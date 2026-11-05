Acervo Pessoal / Divulgação Julia Rodrigues, de 15 anos, interpreta Carol na série As Meninas da Garagem Secreta, do Gloob.

Aos 15 anos, Julia Rodrigues já passou por competições musicais na televisão, conquistou espaço no teatro e agora vive uma nova fase na carreira. A atriz e cantora interpreta Carol em As Meninas da Garagem Secreta, série produzida pela Mixer Films, que estreou em 19 de outubro no Gloob e no Globoplay.

Na produção, Julia dá vida a uma adolescente extrovertida, criativa e apaixonada pelas artes. Apesar da personalidade animada, Carol enfrenta inseguranças relacionadas ao próprio desempenho escolar, especialmente por ter repetido de ano. É na amizade com outras meninas que a personagem encontra apoio para reconhecer suas habilidades e recuperar a confiança.

A história acompanha um grupo de garotas que cria um clube secreto em uma garagem para compartilhar descobertas sobre mulheres que fizeram a diferença na sociedade. Entre aventuras e desafios, elas exploram assuntos relacionados à ciência, à arte, à filosofia e ao protagonismo feminino.

Julia Rodrigues revela semelhanças com sua personagem

A identificação com Carol foi um dos aspectos que aproximaram Julia da personagem. Assim como a adolescente da ficção, a atriz gosta de se expressar artisticamente e tem uma personalidade comunicativa.

O interesse de Carol por pintura e desenho também contribuiu para essa conexão, permitindo que Julia explorasse características próximas de sua própria vivência.

Entretanto, a personagem apresenta conflitos que vão além de sua energia e criatividade. A insegurança em relação à escola e o medo de não ser suficientemente capaz fazem parte de sua trajetória.

Ao longo da história, Carol encontra nas amigas o incentivo necessário para enfrentar essas dificuldades e descobrir que suas habilidades não precisam ser definidas apenas pelo desempenho escolar.

Atriz precisou aprender a tocar guitarra para a série

A preparação para As Meninas da Garagem Secreta envolveu encontros entre as integrantes do elenco, leituras de roteiro e atividades voltadas à construção das personagens.

Durante as gravações, Julia teve a oportunidade de trabalhar em diferentes cenários e contracenar com um grande número de crianças.

Entre suas experiências favoritas estão as sequências realizadas na escola e, principalmente, na garagem que dá nome à produção.

Um dos desafios mais curiosos foi aprender a tocar guitarra para uma cena.

Sem experiência anterior com instrumentos de corda, a atriz precisou fazer aulas para desenvolver os movimentos das mãos e conseguir executar algumas notas durante a gravação.

A preparação musical acabou se somando a uma habilidade que já fazia parte de sua trajetória: o canto.

De The Voice Kids ao teatro musical

Antes de chegar ao Gloob, Julia Rodrigues já havia chamado atenção em programas musicais de grande audiência.

Em 2020, foi semifinalista do Canta Comigo Teen, da Record. Três anos depois, participou do The Voice Kids, exibido pela TV Globo.

Sua relação com a arte começou ainda na infância. Depois de praticar natação, Julia decidiu experimentar aulas de canto. O interesse pela música abriu caminho para o teatro e, posteriormente, para a atuação diante das câmeras.

Em 2023, foi eleita Melhor Atriz Jovem na FIC da Cia. Epílogo por sua atuação como Aninha na peça A Comédia do Bode.

Já em 2026, integrou o elenco de Espelho Mágico – O Musical, produção da Aventura Teatro em comemoração aos 60 anos da TV Globo.

No espetáculo, que passou por São Paulo e pelo Rio de Janeiro entre março e julho, Julia interpretou Simone e Khadija, ampliando sua experiência no teatro musical.

A jovem também investe em aulas particulares de canto, jazz, interpretação para televisão e cinema, além de workshops e outras atividades de formação artística.

Série do Gloob aborda autoestima e protagonismo feminino

Em As Meninas da Garagem Secreta, a trajetória de Carol ajuda a apresentar uma discussão importante para o público infantojuvenil: a maneira como crianças e adolescentes lidam com suas inseguranças.

Ao mostrar uma personagem que enfrenta dificuldades escolares, mas encontra na arte e na amizade outras possibilidades de expressão, a produção propõe uma reflexão sobre autoestima e autoconfiança.

A série também valoriza histórias de mulheres que contribuíram para diferentes áreas do conhecimento, incentivando as protagonistas a questionarem estereótipos e reconhecerem suas próprias capacidades.

Para Julia, o trabalho representa mais uma oportunidade de desenvolver sua atuação e participar de uma história que dialoga com questões presentes no cotidiano de meninas de sua geração.

Quais são os próximos passos de Julia Rodrigues?

Com experiências na música, no teatro e na televisão, Julia pretende continuar investindo na carreira artística.

Entre seus objetivos estão participar de novelas e filmes, além de seguir desenvolvendo trabalhos ligados ao canto e ao teatro musical.

A participação em As Meninas da Garagem Secreta representa mais uma etapa dessa trajetória, permitindo que a atriz explore uma personagem que combina humor, criatividade e vulnerabilidade.

A série estreou em 19 de outubro no Gloob e no Globoplay, ampliando a presença da jovem artista no audiovisual brasileiro.