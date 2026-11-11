Carlos Andrade Cantora revela que precisou repetir testes e exames até acreditar no resultado positivo da gravidez.

A descoberta de uma gravidez costuma ser imaginada como um momento de lágrimas, sorrisos e comemorações. Para a cantora e atriz Fhabi Hanna , de 43 anos, porém, a reação foi completamente diferente. Depois de enfrentar a endometriose e se preparar emocionalmente para possíveis dificuldades para engravidar, ela ficou paralisada ao ver o resultado positivo. A gestação aconteceu logo na primeira tentativa e marcou o início de uma fase que, segundo a artista, já transformou sua maneira de enxergar a vida.

“Eu sempre imaginei como seria minha reação diante de um resultado positivo. Achava que iria chorar, sorrir, gravar vários vídeos... rs... Mas foi bem diferente: eu congelei! Sério, fiquei sem reação”, conta Fhabi.

A surpresa foi tão grande que a artista precisou repetir os exames para acreditar que realmente estava grávida.

“Depois de tudo o que enfrentei com a endometriose, eu já estava preparada para um caminho difícil. E, quando deu certo logo na primeira tentativa, demorei a acreditar. Perdi as contas de quantos testes de farmácia e exames de sangue fiz para confirmar”, recorda.

Primeiro ultrassom trouxe a emoção que faltava

Mesmo com os resultados positivos, Fhabi conta que só conseguiu compreender a dimensão da notícia durante o primeiro ultrassom.

Foi naquele momento que a gravidez deixou de ser apenas um resultado de exame e passou a representar, para ela, a chegada de uma nova vida.

“Mas foi no primeiro ultrassom que senti o maior amor do mundo. Ali caiu a ficha: era de verdade! Existia uma vida crescendo dentro de mim. Eu finalmente podia comemorar. Foi uma felicidade que não consigo explicar em palavras”, descreve.

A descoberta também trouxe questionamentos sobre os cuidados com o bebê, as mudanças na rotina e os planos para o futuro.

“Minha primeira reação foi: "Meu Deus, é verdade! Eu estou grávida! E agora, o que eu faço?" rs...”, brinca.

Com o passar das semanas, a artista começou a se adaptar à ideia de ser mãe e percebeu que suas prioridades estavam mudando.

“Com o passar do tempo, fui me encontrando nesse novo lugar. Percebi que já não era mais apenas a Fhabi de antes. Minha vida tinha virado uma chave. Era uma nova fase, uma nova perspectiva de futuro. Comecei a pensar em tudo de uma maneira diferente. Queria fazer o melhor por aquela criança, desde a barriga até o mundo. Queria oferecer amor, cuidado e todas as oportunidades possíveis”, completa.

Gravidez aos 43 anos ganha significado especial

Para Fhabi, a maternidade representa a realização de um desejo que veio acompanhado de incertezas relacionadas à endometriose.

A condição pode estar associada a dificuldades para engravidar em algumas mulheres, embora não signifique necessariamente infertilidade. No caso da artista, a gestação aconteceu na primeira tentativa.

“Representa renovação, vida, esperança e, acima de tudo, uma bênção. Sinto uma gratidão imensa por ter recebido essa oportunidade de ser mãe aos 43 anos”, celebra.

A cantora afirma que as mudanças emocionais começaram antes mesmo do nascimento do bebê.

“Meu bebê já me transformou muito! Hoje me sinto diferente, enxergo as coisas com mais clareza e penso mais antes de agir. Passei a olhar para o futuro com ainda mais esperança e responsabilidade”, observa.

A felicidade é tanta que ela já considera a possibilidade de aumentar a família futuramente.

“É curioso como uma vida pode transformar tanto a nossa maneira de pensar, sentir e fazer planos. E vou confessar uma coisa: estou tão feliz com a maternidade que, mesmo com a gravidez em andamento, já penso em engravidar novamente! rs...”, confessa.

Cantora enfrentou sangramento intenso no início da gestação

Apesar da alegria com a gravidez, Fhabi também viveu um momento de medo durante as primeiras semanas.

Na sexta semana de gestação, pouco depois de ouvir os batimentos cardíacos do bebê pela primeira vez, ela apresentou um sangramento intenso e procurou atendimento de emergência.

“Mas, ao sair do consultório e chegar em casa, tive um sangramento intenso. Meu mundo desabou. Corri para a emergência e vivi alguns dos momentos mais difíceis da minha vida, até receber a notícia de que estava tudo bem e que meu bebê estava vivo”, relata.

O episódio fez com que a artista reconsiderasse o momento de anunciar publicamente a gravidez.

Embora tivesse vontade de compartilhar a notícia desde o primeiro ultrassom, preferiu esperar até se sentir mais segura.

“Depois disso, decidi respeitar meu tempo e viver aquele momento com mais cautela. Fiz uma promessa a mim mesma: quando realmente me sentisse segura, iria compartilhar essa felicidade com todos. E foi assim que aconteceu”, relembra.

Fhabi Hanna fala sobre conciliar maternidade e carreira

Além de cantora, Fhabi atua como atriz, compositora, apresentadora e influenciadora. Com a gravidez, ela precisou reorganizar parte de seus compromissos, mas afirma que não pretende abandonar seus projetos profissionais.

“A gravidez não me impede de realizar meus sonhos. Continuo trabalhando, criando e planejando novos projetos. Alguns precisarão ser adiados, outros seguirão normalmente, e está tudo bem”, pondera.

Para a artista, a maternidade representa uma nova prioridade, mas não exige que ela deixe de lado outras dimensões de sua vida.

“A maternidade não anula minha carreira, minha arte ou meus sonhos. Mas, neste momento, tive a oportunidade de realizar algo que era muito importante para mim: ser mãe aos 43 anos. E essa foi uma prioridade que escolhi viver plenamente”, ressalta.

“Não se cobrem tanto”, aconselha artista

Depois de viver a surpresa da gravidez e o susto das primeiras semanas, Fhabi também reflete sobre a ansiedade que pode acompanhar o desejo de ser mãe.

Ao conversar com mulheres que enfrentam dúvidas e expectativas semelhantes, ela recomenda respeitar o próprio tempo.

“Eu diria: calma, fica em paz! Não tente antecipar o futuro. A gente cria tantos cenários na cabeça, sente tantos medos e inseguranças, que às vezes sofre por situações que nem chegam a acontecer”, aconselha.

A artista também destaca a importância de não permitir que a espera pela maternidade impeça outras experiências.

“Não se cobrem tanto, não se comparem e não permitam que essa espera faça vocês esquecerem de viver. A nossa vida não pode ficar resumida a uma expectativa, por maior que seja o nosso sonho”, reforça.

Entre a surpresa do resultado positivo, o medo vivido no início da gestação e a expectativa pela chegada do bebê, Fhabi Hanna celebra uma fase que já considera uma das mais importantes de sua vida.