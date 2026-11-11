Acervo Pessoal / Divulgação Isa Colli reúne mais de 50 livros publicados e homenagens concedidas por instituições de diferentes estados brasileiros.

Da literatura infantil aos romances que abordam desigualdade social, ancestralidade e preservação ambiental, Isa Colli construiu uma trajetória marcada pela diversidade de histórias. Com mais de 50 livros publicados, a escritora capixaba também acumula homenagens e reconhecimentos concedidos por instituições públicas e privadas em diferentes estados brasileiros.

Natural de Presidente Kennedy, no Espírito Santo, Isa encontrou na literatura uma maneira de transformar experiências humanas em narrativas que despertam reflexões sobre identidade, pertencimento e convivência.

Formada em Jornalismo e Pedagogia, com pós-graduação em Educação e Direitos Humanos, a autora desenvolveu uma produção que transita entre diferentes públicos e gêneros literários, reunindo romances, aventuras e histórias voltadas à formação de jovens leitores.

De histórias infantis a romances sobre questões sociais

Entre as obras de Isa Colli está Alice: Amor, Perda e Renascimento, romance que acompanha a trajetória de uma mulher negra diante de situações de pobreza, violência e marginalização em uma comunidade do Rio de Janeiro.

A narrativa aborda temas como exploração, tráfico de drogas, adoções ilegais e desigualdade social, mas também apresenta reflexões sobre amor, resistência e esperança.

Em Os Filhos do Sol: Uma História de Memória, Resiliência e Liberdade, a escritora apresenta Kofi, um menino de raízes africanas que convive com uma doença degenerativa e busca compreender os mistérios de seu passado.

A história explora memórias familiares, tradições do Congo, racismo e ancestralidade, acompanhando a jornada do protagonista em busca de identidade e pertencimento.

Já em O Falcão e a Orquídea, Isa leva os leitores à Amazônia por meio da história de Ana Flora e Cauã, líder indígena conhecido como Falcão.

O romance reúne conflitos envolvendo grileiros, corrupção, preservação ambiental e defesa dos territórios indígenas, além de elementos de romance e mistério.

Personagem Luke se tornou um dos destaques da autora

Na literatura infantil, um dos personagens mais conhecidos de Isa Colli é Luke, um macaco aventureiro que protagoniza histórias ambientadas em diferentes regiões do mundo, incluindo Brasil, África e Nova York.

Entre os títulos de destaque está Luke, o Macaco Atleta, apontado como um dos livros mais vendidos da escritora.

Ambientada na Europa, a obra apresenta de maneira lúdica a importância da alimentação equilibrada, da prática de atividades físicas e da construção de hábitos saudáveis desde a infância.

O livro também recebeu destaque no 1º Fórum Regional de Cidades Latino-Americanas Signatárias do Pacto de Milão sobre Política da Alimentação Urbana, realizado no Rio de Janeiro, conforme mencionado em uma homenagem legislativa concedida à autora.

Escritora recebeu homenagens no Rio de Janeiro

A contribuição de Isa Colli para a literatura e a educação também motivou homenagens de instituições legislativas.

Em setembro de 2019, a escritora recebeu duas distinções no estado do Rio de Janeiro.

A Câmara Municipal de Petrópolis concedeu uma Moção Congratulatória à autora, destacando seu trabalho literário e a abordagem de temas como sustentabilidade, respeito às diferenças, convivência e alimentação saudável.

No dia seguinte, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro prestou uma Moção de Louvor e Reconhecimento à escritora.

A homenagem ressaltou a contribuição de suas obras para a formação cultural das crianças e para reflexões sobre diversidade, cidadania e respeito.

As duas distinções representam manifestações oficiais de reconhecimento registradas pelas respectivas instituições legislativas.

Entre as homenagens reunidas pela autora também está uma medalha comemorativa da 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, identificada com o Parlamento gaúcho.

Cidade natal também reconheceu trajetória de Isa Colli

Uma das homenagens de significado especial para a escritora aconteceu em sua cidade natal.

Em 17 de dezembro de 2020, Isa Colli recebeu o Título de Cidadã de Honra Kennedyense, concedido pela Câmara Municipal de Presidente Kennedy, no Espírito Santo.

A honraria foi aprovada por unanimidade e instituída pelo Decreto Legislativo nº 029/2020, em reconhecimento aos serviços prestados ao município.

A distinção representa uma manifestação de valorização de sua trajetória por parte da cidade onde nasceu e iniciou sua relação com a literatura.

Prêmio em São Paulo integra lista de reconhecimentos

A escritora também recebeu uma distinção concedida pela iniciativa privada.

Em 24 de julho de 2017, foi homenageada com o Prêmio Excelência e Qualidade Brasil, promovido pela Associação Brasileira de Liderança, em São Paulo.

Na ocasião, recebeu o título de Comendadora, concedido pela entidade como reconhecimento de sua trajetória profissional e contribuição social.

A premiação integra uma iniciativa da associação voltada a destacar profissionais de diferentes áreas.

Isa Colli investe em novos projetos literários

Além da publicação de livros, Isa Colli desenvolve iniciativas que buscam aproximar a literatura do ambiente escolar e familiar.

Por meio da Colli Books, participa de projetos relacionados à formação de leitores e à valorização de temas como inclusão, sustentabilidade, diversidade cultural e identidade.

Entre as iniciativas está o Programa LEIA, voltado à organização de acervos literários com diferentes abordagens temáticas.

A escritora também explora possibilidades de adaptação de personagens para conteúdos audiovisuais e animações destinadas ao público infantil, acompanhando as transformações nas formas de contar histórias.

Com mais de 50 obras publicadas e uma trajetória que reúne homenagens em diferentes regiões do país, Isa Colli segue desenvolvendo projetos que conectam literatura, educação e questões sociais.