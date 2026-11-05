Acervo Pessoal / Divulgação Enaldinho será uma das principais atrações do Super Show de Natal Kidzhouse, em São Paulo.

O início das férias escolares promete movimentar São Paulo com um encontro entre música, teatro e personagens que conquistaram o público infantil. No dia 6 de dezembro, o influenciador Enaldinho, conhecido por seus vídeos de desafios, brincadeiras e aventuras, será uma das principais atrações do Super Show de Natal Kidzhouse, realizado na Suhai Music Hall, no Shopping SP Market.

Com mais de 68 milhões de seguidores nas redes sociais, Enaldinho se consolidou como um dos criadores de conteúdo mais populares entre crianças e adolescentes. O influenciador, que já apareceu oito vezes no Top 10 Creators do Ano, levará ao evento o espetáculo “A Origem de Happy & Angry”, que transforma seu universo digital em uma apresentação ao vivo.

Na história, Enaldinho interpreta um garoto que sonha em se tornar youtuber, mas precisa enfrentar o Rei, personagem marcado por duas personalidades opostas. Enquanto Happy representa a confiança e o otimismo, Angry simboliza os medos e as inseguranças.

Com uma narrativa que mistura humor, aventura e fantasia, a produção aborda temas como autoestima, superação e combate ao bullying, aproximando o público dos personagens que fazem parte dos conteúdos do influenciador.

Natal Encantado e DJ Nauta completam a programação

Além da apresentação de Enaldinho, o evento contará com o espetáculo teatral Natal Encantado Planeta Plim, que reúne personagens e elementos tradicionais das celebrações natalinas em uma apresentação voltada para toda a família.

Outra atração confirmada é o DJ Nauta, personagem do Universo Kidzhouse, responsável por comandar a programação musical e convidar crianças e adultos para dançar.

A festa também terá experiências promovidas pelas marcas Toddynho Levinho, CCAA e Polenguinho, patrocinadoras do evento.

A proposta é reunir diferentes atividades em uma única tarde, oferecendo opções de entretenimento para crianças de várias idades e seus familiares.

Kidzhouse amplia programação para além do festival

O Super Show de Natal faz parte de uma nova fase da Kidzhouse, que pretende manter uma agenda de experiências voltadas às famílias durante todo o ano.

Em outubro, a programação especial de Dia das Crianças, realizada na Roda Rico, reuniu mais de 11 mil pessoas em três dias, segundo a organização.

Para 2027, estão previstas novas edições do Carnavalzinho, piqueniques, encontros musicais e o retorno do Kidzhouse Festival.

A iniciativa busca ampliar a presença da marca no calendário de entretenimento infantil da capital paulista, com eventos em diferentes formatos e períodos do ano.

Quando e onde será o show de Enaldinho?

O Super Show de Natal Kidzhouse acontece no domingo, 6 de dezembro de 2026, na Suhai Music Hall, localizada no Shopping SP Market, em Jurubatuba, na Zona Sul de São Paulo.

A abertura da casa está prevista para as 14h, com apresentações a partir das 16h.

Os ingressos estão disponíveis pela Ticketmaster. O evento tem classificação livre, mas menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.