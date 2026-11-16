Roberto Tamer/Divulgação Junior Donatto

O cerimonialista Junior Donatto prepara mais uma edição de seu tradicional evento natalino, que neste ano ganha um propósito solidário.

Batizado de “Natal que Floresce”, o encontro acontecerá na próxima semana, no Espaço Ana Lúcia Pinto, na capital paulista, e contará com as apresentadoras Renata Kuerten e Elaine Mickely como madrinhas.

A celebração reunirá 80 mulheres em uma noite dedicada à solidariedade, à confraternização e ao apoio à ONG Florescer.

Conhecido por organizar encontros que combinam elegância e experiências especiais, Junior Donatto idealizou o evento como uma forma de gratidão e de valorização do espírito natalino.

A proposta é reunir convidadas em torno de uma causa social, incentivando gestos de generosidade e contribuindo para o trabalho desenvolvido pela instituição beneficiada.

A ONG Florescer atua há 36 anos na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, promovendo inclusão social e oportunidades para crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade.

A instituição desenvolve projetos nas áreas de educação, cultura, esporte e profissionalização, buscando ampliar perspectivas de futuro e contribuir para o desenvolvimento da comunidade.

Nesta edição, o jantar contará com um cardápio assinado pelo chef Levi Maciel, enquanto a decoração ficará sob responsabilidade de Letícia Alencar.

A trilha sonora da noite será comandada pela DJ Cris Proença, que acompanhará a programação do encontro.

A presença de Renata Kuerten e Elaine Mickely como madrinhas reforça a proposta de dar visibilidade à iniciativa e ao trabalho realizado pela ONG Florescer.

As apresentadoras participarão de uma celebração que pretende unir personalidades e convidadas em torno de uma ação de apoio às famílias atendidas pela instituição.

Como parte da programação, as 80 mulheres convidadas contribuirão com a doação de cestas básicas, que serão destinadas à ONG Florescer.

Os alimentos beneficiarão famílias acompanhadas pela entidade, transformando a confraternização natalina em uma oportunidade de mobilização social.

A iniciativa também busca chamar atenção para a importância de ações que aproximem diferentes setores da sociedade de organizações que desenvolvem trabalhos comunitários.

Ao associar sua tradicional celebração de Natal a uma campanha de arrecadação, Junior Donatto pretende ampliar o alcance da mensagem de solidariedade e incentivar outras pessoas a contribuírem com projetos sociais.

Para o cerimonialista, a celebração representa uma oportunidade de reconhecer o valor dos gestos de cuidado e compartilhamento, especialmente em uma época marcada por encontros familiares e confraternizações.

“O verdadeiro luxo não está naquilo que acumulamos, mas naquilo que somos capazes de compartilhar”, resume Junior.

O evento também carrega uma mensagem que sintetiza a proposta desta edição: “Neste Natal, menos excessos. Mais amor. Mais vidas florescendo.”

Com gastronomia, música, decoração e participação de personalidades, o “Natal que Floresce” pretende reunir celebração e solidariedade em uma noite dedicada a apoiar o trabalho da ONG Florescer e as famílias de Paraisópolis.