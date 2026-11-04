Acervo pessoal Amanda Dager explica os cuidados jurídicos necessários para artistas que trabalham em diferentes países.

Uma agenda de shows fora do Brasil pode representar um novo momento na carreira de um artista. Mas, entre apresentações, gravações e compromissos publicitários, existem questões que nem sempre aparecem nas redes sociais. Contratos internacionais, documentos de viagem e até decisões sobre a rotina dos filhos podem exigir tanta atenção quanto os preparativos para subir ao palco.

Para cantores e outros profissionais do entretenimento que trabalham em diferentes países, a organização precisa começar antes do embarque. Isso porque uma viagem temporária, uma temporada de trabalho e uma mudança definitiva de residência podem envolver exigências jurídicas distintas.

A advogada Amanda Dager, especialista em Direito Internacional, Mobilidade Global e questões jurídicas entre países, explica que o planejamento deve considerar não apenas os compromissos profissionais, mas também as obrigações que permanecem no Brasil.

“Uma agenda internacional pode reunir apresentações, gravações, campanhas e compromissos assumidos com empresas de países diferentes. É preciso entender o que será realizado em cada lugar, por quanto tempo e quais obrigações continuarão existindo no Brasil. Quando a família acompanha o artista, o planejamento também precisa considerar a rotina que virá depois dos eventos”, afirma a Dra. Amanda.

O que pode complicar uma turnê internacional?

Uma das principais preocupações envolve os contratos assinados pelos artistas.

Dependendo das condições estabelecidas, uma parceria comercial pode prever exclusividade em determinados países, limitar o uso da imagem ou estabelecer períodos durante os quais o profissional não poderá assumir compromissos semelhantes.

Por isso, aceitar uma nova oportunidade no exterior exige verificar se ela é compatível com os contratos anteriores.

“Um contrato pode limitar determinadas atividades por território ou por período. Examinar as novas oportunidades junto com os compromissos anteriores ajuda a identificar possíveis conflitos de agenda, exclusividade e obrigações”, explica a Dra. Amanda.

A documentação também precisa ser analisada conforme o destino e o tipo de atividade. Uma autorização de entrada para turismo, por exemplo, não deve ser presumida como suficiente para realizar trabalho remunerado.

“Confirmar uma data profissional não significa que todas as condições para a viagem estejam resolvidas. É importante identificar as etapas, os responsáveis e os documentos necessários com antecedência, para que o artista e sua equipe conheçam os prazos e as pendências”, diz a Dra. Amanda.

Quando a carreira internacional envolve os filhos

A situação pode se tornar mais delicada quando o artista pretende viajar acompanhado de crianças ou adolescentes.

Além de questões relacionadas à escola e à adaptação da rotina, podem existir exigências específicas para a saída do país, principalmente quando os responsáveis legais não viajam juntos.

A legislação brasileira diferencia uma viagem internacional temporária de uma mudança de residência habitual para outro país.

Segundo orientações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a autorização para viajar não significa, necessariamente, concordância com uma mudança definitiva de residência. Dependendo do caso, a alteração pode exigir consentimento expresso ou decisão judicial.

“Uma turnê, uma temporada de trabalho e uma mudança de residência precisam ser analisadas de acordo com o que efetivamente acontecerá. Quando há filhos, é necessário organizar o período fora, o retorno previsto e a convivência com o outro responsável”, afirma a Dra. Amanda.

A especialista destaca que férias escolares, comunicação com o outro responsável e despesas relacionadas aos deslocamentos também podem fazer parte do planejamento familiar.

Mudar de país pode afetar a profissão do companheiro

Outro aspecto frequentemente deixado em segundo plano é a carreira de quem acompanha o artista.

Em uma mudança internacional, o cônjuge ou companheiro pode encontrar exigências para exercer sua profissão no destino.

Dependendo da atividade, pode ser necessário obter reconhecimento de formação acadêmica, registro profissional ou licença específica.

“Uma análise de equivalência acadêmica e a autorização para exercer uma profissão regulamentada podem ser procedimentos diferentes. A família precisa saber quais requisitos se aplicam e como eles afetam seus planos”, observa a Dra. Amanda.

Essas condições variam entre países e profissões, tornando importante avaliar os requisitos antes de organizar uma mudança prolongada.

Mercado musical movimenta bilhões pelo mundo

A expansão internacional da indústria musical ajuda a dimensionar o ambiente em que artistas brasileiros podem buscar novas oportunidades.

Segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), as receitas mundiais de música gravada alcançaram US$ 31,7 bilhões em 2025, crescimento de 6,4% em relação ao ano anterior.

Embora os números não representem diretamente o volume de turnês, demonstram a dimensão econômica de um mercado que reúne apresentações, gravações, publicidade e outros compromissos profissionais.

Para artistas que desenvolvem atividades em diferentes países, esse cenário pode trazer oportunidades acompanhadas de novas responsabilidades contratuais e documentais.

E os bens e negócios que ficam no Brasil?

Uma temporada internacional não elimina compromissos financeiros e jurídicos mantidos no país de origem.

Imóveis, empresas, contratos e outras obrigações podem continuar exigindo decisões enquanto o artista está no exterior.

Nessas situações, a definição de representantes e a organização de documentos podem ajudar a manter a administração dos assuntos pendentes.

“Quem trabalha fora do país pode continuar tendo contratos, patrimônio e decisões pendentes no Brasil. É importante identificar quem acompanhará cada assunto, quais poderes serão necessários e quais profissionais deverão ser consultados”, diz a Dra. Amanda.

Com pós-graduação em Direito Internacional, Amanda Dager atua em questões relacionadas à mobilidade global e à organização jurídica de atividades que envolvem diferentes países.

Segundo a especialista, cada projeto deve ser avaliado conforme sua duração, finalidade e jurisdições envolvidas, podendo exigir a participação de empresários, produtores, contadores e profissionais jurídicos habilitados no destino.

“Uma oportunidade pode ser relevante para a carreira e, ao mesmo tempo, exigir ajustes contratuais, documentais e familiares. Identificar esses pontos antes da viagem permite avaliar as decisões com mais clareza e organizar as etapas do projeto artístico”, conclui a Dra. Amanda Dager.