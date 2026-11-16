Divulgação Sula Miranda

A estrada pode separar dois corações, mas também é o caminho que os aproxima novamente.

É com esse sentimento que Sula Miranda apresenta seu novo single, “Estrada Afora”, lançado em parceria com a Radar Records.

A canção romântica traduz a saudade, a cumplicidade e a expectativa de quem conta os quilômetros para ter seu grande amor de volta.

Conhecida nacionalmente como a Rainha dos Caminhoneiros, a cantora volta a explorar um universo que acompanha sua trajetória artística há décadas.

Desta vez, porém, a história é contada pela perspectiva de quem permanece em casa enquanto a pessoa amada percorre as rodovias do país, enfrentando a distância e a rotina de viagens.

Entre pedidos de notícias, orações por uma viagem segura e a ansiedade pelo reencontro, a música retrata uma realidade vivida por inúmeras famílias brasileiras que têm a estrada como parte de suas histórias.

A letra destaca os sentimentos de quem espera, mostrando que a saudade também faz parte da vida daqueles que acompanham, mesmo de longe, a rotina dos profissionais do transporte rodoviário.

“Estrada Afora” dá continuidade à nova fase musical de Sula Miranda, que vem resgatando sua ligação histórica com os caminhoneiros por meio de lançamentos que exploram diferentes sentimentos presentes nesse universo. Depois de apresentar o EP “On The Road” e seguir com novas canções, a artista reforça sua identidade com um repertório que une amor, estrada e emoção.

A relação de Sula com os caminhoneiros se tornou uma das marcas mais conhecidas de sua carreira.

Ao longo dos anos, a cantora construiu uma conexão com esse público ao abordar experiências que fazem parte da rotina nas rodovias, desde os desafios enfrentados durante as viagens até os vínculos familiares mantidos mesmo diante de longos períodos de ausência.

Essa identificação também está presente no novo lançamento.

Em vez de concentrar a narrativa apenas em quem dirige pelas estradas, a música apresenta o outro lado da viagem: a espera de quem fica, acompanha o trajeto à distância e deseja que o retorno aconteça em segurança.

A proposta mantém o romantismo característico de parte do repertório da artista e reforça a importância dos relacionamentos que resistem à distância.

A estrada aparece como cenário de separações temporárias, mas também como o caminho que permite novos encontros.

Com “Estrada Afora”, Sula Miranda reafirma sua relação com o público que a consagrou e amplia a abordagem de histórias ligadas ao cotidiano dos caminhoneiros.

A cantora segue apostando em composições que valorizam sentimentos, experiências familiares e situações reconhecidas por diferentes gerações.

O novo single já pode ser ouvido nas plataformas digitais, dando sequência a uma trajetória em que a música e a estrada continuam caminhando juntas.