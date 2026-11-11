Acervo Pessoal / Divulgação Izadora Morais celebra o nascimento de Benjamin, seu primeiro filho, após um ano de mudanças inesperadas.

O ano de 2026 começou com um sonho interrompido para Izadora Morais, ex-musa da Colorado do Brás. Após enfrentar um susto de saúde que associou ao uso de Mounjaro, a influenciadora precisou desistir de desfilar no Carnaval de São Paulo. Meses depois, porém, uma surpresa mudou completamente seus planos: a descoberta de uma gravidez inesperada. Agora, com o nascimento de Benjamin, seu primeiro filho, ela celebra a maternidade e uma nova fase da vida.

A reviravolta aconteceu depois de um episódio que ganhou repercussão em fevereiro, quando Izadora precisou de atendimento hospitalar e chegou a enfrentar uma suspeita de embolia. A preocupação com a saúde a afastou dos ensaios e a levou a abrir mão de sua participação na avenida.

Semanas depois, a ex-musa descobriu que estava grávida.

“Brinco que gerei o bebê Mounjaro (risos), porque estava me cuidando. Foi inesperado, mas o maior presente da minha vida”, celebra.

Da preparação para o Carnaval à descoberta da gravidez

Antes da chegada de Benjamin, Izadora vivia a expectativa de realizar o sonho de desfilar como musa da Colorado do Brás no Sambódromo do Anhembi.

A preparação para o Carnaval, no entanto, foi interrompida quando surgiram os problemas de saúde. Em vez de participar dos ensaios e acompanhar os últimos preparativos para o desfile, ela precisou priorizar a recuperação.

A gravidez foi descoberta semanas depois e trouxe uma nova surpresa em meio às mudanças que enfrentava.

Izadora relaciona a gestação ao período em que utilizou Mounjaro, medicamento cujo princípio ativo é a tirzepatida. O remédio pode reduzir a eficácia de anticoncepcionais orais, especialmente nas semanas seguintes ao início do tratamento e após aumentos de dose.

Isso não significa, entretanto, que seja possível atribuir a gravidez ao medicamento. Sem informações clínicas específicas, não há como estabelecer uma relação causal no caso de Izadora.

Ex-musa relembra susto que a afastou da avenida

A desistência do Carnaval representou uma decepção para Izadora, que havia se dedicado aos preparativos para integrar o desfile da escola paulistana.

O episódio também foi marcado pelo medo diante da possibilidade de um problema grave de saúde.

“Passei por um susto de saúde muito grande, achei que não fosse suportar. Desfilar no Carnaval era um sonho e tive que desistir de tudo. Foi um momento de drama, de decepção, de recomeço, mas hoje entendo o recado do plano espiritual”, diz. “Todos nós temos aprendizados nessa vida, é isso que nos move”.

Depois do nascimento do filho, a ex-musa passou a enxergar os acontecimentos daquele período por uma perspectiva diferente.

A experiência que começou com preocupação e frustração acabou sendo seguida pela descoberta da maternidade, algo que não estava em seus planos naquele momento.

Nascimento de Benjamin marca nova fase de Izadora Morais

Com Benjamin nos braços, Izadora inicia uma rotina marcada pelos cuidados com o primeiro filho e pelas descobertas da maternidade.

A chegada do bebê representa uma transformação importante para a ex-musa, que começou o ano concentrada nos compromissos do Carnaval e terminou vivendo uma experiência completamente diferente daquela que havia imaginado.

Os meses anteriores foram marcados por mudanças inesperadas: o atendimento hospitalar, a desistência do desfile, a descoberta da gravidez e, finalmente, o nascimento de Benjamin.

Para Izadora, o filho representa o maior presente recebido depois de um período de incertezas.

Da avenida à maternidade

A trajetória de Izadora ao longo de 2026 chama atenção pelo contraste entre os planos para o Carnaval e os acontecimentos que se seguiram.

A ex-musa precisou abrir mão de um sonho profissional para cuidar da saúde, sem imaginar que pouco tempo depois descobriria a primeira gravidez.

Agora, longe dos preparativos para entrar na avenida, ela vive uma nova etapa, dedicada à maternidade.

O nascimento de Benjamin não apaga os momentos difíceis que enfrentou, mas representa um capítulo de felicidade após um ano de transformações.