Felipe Pacheco Amanda Senna, Joana Pacheco e Beatriz Lemgruber apresentam a Casa JUÁ durante a Morar Mais 2026, na Barra da Tijuca

O luxo dentro de casa está ganhando novos significados. Em vez de ambientes marcados apenas por móveis caros, tendências passageiras e grandes produções, cresce o interesse por espaços que valorizam histórias pessoais, materiais duradouros e escolhas que refletem a identidade dos moradores. É com essa proposta que três arquitetas cariocas se unem para apresentar um novo escritório de interiores residenciais.

Amanda Senna, Joana Pacheco e Beatriz Lemgruber estão à frente da Casa JUÁ, que será lançada oficialmente durante a Morar Mais 2026, no CasaShopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A mostra começa em 17 de novembro e segue até 17 de janeiro de 2027.

Com sede no Leblon, o escritório nasce da união entre a experiência da Esfera JUÁ, agência de branding e design com atuação em cenografia e comunicação estratégica, e da Stufa Arquitetura, especializada em projetos residenciais de alto padrão e interiores.

O que é luxo consciente na decoração?

O conceito de luxo consciente parte da ideia de que uma casa sofisticada não precisa ser definida exclusivamente pelo preço dos objetos ou pela presença de marcas famosas.

Materiais duráveis, peças artesanais, elementos afetivos e soluções que respeitam a rotina dos moradores também podem contribuir para a valorização de um ambiente.

Na arquitetura residencial, essa abordagem propõe olhar para a casa como um espaço que acompanha diferentes momentos da vida, em vez de seguir apenas tendências estéticas.

É justamente essa visão que orienta a proposta da Casa JUÁ, que pretende desenvolver projetos personalizados, considerando os hábitos, as preferências e as necessidades de cada cliente.

Três arquitetas, diferentes experiências

A criação do escritório reúne profissionais com trajetórias complementares.

Amanda Senna contribui com sua experiência em estratégia e construção de marcas, trazendo para os projetos um olhar voltado à identidade e à comunicação dos espaços.

Beatriz Lemgruber assume a direção criativa, com atenção à composição dos ambientes, à escolha dos materiais e aos detalhes que ajudam a construir a personalidade de cada residência.

Já Joana Pacheco fica responsável pela operação, acompanhando a execução das propostas e a organização dos processos necessários para transformar os projetos em ambientes reais.

A intenção das sócias é aproximar a arquitetura das histórias de quem vive nos espaços, valorizando o diálogo com os moradores e evitando soluções padronizadas.

Joalheria conceitual será apresentada na Morar Mais 2026

Para marcar a estreia, a Casa JUÁ assina, em parceria com a Esfera JUÁ, um ambiente chamado Oásis Criativo, desenvolvido especialmente para a mostra.

O projeto apresenta uma joalheria conceitual inspirada no tema “Luxo Consciente”, explorando a relação entre design, artesanato e identidade brasileira.

A proposta é mostrar como materiais, texturas e escolhas estéticas podem transmitir sofisticação sem depender exclusivamente de elementos associados ao luxo tradicional.

O ambiente também funciona como uma apresentação da linguagem criativa do novo escritório, que pretende levar esse olhar para projetos de interiores residenciais.

Decoração com personalidade ganha espaço

A valorização de ambientes personalizados também coloca em discussão a maneira como as pessoas se relacionam com suas casas.

Uma peça herdada da família, um objeto adquirido durante uma viagem ou um móvel produzido artesanalmente podem carregar significados que vão além da função decorativa.

Na proposta da Casa JUÁ, essas referências fazem parte do processo de criação, permitindo que os espaços sejam desenvolvidos a partir da identidade de seus moradores.

O lançamento durante a Morar Mais representa a primeira oportunidade de apresentar essa abordagem ao público em um ambiente concebido especialmente para a exposição.

Quando acontece a Morar Mais 2026?

A Morar Mais 2026 será realizada no CasaShopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, entre 17 de novembro de 2026 e 17 de janeiro de 2027.

Durante o evento, visitantes poderão conhecer o Oásis Criativo, ambiente que marca a estreia oficial da Casa JUÁ.