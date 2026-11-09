Divulgação/Villa de Natal Imagem da Villa de Natal 2025

O Natal também será uma oportunidade de incentivar a solidariedade na capital paulista.

A Villa de Natal São Paulo, que realizará sua terceira edição entre 27 de novembro e 23 de dezembro, no Jockey Club, conta com uma modalidade de ingresso solidário que associa a experiência natalina à arrecadação de brinquedos para instituições parceiras.

A iniciativa permite que os visitantes adquiram uma entrada com valor diferenciado, mediante a doação de um brinquedo novo de, no mínimo, R$70.

Para participar, é necessário comprar o ingresso solidário pela Ticketmaster e levar o brinquedo no dia escolhido para a visita.

A entrega será realizada presencialmente, no acesso ao evento, como parte das condições de utilização dessa modalidade.

A modalidade terá disponibilidade limitada a 50 ingressos por dia, com direito à aquisição de uma unidade por CPF.

O ingresso solidário contempla o acesso às atrações gerais da Villa de Natal São Paulo, mas não inclui as apresentações do Teatro Santa Claus, que possuem uma modalidade específica de ingresso.

A proposta é incentivar a participação do público em uma iniciativa que também beneficia outras pessoas.

Ao incluir a doação de brinquedos entre as possibilidades de acesso, a organização busca aproximar as celebrações natalinas de uma ação concreta de solidariedade, envolvendo os visitantes na arrecadação de presentes.

Para Soraia Carrasco, presidente e fundadora da Villa de Natal São Paulo, a iniciativa também representa uma oportunidade de estimular a generosidade entre as famílias.

“O Natal é um momento de união, mas também de olhar para as pessoas ao nosso redor. Queremos que a Villa seja um lugar onde as famílias possam viver experiências especiais e, ao mesmo tempo, participar de uma iniciativa que leve alegria a outras crianças. Cada brinquedo doado representa um gesto de carinho e solidariedade que desejamos incentivar”, destaca.

Experiências natalinas e solidariedade no mesmo passeio

A terceira edição da Villa de Natal São Paulo acontecerá no Jockey Club, reunindo atrações culturais, ambientes temáticos e atividades voltadas para diferentes gerações.

O evento já recebeu mais de 270 mil visitantes nas duas edições anteriores.

Entre as experiências confirmadas está a Casa do Papai Noel, que contará com sete ambientes temáticos, incluindo a Oficina de Brinquedos, o Natal pelo Mundo, o Voo do Trenó e a Sala da Lareira.

O público também poderá acompanhar a Parada Natalina e conhecer os espaços preparados para as celebrações de fim de ano.

O encontro com o Papai Noel acontecerá durante todos os dias de funcionamento, por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento ou retirada de senha.

Além do ingresso solidário, a Villa disponibiliza outras modalidades de entrada, como acesso geral, ingresso combinado com o Teatro Santa Claus e pacote família.

Quem desejar assistir às apresentações teatrais deverá adquirir uma modalidade que inclua essa experiência, já que o ingresso solidário é válido exclusivamente para o acesso geral à Villa.

A comercialização é realizada pela Ticketmaster, onde os visitantes podem consultar a disponibilidade e as condições de cada categoria.

A programação acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de novembro, 4, 5 e 6 de dezembro e, posteriormente, de 11 a 23 de dezembro.

O horário de funcionamento será das 17h às 23h, com entrada permitida até às 21h.