisse quem somos e nossas vivências”, conta.

A influenciadora busca uma celebração que não siga apenas tendências de decoração ou referências tradicionais de cerimônias. A intenção é construir uma experiência que tenha relação com a identidade e a trajetória dos noivos.

Casamento terá três dias de programação

Outro detalhe que chama atenção é a duração da festa. Em vez de concentrar a comemoração em uma única data, Nathana e Benjamin planejam três dias de encontros, cada um com uma atmosfera diferente.

A programação foi pensada para proporcionar experiências distintas aos convidados, que deverão viajar de diferentes partes do mundo para participar da celebração.

“Nossa relação foi construída entre diferentes países, culturas, viagens e períodos em que a distância também fez parte da nossa história. Por isso, existe algo muito simbólico em poder reunir tudo isso em uma celebração. Serão três dias de encontros, cada um com uma atmosfera própria. Imagino esse momento não apenas como uma cerimônia de casamento, mas como um grande encontro de histórias, afetos e pessoas que fizeram parte da nossa caminhada”, revela.

A diversidade cultural dos convidados também faz parte da proposta do evento. Para o casal, reunir pessoas que acompanharam diferentes fases do relacionamento representa uma maneira de celebrar não apenas a união, mas também as conexões construídas ao longo dos anos.

Destino europeu continua em segredo

Apesar de compartilhar algumas inspirações para o casamento, Nathana Sgobbi ainda não revelou em qual país europeu acontecerá a cerimônia.

A decisão de manter o destino reservado aumenta a curiosidade em torno da celebração, que deverá reunir referências internacionais de moda e arte.

Até o momento, também não foram divulgados detalhes sobre o vestido de noiva, a lista completa de convidados ou a programação específica de cada dia.

Com o casamento previsto para 2027, Nathana e Benjamin seguem organizando os preparativos e pretendem revelar novas informações nos próximos meses.