Divulgação Yury Bruno

Conhecido durante anos como Yury do Paredão, o empreendedor Yury Bruno de Alencar Araújo decidiu mudar a forma como se apresenta ao público.

Natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, ele deixou de utilizar o apelido que marcou sua trajetória no entretenimento regional e passou a adotar o nome Yury Bruno, em um movimento de reposicionamento de sua imagem, especialmente nas redes sociais.

O antigo apelido surgiu de sua ligação com os paredões de som, estruturas instaladas em carros e carretas que fazem parte da cultura de festas populares no interior do Nordeste.

A identificação com esse universo ajudou a tornar Yury conhecido no Cariri cearense e transformou o nome artístico em uma marca associada ao entretenimento.

Com o passar dos anos, porém, o empreendedor passou a buscar uma identidade que representasse outras dimensões de sua vida.

A escolha por Yury Bruno, parte de seu nome de registro, acompanha uma mudança na maneira como deseja ser reconhecido, sem limitar sua imagem ao segmento que inicialmente lhe deu visibilidade.

A transição aconteceu de forma gradual, sem um anúncio de rompimento com o passado.

Yury passou a utilizar o novo nome em suas publicações e apresentações, permitindo que o público se familiarizasse com a mudança.

A estratégia preserva a relação construída com quem acompanha sua trajetória desde o início, ao mesmo tempo em que abre espaço para uma comunicação mais ampla.

Nas redes sociais, essa transformação também aparece no conteúdo compartilhado.

As publicações passaram a dar maior destaque à rotina pessoal, aos negócios e à relação com a família.

Pai de Nicolly e João Lucca, Yury apresenta a paternidade como parte importante de sua identidade, além de reforçar o vínculo com Juazeiro do Norte e com a região do Cariri.

A expressão “filho do Cariri” também passou a fazer parte dessa nova apresentação. A referência às origens mantém a ligação com a região onde construiu sua trajetória, enquanto o conteúdo busca alcançar pessoas que não necessariamente conhecem sua atuação no universo dos paredões de som.

A mudança representa uma tentativa de ampliar a percepção do público sobre sua história.

Se antes a imagem estava diretamente relacionada às festas e ao entretenimento, agora a comunicação procura apresentar também o empreendedor, o pai e suas experiências fora desse ambiente.

Isso não significa abandonar a trajetória construída com o antigo apelido. Yury do Paredão continua sendo uma referência para quem acompanhou seus primeiros passos e reconhece sua ligação com a cultura popular nordestina.

A diferença está na maneira como ele escolheu organizar essa identidade diante de novos públicos.

O reposicionamento também ultrapassou as redes sociais.

Na Câmara dos Deputados, onde exerce mandato pelo Ceará, o nome utilizado já é Yury Bruno, acompanhando a identidade que passou a adotar publicamente.

A transformação mostra como uma marca pessoal pode acompanhar diferentes momentos da vida.

Para Yury, deixar o “do Paredão” em segundo plano não significa apagar sua história, mas permitir que outras características também ganhem espaço.

O apelido permanece associado às lembranças das festas e ao reconhecimento conquistado no Cariri.

Já o nome Yury Bruno passa a representar a fase em que o empreendedor busca ser conhecido não apenas pelo universo que o projetou, mas também pela família, pelo trabalho e pelas raízes que continuam presentes em sua trajetória.