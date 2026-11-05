Acervo Pessoal / Divulgação Zaira Harue fala sobre representatividade em nova série do Gloob!

Aos 15 anos, Zaira Harue já acumula experiências na televisão e agora ganha destaque em uma produção que coloca o protagonismo feminino no centro da história. A atriz interpreta Emi em As Meninas da Garagem Secreta, série do Gloob e do Globoplay que mistura aventura, amizade e descobertas, além de abordar temas como autoestima, diversidade e representatividade.

Produzida pela Mixer Films, a atração estreou em 19 de outubro e acompanha três meninas pré-adolescentes que decidem criar um clube secreto para contar histórias de mulheres inspiradoras, questionar estereótipos e mostrar que garotas também podem ocupar espaços na ciência, na arte e em diferentes áreas da sociedade.

Na trama, Zaira interpreta uma estudante popular, curiosa e comunicativa, que administra um canal de notícias na internet. Sempre atenta ao que acontece na escola, Emi acaba contribuindo para aumentar o mistério em torno do clube criado pelas protagonistas.

"Construir a Emi foi muito divertido, porque ela tem uma personalidade forte, é comunicativa e gosta de estar por dentro de tudo o que acontece. Ela tem esse lado curioso e gosta de compartilhar informações com as pessoas, o que acaba movimentando a história", conta a atriz.

A personagem também apresenta semelhanças com a vida da artista, que, além de atuar, trabalha como modelo e criadora de conteúdo digital.

"Temos em comum o lado comunicativo, criativo e a curiosidade pelas coisas. Também gosto de me expressar e de compartilhar um pouco do meu universo com as pessoas. Ao mesmo tempo, interpretar a Emi foi uma oportunidade de explorar características diferentes das minhas e aprender ainda mais como atriz."

Atriz destaca a importância de meninas acreditarem em si mesmas

Para Zaira, um dos principais diferenciais de As Meninas da Garagem Secreta é a maneira como a produção aborda o universo feminino, incentivando jovens a reconhecerem suas capacidades e questionarem padrões.

"Para mim, essa história representa a importância de acreditar em si mesma e entender que não precisamos seguir padrões para sermos aceitas. Acho muito bonito ver meninas que se unem, questionam o que parece normal e descobrem que podem fazer a diferença", afirma.

A atriz acredita que produções voltadas ao público infantojuvenil também podem contribuir para ampliar discussões sobre confiança, amizade e liberdade de expressão.

"A mensagem que eu gostaria de transmitir às meninas da minha geração é que elas não tenham medo de ser quem são, de expressar suas opiniões e de lutar pelo que acreditam. Às vezes, a gente acha que precisa ser adulta para transformar alguma coisa, mas pequenas atitudes também podem mudar o mundo. E quando meninas se apoiam, elas ficam ainda mais fortes."

Representatividade amarela também faz parte da trajetória de Zaira

De origem japonesa, Zaira Harue considera sua presença na televisão uma oportunidade de contribuir para a representatividade amarela no audiovisual brasileiro.

A artista defende que crianças e adolescentes possam encontrar nas produções nacionais personagens com diferentes histórias, características e origens.

"Para mim, é uma honra ocupar esse espaço e poder contribuir para que a representatividade amarela tenha cada vez mais força no audiovisual brasileiro. Ainda precisamos de mais oportunidades, mais personagens e mais histórias que mostrem a diversidade de quem somos. Quero que meninas amarelas se vejam na televisão e no streaming e entendam que também pertencem a esse lugar", diz.

Para ela, a diversidade nas telas também pode influenciar a maneira como jovens enxergam suas próprias possibilidades profissionais.

"Sei que seguir uma carreira artística exige dedicação, coragem e persistência, mas acredito que não devemos desistir dos nossos sonhos por achar que existem barreiras ou que aquele espaço não foi feito para nós. Nós podemos chegar lá, contar nossas histórias e mostrar todo o nosso talento. Saber que posso inspirar outras meninas da minha geração, de alguma forma, me emociona muito. Para mim, é uma honra poder servir de exemplo e mostrar, através da minha trajetória, que é possível sonhar, lutar e conquistar nosso espaço sem deixar de ser quem somos. Quero que outras meninas olhem para mim e pensem: 'Se ela conseguiu, eu também posso!' E espero que, no futuro, a nossa presença nas telas seja cada vez mais natural, diversa e representativa."

De novela infantil à nova produção do Gloob

Antes de integrar o elenco de As Meninas da Garagem Secreta, Zaira ficou conhecida por interpretar Trapaça, líder do grupo Pedalzera, na novela A Infância de Romeu e Julieta, disponível no Prime Video.

Seu currículo também inclui participação em Poliana Moça, além de experiências em produções teatrais e audiovisuais.

Fora das telas, a jovem desenvolve trabalhos como modelo e criadora de conteúdo, especialmente nas áreas de moda teen, beleza e lifestyle. A relação com o ambiente digital também se aproxima do universo de Emi, personagem que utiliza a internet para compartilhar notícias e movimentar a rotina escolar.

Para aprimorar sua formação artística, Zaira segue estudando teatro na Escola Superior de Arte Célia Helena, em São Paulo.

Onde assistir a As Meninas da Garagem Secreta?

Com direção geral de João Daniel Tikhomiroff, Pedro Jorge e Thaís Medeiros, a série é uma produção da Mixer Films, realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, geridos pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo Ministério da Cultura.

A produção estreou em 19 de outubro no Gloob e no Globoplay. Na televisão, a programação original foi exibida de segunda a quinta-feira, às 17h, até 29 de outubro.

No streaming, os episódios foram disponibilizados em duas etapas, nos dias 19 e 26 de outubro, incluindo conteúdo aberto para não assinantes.

Com uma narrativa voltada à amizade, à curiosidade e à capacidade de transformação das novas gerações, a série marca mais uma etapa da carreira de Zaira, que busca ampliar sua presença no audiovisual sem deixar de lado o compromisso com a diversidade.