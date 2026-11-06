Julia Martinez Nathan Leitão foi escolhido para interpretar Fernando Barba, fundador do Barbatuques, em musical desenvolvido em Nova York.

O ator, escritor e compositor brasileiro Nathan Leitão acaba de conquistar uma nova oportunidade internacional. Ele foi escolhido para interpretar Fernando Barba , fundador do grupo Barbatuques, no espetáculo BARBA: Brazilian Body Percussion Musical, musical em desenvolvimento em Nova York, nos Estados Unidos. A produção contará a trajetória do músico que ajudou a popularizar a percussão corporal e levar essa expressão artística brasileira a diferentes partes do mundo.

Nathan participa de um workshop da produção entre os dias 4 e 18 de novembro, período em que assume o papel principal nesta etapa de desenvolvimento do espetáculo. O projeto tem música de Carlos Bauzys, letras de Kim Bixler e libreto assinado pelos dois.

A oportunidade representa mais um passo na trajetória internacional do artista, que vem conciliando trabalhos como intérprete com a criação de musicais autorais.

Nathan Leitão interpretará Fernando Barba em musical nos Estados Unidos

A escolha de Nathan para viver Fernando Barba reúne duas características importantes de sua formação: a experiência com o teatro musical e a proximidade com a música brasileira.

Filho de músicos, o ator cresceu em um ambiente marcado por diferentes referências musicais. Além de atuar e compor, também desenvolveu atividades como professor e pesquisador da música, experiências que contribuíram para sua identificação com a história do fundador do Barbatuques.

O grupo brasileiro ficou conhecido pelo desenvolvimento de uma linguagem musical que utiliza o próprio corpo como instrumento, explorando sons produzidos por palmas, batidas, estalos e outros movimentos.

A trajetória de Fernando Barba será o ponto de partida do musical, que busca apresentar ao público internacional a história de um artista ligado à difusão da percussão corporal.

Para Nathan, interpretar uma personalidade tão relacionada à música brasileira também representa uma oportunidade de valorizar suas próprias referências culturais.

Convite surgiu de amizade com compositor brasileiro

A participação de Nathan no projeto começou a partir de sua relação profissional e pessoal com Carlos Bauzys, compositor responsável pelas músicas do espetáculo.

Os dois se aproximaram em Nova York enquanto desenvolviam projetos autorais de teatro musical nos Estados Unidos.

Bauzys conheceu o trabalho de Nathan em MAGIA, musical criado em parceria com Letitia Bullard, e posteriormente o indicou à equipe criativa de BARBA: Brazilian Body Percussion Musical.

“Muito antes de nos tornarmos amigos, o Carlos já era uma referência para mim. Quando nos encontramos em Nova York, éramos dois brasileiros desenvolvendo nossos musicais e tentando abrir esse caminho. Seguimos nessa luta”, conta Nathan.

O encontro entre os artistas evidencia uma trajetória compartilhada de busca por oportunidades para desenvolver produções musicais brasileiras no mercado internacional.

Ator brasileiro também desenvolve musical autoral

Além de sua participação no espetáculo sobre Fernando Barba, Nathan Leitão mantém uma carreira dedicada à criação de obras próprias.

O artista é mestre em Composição para Teatro Musical pela Berklee e bacharel em Comunicação e Cinema pela PUC-Rio, formação que contribui para sua atuação em diferentes etapas da criação artística.

Entre seus principais projetos está MAGIA, musical desenvolvido em parceria com Letitia Bullard e que teve uma temporada no Brasil em 2026.

A obra apresenta uma narrativa ambientada em um universo de fantasia, com influências musicais latino-caribenhas e uma história que aborda desejos, escolhas e suas consequências.

Após a temporada brasileira, a produção prepara o lançamento de um álbum com as canções do espetáculo.

A iniciativa pretende registrar musicalmente a montagem e permitir que suas composições alcancem novos públicos, inclusive fora dos palcos.

Nathan Leitão amplia carreira internacional no teatro musical

Com a participação em BARBA: Brazilian Body Percussion Musical, Nathan vive uma fase de expansão profissional, dividindo seu tempo entre a interpretação de personagens e o desenvolvimento de projetos autorais.

O workshop em Nova York representa uma etapa de criação e experimentação do musical, ainda em desenvolvimento, sem que tenha sido anunciada uma temporada comercial de estreia.

Para o artista, a oportunidade também aproxima sua experiência pessoal de uma história ligada à música brasileira e à capacidade de transformar elementos cotidianos em expressão artística.

Enquanto se prepara para dar vida a Fernando Barba, Nathan segue trabalhando na divulgação de suas próprias composições e na construção de novos caminhos para o teatro musical.