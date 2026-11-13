Reprodução YouTube Em entrevista a Mara Ferraz, no PodeMais, dançarina relembra ataques gordofóbicos e ameaças de morte. Foto: Divulgação.

A influenciadora e dançarina Thais Carla acredita que muitos dos homens que a criticam publicamente sentem atração por ela, mas não assumem esse desejo por receio do julgamento social. A declaração foi feita durante uma entrevista à jornalista Mara Ferraz, no programa PodeMais, em uma conversa que também abordou gordofobia, autoestima e ataques violentos sofridos pela artista.

“A maioria dos caras que falam de mim no off, eles querem me pegar. A maioria, não tenho dúvida. No off, meu amor, tá doido pra me agarrar”, declarou.

Segundo Thais, existe uma contradição entre a maneira como determinados homens tratam seu corpo publicamente e o interesse que, na avaliação dela, demonstram em situações privadas. Para a dançarina, a pressão dos padrões de beleza pode fazer com que algumas pessoas transformem a atração em hostilidade.

“Esse corpo é repulsa para a sociedade, então eu não posso desejá-lo. Mas no off eu quero ele. Então, para eu chamar atenção, talvez eu vou atacar ela”, afirmou.

Thais Carla relembra ameaça de morte

Durante a entrevista, Mara Ferraz também perguntou à influenciadora qual episódio de preconceito havia sido mais doloroso em sua trajetória.

Thais relembrou os ataques que recebeu após lançar uma música sobre liberdade individual e respeito às diferenças. A proposta da canção, segundo ela, era defender o direito de cada pessoa fazer suas próprias escolhas sem sofrer interferências ou julgamentos.

“Eu fiz uma música que é mais educativa. Se você quer ter o cabelo loiro, ninguém tem que opinar, é seu cabelo. Se eu sou gay, se eu sou isso, se eu sou aquilo, você faz o que você quiser, ninguém tem que opinar”, explicou.

A repercussão, entretanto, também trouxe manifestações violentas. A dançarina contou que, durante uma transmissão ao vivo, um homem chegou a desejar sua morte por causa das ideias que defendia.

“Teve uma live em que o cara falou que eu era uma desgraça pra vida das pessoas, porque eu falava essas coisas, que eu tinha que morrer queimada”, relatou.

Combate à gordofobia

Conhecida por defender o respeito aos diferentes corpos, Thais Carla continua abordando questões relacionadas à autoestima e à gordofobia.

A dançarina, que já integrou o balé de Anitta, passou por uma cirurgia bariátrica em 2025 e, segundo as informações divulgadas, perdeu mais de 120 quilos desde o procedimento.

Na entrevista ao PodeMais, ela voltou a chamar atenção para a violência que pode acompanhar os julgamentos sobre a aparência física, especialmente quando o preconceito ultrapassa as críticas e se transforma em ameaças.

Ao falar sobre o desejo que acredita despertar em alguns de seus críticos, Thais também levantou uma discussão sobre a distância entre os padrões de beleza socialmente aceitos e as preferências individuais.



