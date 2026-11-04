daGringa Amanda Senna e Joana Pacheco, da Esfera Juá, participam do desenvolvimento da quarta temporada da Brava Arena Jockey.

A experiência de assistir a um espetáculo está deixando de se limitar ao que acontece no palco. Arquitetura, iluminação, som e cenografia passam a integrar a apresentação, criando ambientes nos quais o público também faz parte da narrativa. É com essa proposta que a Esfera Juá e o artista Batman Zavareze se unem para transformar a quarta temporada da Brava Arena Jockey, no Rio de Janeiro.

Responsável pelos projetos de arquitetura e cenografia da arena desde sua primeira edição, em 2023, a agência carioca chega ao quarto ano consecutivo com uma proposta que amplia a experiência para além das apresentações musicais.

Nesta edição, Batman Zavareze assume a direção criativa, enquanto a Esfera Juá participa da concepção e do desenvolvimento dos espaços. O projeto integra os palcos interno e externo e utiliza toda a extensão da arena como parte da experiência.

A intenção é que o público não apenas acompanhe os espetáculos, mas também vivencie os ambientes criados especialmente para o evento.

Arquitetura e cenografia transformam a experiência do público

A proposta da nova temporada parte da integração entre diferentes linguagens artísticas. Em vez de tratar a cenografia como um elemento isolado, o projeto considera a relação entre estrutura, circulação, som, imagem e interação com o público.

Para Amanda Senna, CEO e sócia-fundadora da Esfera Juá, a colaboração com Batman Zavareze representa uma evolução do trabalho desenvolvido pela agência ao longo das edições anteriores.

"Estamos na Brava Arena desde a primeira edição e receber o Batman na direção criativa desta quarta temporada é um passo importante para o projeto. Ele traz uma trajetória consistente na criação de experiências que envolvem o público pelo som e pela imagem. A concepção do projeto nasceu do encontro entre essa linguagem e o que construímos nesse espaço ao longo das edições, em arquitetura, cenografia e experiência do público. Construímos juntos, com uma equipe ampla, para que o universo dele pudesse ser vivido no espaço, e não só assistido", afirma Amanda.

O trabalho conjunto busca aproximar a linguagem audiovisual do artista das soluções arquitetônicas desenvolvidas para a arena, fazendo com que diferentes áreas do evento participem de uma mesma proposta criativa.

Track Bar aposta na experiência musical em vinil

Além da cenografia da arena, a Esfera Juá também é responsável pelo projeto arquitetônico e acústico do Track Bar, ambiente dedicado à experiência musical em vinil.

O espaço foi pensado para oferecer uma relação mais próxima com a música, mesmo dentro de um evento marcado pela circulação de pessoas e pela realização simultânea de atividades.

Entre as soluções previstas estão isolamento e tratamento acústico, iluminação pontual e mobiliário planejado para favorecer tanto a escuta quanto a convivência.

A proposta considera uma das principais particularidades de ambientes voltados à reprodução musical: a necessidade de controlar a interferência dos sons externos sem comprometer a integração com o restante do evento.

No Track Bar, a arquitetura passa a desempenhar um papel importante na maneira como o público percebe a música, indo além da função estética.

O desafio de transformar um espaço em experiência

A criação de ambientes imersivos exige que as decisões visuais estejam alinhadas às condições físicas e técnicas de cada espaço.

Iluminação, circulação, acústica e distribuição das estruturas precisam funcionar em conjunto para que a proposta artística seja percebida pelo público.

Segundo Joana Pacheco, COO e sócia-fundadora da Esfera Juá, essa integração foi fundamental para o desenvolvimento da quarta temporada da Brava Arena Jockey.

"Um conceito imersivo só funciona se o espaço estiver estruturado para recebê-lo. É uma honra colaborar com um artista da trajetória do Batman. Conceber essa temporada ao lado dele é um marco para a Esfera JUÁ, e todo o time trabalhou de forma integrada para tornar essa experiência possível", destaca Joana.

Com atuação multidisciplinar nas áreas de arquitetura, comunicação e design, a agência utiliza a experiência acumulada desde 2023 para desenvolver uma nova configuração dos ambientes.

A parceria com Batman Zavareze reforça a proposta de transformar a Brava Arena Jockey em um espaço no qual arquitetura e expressão artística se complementam, fazendo da própria arena parte do espetáculo.