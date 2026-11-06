Biah Art / fotógrafa e filmmaker Nattan, Felipe Amorim e Zé Vaqueiro estão entre as atrações do Let’s Pipa 2026/2027.

O Réveillon de Pipa, no Rio Grande do Norte, promete reunir alguns dos principais nomes do forró, do pagode e da música eletrônica na virada de 2026 para 2027. Nattan, Felipe Amorim, Zé Vaqueiro e o grupo Menos é Mais estão entre as atrações confirmadas do Let’s Pipa, evento que celebra sua décima edição com uma programação de sete dias, entre 27 de dezembro e 2 de janeiro.

Além dos shows, a festa aposta em experiências que vão além da virada do ano, incluindo passeios de barco, beach club, atividades de bem-estar e festas com open bar. A proposta é transformar a estadia no destino turístico em uma programação que combina música, lazer e contato com as paisagens do litoral potiguar.

As festas noturnas acontecem entre 27 e 31 de dezembro, em uma estrutura com capacidade para receber até 4 mil pessoas por noite.

Nattan, Menos é Mais e Zé Vaqueiro estão entre os confirmados

A programação musical reúne artistas de diferentes estilos, com destaque para nomes que vêm conquistando espaço nas festas e nos festivais brasileiros.

Além de Nattan, Felipe Amorim, Zé Vaqueiro e Menos é Mais, o público poderá acompanhar apresentações de Léo Foguete, Ariel B, Cat Dealers, Furacão 2000 e GBR.

A organização também prepara o anúncio de três convidados que ainda não tiveram os nomes divulgados.

Com atrações que transitam pelo forró, pagode, funk e música eletrônica, a programação busca atender diferentes públicos durante os cinco dias de festas noturnas.

Os ingressos para as festas incluem serviço de open bar e transfer oficial, facilitando o deslocamento dos participantes até a estrutura do evento.

Réveillon terá beach club nas falésias de Pipa

Uma das experiências oferecidas pelo Let’s Pipa será o Falésias Beach Club, instalado no alto das falésias, entre Cacimbinhas e a Praia do Madeiro.

O espaço terá capacidade para 400 pessoas por dia e contará com piscina, lounges e serviço de bebidas.

A proposta é oferecer uma alternativa de lazer durante o dia, permitindo que o público aproveite a paisagem da região antes de seguir para a programação noturna.

Outra atração será o Let’s Boat, que prevê dois dias de passeios pelo mar, com capacidade para grupos de até 400 pessoas.

A experiência contará com DJ a bordo e paradas para mergulho, reunindo música e atividades náuticas em um dos destinos turísticos mais conhecidos do Rio Grande do Norte.

Evento também aposta em atividades de bem-estar

Além da programação musical, o Let’s Pipa terá uma área dedicada à prática de atividades físicas e ao bem-estar.

A Arena Wellness funcionará das 10h às 14h e contará com seis dias de programação, incluindo oito treinos previstos para a temporada.

A iniciativa amplia a proposta do evento, oferecendo atividades para quem deseja conciliar as festas de fim de ano com uma rotina de exercícios e experiências ao ar livre.

Festa da virada terá ceia e café da manhã

A estrutura das festas noturnas ficará localizada entre a Praia das Cacimbinhas e Tibau do Sul.

Na noite de 31 de dezembro, além dos shows e da celebração da chegada de 2027, os participantes terão acesso a ceia e café da manhã.

A programação geral se estende até 2 de janeiro, com atividades distribuídas ao longo da temporada.

Let’s Pipa celebra dez edições no Rio Grande do Norte

Criado na temporada de 2017 para 2018, o Let’s Pipa chega à décima edição consolidando sua presença no calendário de festas de fim de ano do litoral potiguar.

Segundo a organização, as nove edições anteriores reuniram aproximadamente 50 mil participantes e mais de 70 atrações musicais.

O evento também atrai visitantes de diferentes regiões do Brasil.

Em 2025, o estado de São Paulo representou 44,2% do público, seguido pelo Rio Grande do Norte, com 22,6%. Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro apareceram na sequência.

Com a nova edição, a organização pretende manter a combinação entre grandes apresentações musicais e experiências turísticas, aproveitando as praias e as paisagens de Pipa como parte da programação.