Divulgação Tânia Vieira Joias

A Tânia Vieira Joias ganha um novo espaço em São Paulo nesta quinta-feira (12).

Localizada na Rua Fiandeiras, 767, na Vila Olímpia, a unidade abre as portas com uma proposta de aproximar os clientes das coleções e oferecer uma experiência de compra mais personalizada, em um ambiente pensado para valorizar cada detalhe.

A inauguração marca um novo momento para a marca, que aposta no atendimento presencial como forma de fortalecer o relacionamento com o público.

Durante a ocasião, os visitantes também poderão aproveitar condições e valores exclusivos, preparados especialmente para a abertura.

À frente da marca, Tânia Vieira destaca que a escolha do novo endereço representa a realização de um projeto pensado para receber os clientes de maneira ainda mais próxima.

"Esse espaço representa um momento muito especial para mim. Cada detalhe foi pensado para que as pessoas se sintam acolhidas e possam conhecer nossas joias com calma, experimentar as peças e encontrar algo que realmente combine com sua personalidade. Quero que cada visita seja uma experiência especial", afirma Tânia.

Novo endereço aposta na experiência dos clientes

A escolha da Vila Olímpia, um dos principais polos comerciais e empresariais de São Paulo, coloca a marca em uma região que reúne estabelecimentos de moda, gastronomia e serviços.

No novo ambiente, a proposta é permitir que os visitantes tenham contato direto com as coleções, observem os acabamentos e experimentem diferentes combinações de acessórios.

A experiência presencial também favorece um atendimento mais próximo, considerando as preferências e o estilo de cada cliente.

A abertura acontece em um momento importante para o setor, com a aproximação das festas de fim de ano.

Nesse período, joias e acessórios ganham destaque tanto nas produções para confraternizações quanto na escolha de presentes.

Joias que acompanham diferentes momentos

Anéis, colares, brincos e pulseiras fazem parte de escolhas que ultrapassam as tendências de moda.

As peças podem representar conquistas, marcar datas especiais ou simplesmente complementar o estilo de quem as utiliza.

Essa relação entre joias e momentos pessoais também está presente na comunicação da Tânia Vieira Joias, que apresenta a inauguração sob o conceito de um novo capítulo, mantendo o propósito de encantar seus clientes.

Com a abertura na Vila Olímpia, a marca passa a oferecer um novo ponto de encontro para quem deseja conhecer suas peças pessoalmente, explorar diferentes estilos e encontrar acessórios para ocasiões especiais ou para o dia a dia.

A inauguração é aberta ao público convidado pelas redes sociais da marca, que também divulga as novidades e informações sobre o novo endereço.