Radar Records Netinho de Paula reúne os filhos Vinigram, Levi de Paula e Dudu de Paula no lançamento de Estrela de Natal.

O Natal deste ano terá um significado especial para Netinho de Paula . Conhecido por sua trajetória no pagode brasileiro, o cantor decidiu transformar os laços familiares em música e reuniu três de seus filhos para o lançamento de “Estrela de Natal”, novo single gravado em parceria com a Radar Records.

A canção faz parte do projeto Netinho & Família e conta com as participações de Vinigram, Levi de Paula e Dudu de Paula, que dividem os vocais com o pai. A proposta é celebrar o espírito natalino por meio de uma mensagem de amor, gratidão e valorização das pessoas que fazem parte de nossas vidas.

O lançamento acontece após uma sequência de novidades do projeto Juntos e Misturados e marca um momento diferente na carreira do artista, que agora compartilha o protagonismo musical com os filhos.

Netinho de Paula canta com os filhos em música de Natal

Com uma sonoridade acolhedora e clima festivo, Estrela de Natal aborda situações que fazem parte das celebrações de fim de ano, como os reencontros familiares, a alegria das crianças e as lembranças construídas ao longo do tempo.

A música também reserva espaço para um sentimento comum nessa época: a saudade de quem não poderá estar presente nas comemorações.

Em vez de retratar apenas a alegria das festas, a composição reconhece as ausências e apresenta uma mensagem de esperança para aqueles que passarão o Natal longe de pessoas queridas.

A proposta é lembrar que os vínculos afetivos permanecem importantes mesmo quando a distância impede os encontros.

Música marca encontro de gerações da família

Um dos destaques do lançamento é a participação dos filhos de Netinho de Paula, que se unem ao cantor em uma produção dedicada às relações familiares.

Vinigram, Levi de Paula e Dudu de Paula compartilham os vocais com o pai, criando um encontro entre diferentes gerações.

A colaboração também representa uma nova experiência na trajetória de Netinho, que construiu sua carreira como um dos nomes conhecidos do pagode nacional.

Ao reunir os filhos em estúdio, o artista leva para a música uma relação que ultrapassa os palcos e transforma a convivência familiar em parte central do projeto.

“Estrela de Natal” traz mensagem de amor e saudade

A nova canção foi pensada para acompanhar os encontros de fim de ano, mas também dialoga com quem enfrenta um Natal marcado pela distância ou pela ausência de pessoas importantes.

Entre os temas abordados estão a gratidão, o carinho e a importância de preservar as lembranças compartilhadas com familiares e amigos.

A música apresenta o Natal como uma oportunidade de valorizar as relações humanas, independentemente de grandes celebrações ou presentes.

Com Estrela de Natal, Netinho de Paula amplia o repertório de lançamentos recentes e aposta em uma produção que une música, memória afetiva e tradição familiar.

O single está disponível nas plataformas digitais por meio da Radar Records.