Divulgação Lewis Hamilton

Uma iniciativa ligada ao heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton proporcionou a 22 jovens negros uma experiência nos bastidores do automobilismo nesta quinta-feira (5), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A ação foi promovida pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), em parceria com a Mission 44, organização internacional fundada pelo piloto e contou com a participação de profissionais ligados à Alpine e à Pirelli.

A experiência teve como objetivo apresentar oportunidades profissionais em diferentes áreas da Fórmula 1, aproximando os participantes de um ambiente que envolve tecnologia, engenharia, inovação e trabalho em equipe.

A programação incluiu atividades voltadas ao conhecimento dos bastidores da competição, com visitas à garagem e ao pit-lane, além de experiências relacionadas à troca de pneus e ao funcionamento das equipes durante as corridas.

O contato com a estrutura de uma competição internacional também permitiu ampliar a visão dos jovens sobre as diferentes profissões que fazem parte do automobilismo.

Além dos pilotos e engenheiros, o setor reúne profissionais de logística, comunicação, gestão e diversas outras especialidades fundamentais para a realização das provas.

A iniciativa faz parte de um trabalho de aproximação entre jovens negros e setores profissionais nos quais a representatividade racial ainda enfrenta desafios.

A proposta é apresentar possibilidades de carreira e contribuir para que os participantes reconheçam caminhos de formação e desenvolvimento profissional em áreas que muitas vezes parecem distantes de suas realidades.

A ação também está alinhada à trajetória do CEERT no enfrentamento das desigualdades raciais e na promoção de oportunidades educacionais e profissionais para a população negra.

Entre as iniciativas desenvolvidas pela organização está o Programa Prosseguir, voltado à formação, ao desenvolvimento e ao fortalecimento das trajetórias de jovens negros.

Para Daniel Bento Teixeira, diretor-executivo do CEERT, experiências como essa são importantes para ampliar referências e aproximar os participantes de ambientes profissionais que nem sempre fazem parte de seu cotidiano.

“Ampliar o acesso das juventudes negras a diferentes espaços profissionais é fundamental para enfrentar desigualdades históricas e construir novas possibilidades de futuro. Quando esses jovens conhecem de perto setores como a Fórmula 1, que envolvem tecnologia, engenharia e inovação, também passam a enxergar caminhos profissionais que muitas vezes parecem distantes de suas realidades. É importante criar oportunidades para que possam ocupar esses espaços e desenvolver suas trajetórias”, afirma.

A parceria também chama atenção pela atuação da Mission 44, fundada por Lewis Hamilton com o propósito de ampliar oportunidades e promover a inclusão de jovens de grupos sub-representados, especialmente nas áreas de educação e trabalho.

A organização desenvolve iniciativas voltadas à redução de barreiras sociais e à construção de trajetórias profissionais mais diversas.

A programação tem continuidade nesta sexta-feira (6), com uma visita da equipe de comunicação da Mission 44 ao CEERT.

O encontro prevê entrevistas com jovens que participaram da experiência em Interlagos, ex-integrantes do Programa Prosseguir, uma profissional que passou pelo programa e atualmente integra a equipe da organização, além de uma liderança institucional.

A aproximação entre as duas instituições reforça a importância de conectar organizações sociais e empresas na criação de oportunidades para jovens negros.

Ao apresentar diferentes possibilidades de atuação em um setor de alcance internacional, a experiência também contribui para ampliar o debate sobre diversidade e acesso ao mercado de trabalho.

Fundado com foco na promoção da equidade racial e de gênero, o CEERT atua nas áreas de educação, trabalho, desenvolvimento econômico e enfrentamento do racismo.

Por meio de pesquisas, formação, articulação institucional e participação no debate sobre políticas públicas, a organização desenvolve ações voltadas à redução das desigualdades e à ampliação de oportunidades.