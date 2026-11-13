Acervo Pessoal /Divulgação Alexandre Pires relembra que “Depois do Prazer”, sucesso do Só Pra Contrariar, quase ficou fora de álbum.

É difícil imaginar a trajetória do Só Pra Contrariar sem “Depois do Prazer”, um dos maiores sucessos do grupo. Mas a música, lançada em 1997 e cantada até hoje por diferentes gerações, quase não entrou no álbum. A revelação foi feita por Alexandre Pires , que relembrou as dúvidas da gravadora sobre a aceitação da letra, considerada dramática na época.

Quase três décadas depois, a canção continua entre as mais conhecidas de seu repertório. O cantor se surpreende especialmente com a presença de fãs mais jovens, que não eram nascidos quando a música chegou ao público.

“Surpreende ver jovens que nem eram nascidos em 1997 cantando esse hino”, conta.

A lembrança surge às vésperas de sua apresentação no festival Clássicos do Brasil, marcada para 29 de novembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Na mesma noite, o artista dividirá a programação com Péricles e Ferrugem, outros dois nomes de destaque do pagode nacional.

Sucesso de 1997 quase não entrou no repertório do SPC

Lançada durante uma das fases mais populares do Só Pra Contrariar, “Depois do Prazer” atravessou gerações e permaneceu presente na memória dos fãs.

Entretanto, antes de chegar ao público, a música enfrentou resistência da gravadora. Segundo Alexandre, havia dúvidas sobre como os ouvintes receberiam uma composição com uma carga emocional tão intensa.

A canção acabou sendo incluída no álbum e se transformou em um dos trabalhos mais reconhecidos da carreira do grupo.

O episódio mostra como uma decisão tomada nos bastidores poderia ter alterado a história de um sucesso que continua sendo cantado quase 30 anos depois de seu lançamento.

Alexandre Pires relembra encontro que quase atrasou show

Além das histórias envolvendo o Só Pra Contrariar, Alexandre Pires também guarda lembranças dos encontros com outros artistas do pagode.

O cantor mantém uma relação de respeito e admiração com Péricles e Ferrugem, que também estarão na programação do Clássicos do Brasil.

Em uma dessas ocasiões, uma reunião informal nos bastidores acabou se prolongando tanto que quase comprometeu o horário de uma apresentação.

“Passamos horas cantando clássicos antigos no gogó e no pandeiro, esquecendo o relógio e quase atrasando a entrada no palco”, diverte-se.

A história revela a proximidade musical entre artistas de diferentes gerações, que compartilham referências e experiências construídas ao longo de suas carreiras.

Cantor prepara show com samba, pagode e sertanejo

Para sua apresentação no Rio de Janeiro, Alexandre Pires prepara um repertório que reúne diferentes estilos musicais presentes em sua trajetória.

Além dos sucessos do pagode, o show deverá incluir samba, sertanejo e momentos de improvisação, característica que o artista pretende levar ao palco do festival.

A apresentação acontece no dia 29 de novembro, na Marina da Glória, e integra a programação do Clássicos do Brasil, que também terá Péricles e Ferrugem na mesma noite.

Realizado pela PECK e apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Petrobras, o festival está programado para os dias 28 e 29 de novembro e 5 e 6 de dezembro.

Entre lembranças dos tempos de Só Pra Contrariar e sucessos que continuam conquistando novos ouvintes, Alexandre chega ao evento com um repertório que atravessa diferentes momentos da música brasileira.