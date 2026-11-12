Reprodução/Instagram Bispo Bruno Leonardo

O Bispo Bruno Leonardo relembrou um dos momentos de maior aflição de sua vida ao contar que quase morreu afogado após ser surpreendido por uma onda enquanto estava no mar acompanhado de dois amigos, também pastores.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o religioso descreveu o desespero vivido naquele dia e afirmou acreditar que sua sobrevivência foi um livramento de Deus.

Ao compartilhar a experiência, Bruno explicou que estava em uma região aparentemente segura, onde a água não ultrapassava a altura de sua cintura.

Segundo ele, a situação mudou em poucos segundos, quando uma onda atingiu o grupo e os arrastou para uma área mais profunda.

"Eu estava no mar, a água estava batendo na minha cintura, da cintura para baixo. E, de repente, uma onda veio. Eu estava de costas, uma onda veio e essa onda nos cobriu", relembrou.

O religioso contou que, quando conseguiu perceber o que havia acontecido, já estava distante do ponto onde se encontrava inicialmente.

Sem conseguir alcançar o fundo do mar com os pés, começou a se afogar e chegou a acreditar que não sobreviveria.

"Quando eu dei por mim, eu já estava em um local muito lá atrás, não tinha mais pé e eu estava me afogando. E ali eu achei mesmo que não ia conseguir, porque não tinha como", relatou.

Resgate dos três amigos marcou a vida do religioso

De acordo com Bruno Leonardo, o resgate começou com a chegada de um salva-vidas, que precisou prestar socorro às três pessoas ao mesmo tempo.

Posteriormente, um segundo profissional chegou para ajudar na operação.

Apesar da gravidade da situação descrita pelo bispo, os três conseguiram sair do mar com vida.

Um dos momentos que mais marcaram Bruno foi uma conversa com um dos salva-vidas após o resgate.

Segundo o religioso, o profissional afirmou que a sobrevivência de todos havia sido extraordinária diante das dificuldades enfrentadas.

"Ele falou assim: 'Olha, foi Deus'. O próprio salva-vidas disse: 'Foi Deus, porque normalmente, quando três pessoas se afogam, uma fica no mar'. Mas os três saíram vivos", contou.

A declaração foi apresentada pelo bispo como parte de sua experiência pessoal.

Para ele, o episódio se tornou uma lembrança da importância da fé em um momento no qual acreditou que poderia perder a vida.

Bispo se emociona ao falar sobre livramentos

Durante a gravação, Bruno Leonardo explicou que decidiu compartilhar novamente a história porque muitas pessoas passaram a acompanhá-lo depois do ocorrido e ainda não conheciam o episódio.

O religioso utilizou a própria experiência para transmitir uma mensagem sobre proteção divina, afirmando que existem situações de perigo das quais as pessoas conseguem escapar sem necessariamente perceber a gravidade do que poderia ter acontecido.

"Existem livramentos na sua vida que você já viu. Mas eu sinto agora aqui de dizer que existem livramentos que Deus vai te dar, vai dar a pessoas da sua família, que você nem tem ideia", declarou.

Emocionado durante o relato, Bruno afirmou estar arrepiado enquanto falava sobre o assunto.

A lembrança do afogamento serviu como ponto de partida para uma reflexão sobre fé, gratidão e a possibilidade de superar momentos difíceis.

O bispo, que compartilha mensagens religiosas e orações nas redes sociais, reforçou sua crença de que a proteção divina também pode estar presente em situações que as pessoas desconhecem.



