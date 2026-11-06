Acervo Pessoal / Divulgação João Fontenele celebra experiência como Sebastião em A Nobreza do Amor e se prepara para novos filmes.

O ator João Fontenele está vivendo uma fase de transformações na carreira. Após interpretar Sebastião em A Nobreza do Amor, ele celebra o amadurecimento conquistado na televisão e já se prepara para dois novos filmes. Com passagens pelo teatro e pelo cinema, o artista também pretende tirar do papel um projeto pessoal que desenvolve há alguns anos: seu primeiro monólogo.

A experiência na novela representa mais um passo importante em sua trajetória, iniciada na televisão com Guerreiros do Sol. Para João, os dois trabalhos foram fundamentais não apenas para ampliar sua experiência diante das câmeras, mas também para reconhecer a importância de suas origens cearenses na construção dos personagens.

“Com toda certeza, o Sebastião me equipou como artista”, afirma.

João Fontenele revela aprendizado nos bastidores de A Nobreza do Amor

Entre as lembranças mais marcantes da novela, o ator destaca a convivência com os colegas que compartilhavam as cenas ambientadas na pensão de Dona Geralda.

Durante as gravações, João construiu uma relação de parceria com Carol Badra, Raissa Xavier, Gabriel Fuentes, Marcelo Medici, Julia Salarini e Paulo Lessa.

Segundo ele, a troca entre os integrantes do elenco contribuiu para criar um ambiente favorável à experimentação artística, permitindo que os atores explorassem diferentes possibilidades durante as cenas.

“Nós contribuíamos uns com os outros, com muito respeito e admiração, criando um ambiente em que ficávamos à vontade para experimentar e arriscar em cena”, relembra.

A convivência também ajudou João a desenvolver mais segurança em seu trabalho, especialmente diante dos desafios de interpretar personagens em produções televisivas.

Acervo Pessoal / Divulgação Após trabalhos em Guerreiros do Sol e A Nobreza do Amor, João Fontenele planeja novos projetos no cinema e no teatro.





Origens cearenses influenciam a carreira do ator

Natural do Ceará, João acredita que sua identidade regional se tornou um dos principais diferenciais de sua atuação.

Ao longo das experiências em Guerreiros do Sol e A Nobreza do Amor, ele percebeu que as referências culturais e pessoais acumuladas durante a infância e a juventude poderiam contribuir diretamente para a construção de seus personagens.

“Aprendi a valorizar muito o lugar de onde vim, minha cultura e meu regionalismo. Tanto em Guerreiros do Sol quanto em A Nobreza do Amor, usei muito da minha vivência como cearense do interior”, conta.

O reconhecimento de suas próprias raízes também teve impacto na maneira como passou a enxergar seu potencial profissional.

“Isso me fez acreditar mais na minha capacidade, pois antes eu não era tão confiante, por não ter referências próximas.”

Para o artista, compreender que sua história e sua cultura podem enriquecer diferentes interpretações foi uma das principais conquistas dessa fase da carreira.

Ator se prepara para dois filmes e planeja monólogo

Com o encerramento de mais um trabalho na televisão, João Fontenele já direciona sua atenção para novos desafios.

Atualmente, o ator está em preparação para dois filmes, embora ainda não tenha divulgado detalhes sobre os projetos.

Paralelamente, pretende retomar o desenvolvimento de seu primeiro monólogo, uma iniciativa autoral que vem elaborando há alguns anos, mas que precisou ser adiada devido aos compromissos profissionais.

Apesar do espaço conquistado na televisão, João não pretende abandonar o teatro ou o cinema. Seu objetivo é continuar transitando entre as três linguagens, aproveitando as oportunidades que surgirem.

“Tenho a pretensão de trabalhar nas três linguagens. A prioridade vai depender das oportunidades que surgirem, porque amo muito fazer as três coisas”, explica.

João Fontenele fala sobre os próximos passos da carreira

Depois de um período dedicado à busca por oportunidades no mercado artístico, João afirma que deseja aproveitar o momento para ampliar seu repertório e participar de produções com diferentes propostas.

A passagem por duas novelas representa uma conquista importante, mas o ator considera que ainda existem muitas histórias e personagens que gostaria de explorar.

Além dos trabalhos diante das câmeras, os projetos independentes continuam entre suas prioridades, especialmente pela possibilidade de desenvolver criações próprias no teatro.

“Estar em cena, seja em um palco ou em um estúdio, me alimenta e me satisfaz. Passei muito tempo lutando para conquistar oportunidades, então pretendo abraçar todas as que surgirem daqui para a frente”, conclui João Fontenele.