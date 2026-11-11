Acervo Pessoal / Divulgação Dougllas Fernanddo e Mel Recalde participam do Man Awards no MASP

O cantor pernambucano Dougllas Fernanddo marcou presença na primeira edição brasileira do Man Awards, realizada na noite de terça-feira (10), no Museu de Arte de São Paulo (MASP). Acompanhado de sua assessora, Mel Recalde, o artista aproveitou a cerimônia para conversar com personalidades da televisão, do entretenimento e do mundo dos negócios, entre elas Rodrigo Faro, Fred Bruno, Tiago Barnabé, Edu Guedes, Roberto Cabrini e Alfredo Soares.

O evento reuniu convidados de diferentes setores para reconhecer trajetórias profissionais de destaque. Para Dougllas, a participação aconteceu em meio a uma série de compromissos na capital paulista e em cidades da região metropolitana, como parte da turnê Conexão PE-SP.

Natural de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, o cantor busca ampliar a divulgação de seu trabalho musical por meio de entrevistas, participações em programas e encontros com profissionais do entretenimento.

Dougllas Fernanddo participa de evento com personalidades da TV

Durante a passagem pelo Man Awards, Dougllas teve a oportunidade de encontrar nomes conhecidos do público brasileiro.

Entre os presentes com quem conversou estavam o apresentador Rodrigo Faro, o jornalista Roberto Cabrini, o comunicador Fred Bruno, o apresentador Edu Guedes e o humorista Tiago Barnabé.

A cerimônia, realizada no MASP, marcou a estreia brasileira da premiação, voltada ao reconhecimento de profissionais de áreas como comunicação, entretenimento e empreendedorismo.

A presença do cantor integrou a programação de sua passagem por São Paulo, que também inclui compromissos com veículos de comunicação e produções digitais.

Turnê Conexão PE-SP reúne entrevistas e participações

A agenda de Dougllas Fernanddo na região paulista está sendo coordenada por Mel Recalde, responsável pela organização dos compromissos e pelo acompanhamento das atividades profissionais do artista.

Entre as participações previstas está uma entrevista no programa Sintonizados, da Rádio Nova Difusora, em Osasco.

O cantor também tem compromissos com o Programa Daniel Steve, em Taboão da Serra, e com o Podcast do Kendi.

A programação busca apresentar o repertório e os projetos de Dougllas a novos públicos, além de fortalecer sua presença no cenário musical fora de Pernambuco.

Cantor prepara encontro musical com ex-Exaltasamba

Outro compromisso previsto na passagem por São Paulo é uma participação no Arena Maya, em Mauá.

Na ocasião, Dougllas deverá dividir momentos musicais com Jeffinho no Sigilo, ex-integrante do grupo Exaltasamba.

O encontro também deverá render gravações e conteúdos destinados às redes sociais dos artistas.

A participação faz parte das atividades da turnê Conexão PE-SP, que combina divulgação musical, entrevistas e encontros profissionais.

Novo single está previsto para dezembro

Além dos compromissos em São Paulo, Dougllas Fernanddo trabalha na preparação de novos lançamentos.

Entre as novidades está a música “Esquece”, com estreia prevista para dezembro de 2026.

A composição é assinada por Amaury Leão e Matheus Maia e integra os próximos projetos musicais do cantor.

Com a agenda de divulgação em andamento e um novo single previsto para o fim do ano, Dougllas busca ampliar sua atuação no mercado musical, conectando sua trajetória em Pernambuco a novas oportunidades em São Paulo.