Acervo Pessoal / Divulgação Black Friday exige atenção aos preços e à qualidade das roupas de academia.





Com a proximidade da Black Friday, as vitrines e lojas virtuais começam a destacar descontos em roupas de academia. Leggings, tops, shorts e camisetas aparecem entre as opções para quem deseja renovar as peças usadas nos treinos. Mas será que toda promoção representa uma boa oportunidade?

O preço reduzido pode chamar atenção, especialmente quando a oferta tem prazo limitado. No entanto, comprar uma roupa apenas pelo desconto, sem considerar o conforto, a qualidade do tecido ou a frequência de uso, pode acabar resultando em uma peça esquecida no armário.

No caso da moda fitness, alguns detalhes merecem atenção especial. A transparência das leggings, a sustentação dos tops e a liberdade de movimento são fatores que podem influenciar a experiência durante os exercícios.

A DLK, marca de moda fitness, destaca alguns cuidados que podem ajudar os consumidores a fazer escolhas mais adequadas às suas necessidades. Confira sete pontos que merecem atenção antes de finalizar a compra.

1. Você realmente precisa de uma roupa nova?

Antes de aproveitar qualquer desconto, vale observar o que já existe no guarda-roupa. Muitas vezes, a vontade de comprar surge pela oportunidade de pagar menos, e não pela necessidade de substituir uma peça.

Uma boa estratégia é separar as roupas utilizadas com frequência e avaliar suas condições. Leggings que perderam a elasticidade, tops com sustentação comprometida e camisetas desgastadas podem indicar que chegou o momento de fazer uma substituição.

Por outro lado, se as peças continuam confortáveis e atendem à rotina de exercícios, talvez não seja necessário comprar outras semelhantes.

2. Uma peça combina com quantas roupas do seu armário?

Uma das dificuldades na hora de montar looks para academia é encontrar combinações práticas para o dia a dia.

Antes de escolher uma peça nova, vale pensar em como ela poderá ser utilizada com as roupas que já fazem parte do guarda-roupa.

Leggings de cores neutras, por exemplo, costumam permitir diferentes combinações com tops e camisetas. Já peças estampadas podem funcionar como destaque em produções mais básicas.

A ideia não é abandonar o estilo pessoal, mas avaliar se a compra oferece possibilidades reais de uso.

3. O tecido é adequado para o seu tipo de treino?

Nem todas as atividades físicas exigem as mesmas características das roupas.

Quem pratica corrida ou exercícios de maior impacto pode precisar de tops com sustentação mais firme. Já atividades como yoga e alongamento costumam exigir peças que permitam movimentos amplos e confortáveis.

A composição do tecido também merece atenção. Materiais com boa elasticidade podem favorecer a mobilidade, enquanto características relacionadas à respirabilidade podem contribuir para o conforto durante atividades intensas.

Consultar as informações fornecidas pelo fabricante ajuda a entender melhor as características de cada produto.

4. Como saber se uma legging pode ficar transparente?

A transparência é uma preocupação frequente na escolha de leggings para academia, principalmente em exercícios que envolvem agachamentos e alongamentos.

O problema pode estar relacionado ao tecido, à modelagem ou até à escolha de um tamanho inadequado.

Em lojas físicas, experimentar a peça e realizar alguns movimentos pode ajudar a identificar possíveis desconfortos. Nas compras online, vale observar a descrição do produto, a tabela de medidas e as avaliações de outros consumidores, quando disponíveis.

Também é importante verificar se a cintura permanece ajustada durante os movimentos e se as costuras não provocam incômodo.

5. O desconto é real ou o preço já era parecido?

Um dos principais cuidados durante a Black Friday é não considerar apenas o percentual de desconto anunciado.

Uma etiqueta indicando uma redução expressiva pode parecer vantajosa, mas o valor final precisa ser comparado com os preços praticados anteriormente e com os de outras lojas.

Para quem já pretende comprar determinados produtos, acompanhar os valores antes da data pode facilitar essa comparação.

O frete também deve entrar na conta. Dependendo do valor cobrado pela entrega, uma oferta aparentemente mais barata pode deixar de ser a opção mais econômica.

6. O que fazer se a roupa não servir?

Comprar roupas pela internet exige atenção às medidas, especialmente porque a numeração pode variar entre marcas e modelagens.

Antes de concluir o pedido, é importante conferir as medidas informadas pelo fabricante e compará-las com as próprias medidas corporais.

Também vale consultar as condições de troca e devolução.

Nas compras realizadas pela internet, o Código de Defesa do Consumidor prevê o direito de arrependimento em até sete dias, contados a partir do recebimento do produto, independentemente de defeito.

Guardar o comprovante da compra e verificar as informações do pedido são cuidados que podem facilitar a resolução de eventuais problemas.

7. Vale mais comprar várias peças baratas ou poucas de melhor qualidade?

A resposta depende das necessidades de cada pessoa, mas a quantidade de roupas adquiridas nem sempre representa uma vantagem.

Uma peça que perde rapidamente a elasticidade, apresenta problemas nas costuras ou deixa de oferecer conforto pode precisar ser substituída em pouco tempo.

Por isso, observar o acabamento, a composição do tecido e as orientações de conservação pode ajudar na decisão.

Outro ponto é considerar a frequência de uso. Uma roupa utilizada várias vezes por semana pode justificar uma atenção maior à durabilidade do que uma peça escolhida apenas para uma ocasião específica.

Comprar menos também pode ser uma boa escolha

Embora a Black Friday seja associada a grandes volumes de compras, aproveitar as promoções não significa necessariamente adquirir novos produtos.

Para quem já tem roupas suficientes, o período pode servir apenas para pesquisar preços, conhecer diferentes tecidos e avaliar quais peças poderão precisar de substituição futuramente.

O planejamento também ajuda a evitar decisões motivadas pela urgência das ofertas. Estabelecer um orçamento e definir prioridades são maneiras de manter o controle dos gastos.

Na moda fitness, a escolha ideal não depende apenas da aparência ou das tendências. Uma roupa precisa acompanhar os movimentos, oferecer conforto e fazer sentido para a rotina de quem a utiliza.

No fim, o melhor desconto pode ser aquele que permite adquirir algo realmente necessário, sem comprometer o orçamento.