Acervo Pessoal / Divulgação Kerolyn Carrasco aposta na beleza natural e deseja trabalhar com celebridades internacionais.

A maquiagem que transforma completamente o rosto está dividindo espaço com uma tendência que valoriza a aparência natural da pele. Em vez de esconder características individuais, a proposta é realçar os traços e criar produções sofisticadas sem perder a identidade de quem está sendo maquiada. É nessa estética que a brasileira Kerolyn Carrasco , conhecida como maquiadora das gringas, vem apostando para construir sua trajetória no mercado da beleza.

Com experiências em produções nacionais e internacionais, Kerolyn já trabalhou com personalidades como a influenciadora Emília, a apresentadora portuguesa Maria Cerqueira e as modelos Maren Tschinkel e Cassandra Kunze. Agora, a profissional deseja ampliar sua atuação e chegar a dois dos eventos mais disputados pelas celebridades: o Oscar e o Met Gala.

Entre as famosas que sonha maquiar estão Hailey Bieber e Kendall Jenner, duas referências de beleza e estilo que combinam com sua proposta de maquiagem.

Maquiadora aposta na beleza natural como tendência

A valorização de uma pele com aparência saudável, textura preservada e acabamento leve se tornou uma das principais características da estética clean girl, popularizada nas redes sociais e associada a produções mais minimalistas.

Para Kerolyn, essa tendência representa uma mudança na maneira como a maquiagem pode ser utilizada, deixando de lado a necessidade de transformar completamente a aparência.

“Vejo força nessa ideia de uma pele que mantém sua textura e de uma maquiagem que respeita os traços. É algo que conversa diretamente com o meu trabalho: a cliente se olhar no espelho, se reconhecer e se sentir bonita sendo ela mesma”, explica.

A profissional acredita que o resultado de uma boa maquiagem não depende apenas da quantidade de produtos utilizados, mas também da escolha de técnicas adequadas para cada pessoa.

A preparação da pele, a atenção ao acabamento e a seleção de produtos que proporcionem conforto passaram a ocupar um papel importante em seu processo criativo.

Kerolyn Carrasco revela o segredo para uma maquiagem personalizada

Ao longo da carreira, Kerolyn percebeu que o aperfeiçoamento profissional envolve mais do que acompanhar lançamentos e dominar novas técnicas.

Para ela, compreender o que cada cliente deseja transmitir por meio da maquiagem é essencial para alcançar um resultado satisfatório.

“Ao longo dos anos, aprimorei minha técnica, mas também minha maneira de ouvir a cliente e entender o que ela espera daquele momento”, conta.

A maquiadora observa que a variedade de produtos disponíveis no mercado ampliou as possibilidades de personalização, permitindo combinar diferentes texturas e acabamentos.

O objetivo é criar uma maquiagem que valorize os traços individuais e esteja alinhada à ocasião, sem deixar de considerar as preferências de quem será maquiada.

Hailey Bieber e Kendall Jenner estão na lista de sonhos

Com o desejo de consolidar uma carreira internacional, Kerolyn já definiu algumas das personalidades com quem gostaria de trabalhar.

As modelos Hailey Bieber e Kendall Jenner estão entre seus principais objetivos profissionais.

Conhecidas por produções que frequentemente valorizam uma maquiagem de aparência natural, as duas se tornaram referências para quem acompanha tendências de beleza e moda.

“A estética das duas conversa muito com a beleza que gosto de criar. Seria uma realização poder interpretar meu olhar em rostos que são referências para mim”, afirma.

Embora ainda não tenha trabalhado com as celebridades, a maquiadora vê essa possibilidade como uma meta para os próximos anos.

Do mercado da beleza aos tapetes vermelhos internacionais

Além de trabalhar com nomes conhecidos da moda e do entretenimento, Kerolyn pretende levar sua assinatura profissional para campanhas internacionais e grandes eventos.

Entre seus maiores sonhos estão o Oscar, principal premiação do cinema mundial, e o Met Gala, evento de moda realizado anualmente em Nova York e conhecido pelas produções elaboradas das celebridades.

Para profissionais da beleza, essas ocasiões representam oportunidades de participar da construção visual de artistas, modelos e outras personalidades que atraem a atenção internacional.

No caso de Kerolyn, o desejo é chegar a esses eventos mantendo a estética que vem desenvolvendo ao longo da carreira: uma maquiagem sofisticada, personalizada e que respeite a beleza individual.

Enquanto busca novas oportunidades fora do Brasil, a profissional continua investindo no aperfeiçoamento técnico e na construção de uma identidade própria dentro de um mercado cada vez mais competitivo.