Acervo Pessoal / Divulgação Ator Brunno Daltro revela desejo de interpretar personagem ligado à máfia e participar de um filme musical.

Entre o universo sombrio dos filmes de máfia e o encanto dos musicais, Brunno Daltro já sabe quais personagens gostaria de interpretar nos próximos anos. O ator, que acumula experiências em novelas, séries, teatro e cinema, revelou que sonha em viver um personagem ligado ao crime organizado e também protagonizar uma produção musical. As escolhas têm relação direta com dois de seus filmes favoritos: O Poderoso Chefão e La La Land.

Formado pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), Brunno vive um momento de novas possibilidades profissionais. Depois de participar de produções televisivas como O Rico e Lázaro e Reis, o artista gravou recentemente um longa-metragem ao lado de nomes consagrados do cinema brasileiro e se prepara para outros dois projetos audiovisuais, ainda mantidos em sigilo.

Apesar do entusiasmo com as câmeras, ele não esconde que o teatro continua ocupando um lugar especial em sua trajetória.

“Cada formato tem sua peculiaridade, e eu amo estar transitando em todos eles. Mas nada é tão vivo ou intenso quanto o teatro. Teatro é a arte primária, a origem, a mãe e o pai de todas”, afirma.

Ator relembra desafios das novelas bíblicas

Entre as experiências que contribuíram para sua formação artística, Brunno Daltro destaca as produções de época, especialmente pelas exigências de interpretação e preparação.

Sua estreia em O Rico e Lázaro aconteceu quando ainda tinha uma trajetória mais concentrada nos palcos. Posteriormente, em Reis, viveu o filho da personagem interpretada por Vanessa Gerbelli, experiência que também marcou sua passagem pela televisão.

“São trabalhos bastante desafiadores por questões de contexto histórico, costumes, linguagem e vestimenta. São histórias pesadas, fortes, que exigem muito emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. Se você mergulha de cabeça, certamente sai um novo ator e ser humano dessas experiências”, explica.

Para o artista, interpretar personagens inseridos em outros períodos históricos exige mais do que decorar falas. É necessário compreender comportamentos, relações sociais e características de uma época distante da realidade contemporânea.

A preparação física também faz parte desse processo. Em um de seus trabalhos, Brunno precisou emagrecer para interpretar um personagem, experiência que ampliou sua percepção sobre a importância da expressão corporal.

“O corpo fala. Já reparou como ele se comporta na fadiga, na alegria, no cansaço, na euforia, na tristeza, na confiança e no medo? Ele comunica tudo isso sem uma fala sequer. É extremamente importante na construção da personagem, em todos os níveis, seja na parte estética ou na psiquê dela”, observa.

Cinema ganha espaço na carreira de Brunno Daltro

Depois das experiências na televisão e no teatro, o cinema passou a ocupar um espaço maior nos planos profissionais do ator.

Recentemente, Brunno participou das gravações de um longa-metragem ao lado de artistas que admira. Embora ainda não tenha divulgado detalhes sobre a produção, ele considera a experiência um momento importante de sua trajetória.

“Eu amo cinema. Estar entre lendas do cinema brasileiro no meu primeiro trabalho foi maravilhoso. Só tenho gratidão”, conta.

O ator também está envolvido em outros dois projetos audiovisuais, cujas informações ainda não foram anunciadas.

Mesmo com a aproximação do cinema, Brunno não pretende escolher apenas um formato de atuação.

“Sou novo, tenho muita saúde! Quero estar em todos os formatos e trabalhar bastante”, diz.

De O Poderoso Chefão a La La Land: os papéis que deseja viver

Entre os sonhos profissionais de Brunno Daltro, dois universos cinematográficos despertam especial interesse.

O primeiro é o das histórias de máfia, marcadas por personagens complexos, conflitos familiares e disputas de poder. A admiração por O Poderoso Chefão ajuda a explicar seu desejo de interpretar alguém ligado a esse universo.

O segundo é o dos musicais. Fã de La La Land, o ator gostaria de participar de uma produção que reunisse interpretação, música e performance.

A relação com esse gênero, no entanto, também envolve uma lembrança difícil de sua carreira.

Ator revela que chorou após perder papel em musical de Elvis Presley

Um dos momentos de maior frustração profissional aconteceu quando Brunno Daltro participou de uma seleção para um musical sobre Elvis Presley.

Indicado por Vanessa Gerbelli, com quem já havia trabalhado, ele chegou à audição com grandes expectativas. Admirador do cantor, sentiu o impacto ao descobrir que não havia conquistado o papel.

A decepção foi tão intensa que o ator chegou a chorar. Entretanto, em vez de abandonar seus projetos musicais, decidiu transformar a experiência em uma oportunidade de criação.

“Eu até chorei. Amo Elvis Presley, mas não fiquei muito nessa energia. Logo em seguida, reuni alguns amigos e lancei uma música chamada ‘Corpo’. Usei a frustração como combustível para criar e realizar. É assim que lido com os nãos na minha vida”, revela.

O episódio se tornou uma lembrança importante sobre os desafios de uma profissão marcada por testes, expectativas e resultados nem sempre favoráveis.

Novos projetos e vontade de experimentar

Com trabalhos no cinema e planos para explorar personagens diferentes, Brunno Daltro prefere enxergar o momento atual como uma etapa de aprendizado.

Mesmo depois de passar por produções televisivas, experiências teatrais e gravações cinematográficas, ele acredita que ainda está no início de sua trajetória.

“Estou só engatinhando. Tenho muito a explorar, a viver e a realizar. Vamos indo, um dia de cada vez, fazendo minha parte com comprometimento e muita humildade”, conclui.

Entre os próximos desafios, o ator mantém o desejo de experimentar novas linguagens e personagens, sem abandonar a relação com os palcos que marcou sua formação artística.