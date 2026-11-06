Acervo Pessoal / Divulgação Camaleoa ganhou o apelido de “ADÉLA nordestina” após comparações com a cantora pop eslovaca.

O cabelo rosa, as coreografias elaboradas e a estética ousada fizeram a cantora Camaleoa, de 29 anos, ganhar um apelido nas redes sociais: “ADÉLA nordestina”. A comparação com a artista pop eslovaca ADÉLA começou a aparecer nos comentários de seus vídeos e chamou atenção para o trabalho da brasileira, que mistura referências internacionais com elementos da cultura nordestina.

Natural de Fortaleza, no Ceará, Camaleoa não esconde a admiração pela cantora europeia, mas faz questão de destacar que sua identidade artística foi construída a partir de diferentes influências. Entre elas estão Britney Spears, sua maior referência, Anitta e nomes ligados ao forró.

A combinação entre o pop internacional e a música regional acompanha a artista desde a infância. Sua mãe costumava comprar DVDs na Feira da Messejana, em Fortaleza, e foi por meio dessas gravações que Camaleoa teve contato com diferentes estilos musicais.

Quem é Camaleoa, a cantora comparada a ADÉLA?

Com aproximadamente 85 mil seguidores no Instagram, no perfil @camaleoaoficial, Camaleoa vem conquistando espaço no cenário pop independente.

Em setembro, a cantora lançou o videoclipe de Nordesdiva, gravado justamente na Feira da Messejana, local que marcou suas primeiras experiências com a música.

A produção reúne elementos da cultura cearense e referências visuais do pop, reforçando uma das principais características de seu trabalho: a valorização da identidade nordestina.

Com mais de 200 mil visualizações no YouTube, Nordesdiva é apontada como o maior sucesso de sua carreira até o momento. A letra aborda o orgulho do sotaque e das origens da artista.

Embora as comparações com ADÉLA estejam relacionadas principalmente à aparência e às performances, as composições de Camaleoa apresentam referências diretamente ligadas à sua cidade natal.

Seus videoclipes já tiveram como cenário diferentes regiões de Fortaleza, incluindo Centro, Mucuripe, Aldeota e Praia de Iracema.

Britney Spears e Anitta estão entre suas referências

A influência das grandes estrelas do pop aparece tanto na construção visual quanto nas apresentações de Camaleoa.

Britney Spears ocupa um lugar especial entre suas inspirações, principalmente pela relação entre música, dança e performance.

Anitta também integra suas referências, ao lado de artistas do forró que ajudaram a formar sua identidade musical.

Essa mistura de estilos se tornou uma das marcas da cantora, que busca apresentar uma versão do pop conectada à cultura brasileira e, especialmente, ao Nordeste.

A artista também procura mostrar que o gênero não precisa estar restrito aos grandes centros da indústria musical.

Em 2024, criou o movimento No Ceará Tem Pop, iniciativa voltada à valorização de artistas do gênero no estado e à defesa de que é possível construir uma carreira na música pop sem precisar deixar a região.

Cantora começou carreira misturando MPB, soul e rock

Apesar de atualmente ser conhecida pelas coreografias e pelas produções dançantes, Camaleoa iniciou sua trajetória explorando diferentes sonoridades.

Seu primeiro álbum, lançado em 2019, reunia influências de pop, MPB, soul e rock. O projeto é apresentado pela artista como o primeiro álbum visual lançado por uma cantora de Fortaleza.

A partir de 2020, ela passou a investir em uma estética mais próxima do pop dançante, incorporando coreografias e produções audiovisuais mais elaboradas.

O próprio nome artístico, Camaleoa, traduz essa proposta de transformação constante, tanto na música quanto no visual.

Camaleoa prepara novo álbum após shows em São Paulo

Com a repercussão de Nordesdiva e as comparações com ADÉLA, Camaleoa segue ampliando sua atuação fora do Ceará.

A cantora incluiu apresentações em São Paulo em sua agenda de outubro e novembro e prepara seu segundo álbum de estúdio.

O novo trabalho deverá explorar ainda mais as referências do pop brasileiro, mantendo a combinação de estilos que marca sua trajetória.

Enquanto o apelido de “ADÉLA nordestina” desperta a curiosidade de novos públicos, Camaleoa busca consolidar uma identidade própria, na qual o pop internacional encontra o sotaque e as referências culturais de Fortaleza.