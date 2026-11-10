Acervo Pessoal / Divulgação Valentina Villela, de 22 anos, revela o sonho de interpretar Sandy em uma produção de Grease.

Aos 22 anos, Valentina Villela já sabe quais personagens gostaria de interpretar nos próximos capítulos de sua carreira. Atualmente no elenco de Ben-Hur: A Série, a atriz sonha em protagonizar uma comédia romântica, estrelar um musical no cinema e, quem sabe, dar vida a Sandy, personagem eternizada no filme Grease. Filha de atores, ela cresceu acompanhando os bastidores da profissão e encontrou na própria família a inspiração para seguir o mesmo caminho.

Apaixonada por histórias de amor, Valentina não esconde que uma comédia romântica ocupa o primeiro lugar em sua lista de desejos profissionais. Para ela, a oportunidade seria uma maneira de explorar uma nova faceta de sua atuação.

“Com certeza uma protagonista de comédia romântica. É o meu gênero favorito e sempre tive muita vontade de viver uma personagem assim. Acho que seria muito gostoso experimentar esse lugar!”, revela.

Mas a atriz também quer experimentar personagens que exijam maior intensidade emocional, incluindo situações que ainda não teve a oportunidade de interpretar diante das câmeras.

Valentina Villela revela personagens que deseja interpretar

Entre os desafios que gostaria de enfrentar estão cenas de grande carga dramática, como um parto ou a morte de uma personagem.

“Tenho muita vontade de fazer personagens muito diferentes entre si, principalmente aqueles que me desafiem como atriz. Como fazer uma cena de parto e uma cena de morte, hahahaha. São situações muito intensas e que exigem bastante do ator, e eu adoraria ter a oportunidade de me jogar em experiências assim”, conta.

A vontade de transitar entre diferentes gêneros também está relacionada ao desejo de construir uma trajetória versátil, sem ficar limitada a um único perfil de personagem.

Atriz sonha em interpretar Sandy, de Grease

Outro projeto que desperta o entusiasmo de Valentina é a possibilidade de protagonizar um longa-metragem musical.

A atriz, que também gosta de cantar, acredita que unir música e interpretação seria uma experiência especial. E já tem uma personagem favorita: Sandy, protagonista de Grease, interpretada por Olivia Newton-John na versão cinematográfica de 1978.

“Eu amo cantar e atuar, então poder unir essas duas coisas em um mesmo trabalho seria muito especial para mim. Acho que seria uma oportunidade de explorar a voz, a música e a atuação de uma maneira que ainda não tive a chance de fazer no cinema. E, principalmente, se eu pudesse interpretar a Sandy, seria um sonho! Sou apaixonada por Grease”, afirma.

Embora ainda seja um desejo profissional, a possibilidade de participar de um musical representa uma oportunidade de explorar habilidades que a atriz gostaria de desenvolver em futuros trabalhos.

Filha de atores, Valentina Villela revela influência do pai

A relação de Valentina com a atuação começou ainda na infância. Filha de atores, ela cresceu observando ensaios, estudos e a rotina de preparação dos pais.

Nesse ambiente, encontrou uma de suas maiores referências artísticas: o próprio pai.

“Meu pai é, sem dúvida, a minha maior referência como ator. Eu sou realmente muito fã dele e da arte que ele faz. Foi através dele que eu conheci e me apaixonei por esse universo”, diz.

A admiração também se transformou no desejo de compartilhar experiências profissionais com a família.

Em Só Eu e Ela, Valentina teve a oportunidade de contracenar com o pai em uma sequência que não estava prevista originalmente na história. A cena foi escrita especialmente pelo diretor, permitindo que os dois dividissem o trabalho.

“Foi muito especial poder viver aquilo com ele. E, depois dessa experiência, fiquei com ainda mais vontade de poder trabalhar com ele novamente”, relembra.

“Quero estar sempre em treinamento e estudando”

Apesar dos sonhos de protagonizar grandes produções, Valentina afirma que seu principal objetivo é construir uma carreira sólida, marcada pelo aperfeiçoamento constante e pela capacidade de enfrentar os desafios da profissão.

“Eu quero ser uma atriz com a cabeça muito boa para conseguir lidar com todas as situações e dificuldades que fazem parte dessa profissão. Quero estar sempre em treinamento e estudando”, explica.

Para a artista, o sucesso profissional não está necessariamente relacionado à fama, mas à possibilidade de viver da atuação e conquistar reconhecimento pela qualidade de seu trabalho.

“Profissionalmente, uma das minhas maiores realizações seria poder viver de arte de uma forma estável. Para mim, sucesso não está necessariamente em ser conhecida por todo mundo. Está muito mais em ser respeitada pelo meu trabalho”, afirma.

A influência do pai também aparece na maneira como ela enxerga o futuro.

“Eu vejo muito isso no meu pai: não é sobre quantas pessoas conhecem você, mas sobre as pessoas que conhecem o seu trabalho saberem que você é boa no que faz. É esse tipo de trajetória que eu quero construir. Quero olhar para a minha carreira e sentir que conquistei meu espaço pelo meu trabalho”, conclui.

Enquanto segue ampliando sua experiência na televisão com Ben-Hur: A Série, Valentina Villela mantém os olhos voltados para novos desafios. Entre o sonho de interpretar Sandy, protagonizar uma comédia romântica e voltar a trabalhar com o pai, a atriz deseja construir uma carreira que combine versatilidade, aprendizado e realização artística.