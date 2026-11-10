Acervo Pessoal / Divulgação Karen Lopes recria figurino de Luciana Sargentelli durante ensaio da Estácio de Sá, no Rio de Janeiro.

A história do Carnaval também pode ser contada por meio da moda. Foi com essa proposta que Karen Lopes, rainha da Estácio de Sá, chamou atenção durante o ensaio de quadra realizado na segunda-feira (9), no Rio de Janeiro. A sambista recriou um figurino usado por Luciana Sargentelli na comemoração do título conquistado pela escola em 1992, dando início a uma série de homenagens a mulheres que marcaram a trajetória da agremiação.

A iniciativa faz parte dos preparativos para o Carnaval de 2027, quando a Estácio de Sá celebrará seus 100 anos de história. Ao lado do stylist Felipe Viana, Karen pretende revisitar figurinos e personagens femininas que ajudaram a construir a identidade da escola.

Mais do que reproduzir roupas históricas, a proposta é apresentar ao público as histórias de mulheres que tiveram participação importante no desenvolvimento do Carnaval carioca.

Acervo Pessoal / Divulgação Rainha da Estácio de Sá presta homenagem à sambista que participou da conquista do título de 1992.

Karen Lopes homenageia ex-rainha de bateria da Estácio

A primeira homenageada foi Luciana Sargentelli, filha de Oswaldo Sargentelli, figura histórica do samba brasileiro.

Luciana construiu uma trajetória de destaque na Estácio de Sá. Começou como passista e chegou ao posto de rainha de bateria, função que ocupou entre 1989 e 1991 e, posteriormente, de 1995 a 1998.

Além de sua ligação com a escola, a sambista ganhou projeção internacional com apresentações de dança brasileira em diferentes países.

Um dos momentos mais emblemáticos de sua história aconteceu no Carnaval de 1992, quando a Estácio conquistou o título com o enredo Pauliceia Desvairada: 70 anos de Modernismo.

Naquele desfile, embora o posto de rainha de bateria fosse ocupado por Monique Evans, Luciana participou da apresentação sobre um tripé decorado com espelhos e cacos de vidro.

Durante o desfile, sambou descalça sobre a estrutura e só percebeu que havia sofrido cortes nos pés ao chegar à dispersão.

O episódio se tornou uma das lembranças marcantes de sua participação na conquista da escola.

“Quero vestir uma história”, afirma Karen Lopes

Para Karen, a homenagem representa uma maneira de reconhecer as mulheres que ocuparam espaços importantes na agremiação antes de sua chegada ao posto de rainha.

“Quero vestir uma história. A Estácio tem mulheres que ajudaram a construir sua identidade e que merecem ser lembradas e celebradas. Essa homenagem à Luciana é só o começo. Nos próximos ensaios, vamos trazer outras mulheres que fazem parte dessa trajetória, cada uma com sua importância e seu legado. Eu e meu stylist estamos pesquisando essas histórias com muito carinho, porque acredito que ocupar esse posto também é reconhecer quem abriu caminhos antes de mim. Não quero apenas apresentar um look bonito, quero contar histórias e homenagear mulheres que ajudaram a fazer da Estácio a escola que ela é hoje”, conta Karen.

A escolha do figurino de Luciana não foi por acaso. O visual está relacionado a um dos momentos mais importantes da história da escola, quando a agremiação conquistou o título de 1992.

Ao recuperar a referência, Karen pretende aproximar diferentes gerações de sambistas e apresentar ao público mais jovem personagens que contribuíram para a construção da identidade da Estácio.

Rainha prepara série de homenagens para o Carnaval de 2027

A releitura apresentada no ensaio de segunda-feira marca apenas o início do projeto desenvolvido por Karen Lopes e Felipe Viana.

A dupla está pesquisando a trajetória de outras mulheres ligadas à escola para criar novos figurinos inspirados em diferentes momentos da história da agremiação.

A proposta é que as homenagens sejam apresentadas nos próximos compromissos carnavalescos, transformando cada aparição da rainha em uma oportunidade de resgatar memórias.

O projeto também reforça a importância da participação feminina na história das escolas de samba, desde as passistas e integrantes das alas até as mulheres que ocuparam posições de destaque nas baterias e na organização dos desfiles.

Estácio de Sá prepara desfile de centenário

A iniciativa ganha um significado especial diante da preparação para o Carnaval de 2027.

Considerada a primeira escola de samba do Brasil, a Estácio de Sá levará à Marquês de Sapucaí uma celebração de seu centenário, destacando suas raízes e sua contribuição para a cultura popular brasileira.

O desfile pretende revisitar a trajetória da agremiação e reconhecer diferentes gerações de sambistas que participaram de sua construção.

Nesse contexto, as homenagens de Karen Lopes funcionam como uma extensão das comemorações, utilizando a moda e os figurinos como instrumentos de preservação da memória.

Com a recriação do visual de Luciana Sargentelli, a rainha inicia uma sequência de tributos que busca valorizar não apenas a estética do Carnaval, mas também as histórias das mulheres que ajudaram a transformar a Estácio de Sá em uma referência do samba carioca.