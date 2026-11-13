Acervo Pessoal / Divulgação Péricles prepara repertório com sucessos do Exaltasamba, da carreira solo e novidades do álbum “Camuflagem”.

O público que acompanhou o sucesso do pagode nos anos 1990 terá um motivo especial para celebrar no dia 29 de novembro. Péricles e Alexandre Pires , duas vozes que marcaram uma geração à frente dos grupos Exaltasamba e Só Pra Contrariar, respectivamente, estão confirmados na programação do festival Clássicos do Brasil, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

O encontro promete despertar lembranças de uma época em que os dois artistas ajudaram a levar o pagode às paradas de sucesso. Para Péricles, dividir a programação com Alexandre é também uma oportunidade de revisitar uma trajetória construída ao longo de décadas.

“O Alexandre e eu temos uma história que vem de muitos anos, desde a época do Exaltasamba e do Só Pra Contrariar. Vivemos momentos muito importantes para o pagode e é muito bom olhar para trás e ver tudo o que construímos”, relembra Péricles.

A programação da noite também contará com Ferrugem, parceiro de Péricles na turnê As Vozes, ampliando a presença do pagode no festival.

Péricles prepara repertório com sucessos de diferentes fases

Esta será a primeira participação de Péricles no Clássicos do Brasil. Para a apresentação, o cantor prepara um repertório que reúne diferentes momentos de sua carreira, desde os tempos de Exaltasamba até os trabalhos lançados como artista solo.

Entre as novidades estão músicas do álbum “Camuflagem”, projeto que marca a atual fase musical do cantor.

“Estamos preparando um show com muito carinho, reunindo músicas que marcaram diferentes momentos da minha trajetória, desde o Exaltasamba até a carreira solo. Quero que seja uma noite de muita música, de cantar junto e celebrar essa história com o público. Também estamos vivendo um momento muito especial com o lançamento do álbum ‘Camuflagem’, então não vão faltar novidades no repertório.”

A declaração indica que o público poderá acompanhar uma apresentação que combina canções conhecidas e novidades do repertório, sem deixar de lado a história musical que consolidou Péricles como um dos nomes do pagode brasileiro.

Encontro celebra uma geração do pagode

A presença de Péricles e Alexandre Pires na mesma programação reúne duas trajetórias importantes para a popularização do gênero no Brasil.

Enquanto Péricles conquistou o público como integrante do Exaltasamba, Alexandre ganhou projeção nacional à frente do Só Pra Contrariar. Posteriormente, ambos seguiram carreira solo e mantiveram sua presença na música brasileira.

O festival também contará com Ferrugem, representante de uma geração posterior do pagode, que divide com Péricles a turnê As Vozes.

Realizado pela PECK e apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Petrobras, o Clássicos do Brasil receberá os artistas na Marina da Glória, um dos espaços de eventos mais conhecidos do Rio de Janeiro.

Para os fãs, a apresentação de 29 de novembro será uma oportunidade de acompanhar, em uma mesma noite, artistas de diferentes momentos do pagode nacional.