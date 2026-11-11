Acervo Pessoal / Divulgação Ana Hickmann lança coleção de joias com peças a partir de R$ 219

A relação de Ana Hickmann com a moda começou muito antes de sua estreia na televisão. Conhecida por sua trajetória como modelo, a apresentadora volta a explorar esse universo com o lançamento de Lumina, sua nova coleção de joias desenvolvida em parceria com a Rommanel. A linha chega ao mercado nesta quarta-feira (11) com dez modelos que combinam referências clássicas e tendências contemporâneas.

Com preços sugeridos entre R$ 219 e R$ 725, a coleção reúne anéis, brincos e colares, além de versões com banho de ouro 18K e prata maciça 925. Entre os principais elementos estão as pérolas sintéticas e as zircônias brancas, utilizadas em peças que podem complementar desde produções do dia a dia até looks para ocasiões especiais.

Ana Hickmann aposta em pérolas e joias versáteis

A coleção Lumina tem como ponto de partida elementos tradicionais da joalheria, especialmente as pérolas, que aparecem em diferentes modelos.

As peças combinam essas referências com desenhos contemporâneos, buscando atender a diferentes estilos e possibilidades de uso.

As zircônias brancas também ganham destaque na linha, acrescentando brilho aos acessórios.

A proposta é oferecer opções que possam ser utilizadas tanto individualmente quanto em combinações com outras joias, acompanhando diferentes momentos e escolhas de estilo.

Coleção terá edição limitada e embalagens personalizadas

Além dos dez modelos disponíveis, outro diferencial da coleção é a comercialização em edição limitada.

Alguns itens também contam com embalagens personalizadas com o nome de Ana Hickmann, reforçando a participação da apresentadora no projeto.

Os valores sugeridos variam de R$ 219 a R$ 725, dependendo do modelo e do acabamento escolhido.

A parceria com a Rommanel amplia a atuação de Ana no segmento de acessórios, acrescentando uma nova coleção aos projetos ligados à moda que fazem parte de sua carreira.

Da carreira de modelo aos projetos de moda

Antes de conquistar espaço na televisão, Ana Hickmann iniciou sua trajetória profissional como modelo ainda na adolescência.

Ao longo dos anos, participou de campanhas, desfiles e produções de moda, experiências que ajudaram a construir sua imagem pública.

Mesmo depois de deixar as passarelas como principal atividade profissional, a apresentadora manteve uma relação próxima com o universo fashion.

Seus figurinos, escolhas de estilo e produções continuam presentes em suas aparições na televisão e nas redes sociais.

Com Lumina, Ana transforma essa ligação com a moda em uma nova proposta de acessórios, reunindo elementos clássicos da joalheria e referências atuais.

A coleção chega ao mercado em 11 de novembro, em edição limitada.