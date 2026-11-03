Divulgação For a Dream

O reality musical "For a Dream" começou sua trajetória com apresentações, momentos de emoção e repercussão nas redes sociais.

Após estrear na LMC+, o programa também chegou ao Prime Video, Claro TV+ e Box Brasil Play, ampliando as possibilidades de acesso do público à competição que aposta em músicas autorais, novos talentos e decisões capazes de mudar o rumo dos participantes.

Com o primeiro episódio já disponível, as atenções agora se voltam para a segunda etapa, que promete novas apresentações, desafios e escolhas inesperadas.

A temporada segue até 17 de dezembro, com episódios inéditos todas as semanas e uma disputa que mistura talento musical, estratégia e convivência.

Um dos diferenciais do "For a Dream" está justamente em sua dinâmica.

A cada etapa, os próprios participantes elegem um líder, que conquista imunidade e assume a responsabilidade de escolher um colega para deixar a competição.

A decisão coloca os candidatos diante de um desafio que vai além das apresentações musicais.

O júri, formado por Alice Tamborindeguy, Bia de Queiroz e Inês Brasil, também participa diretamente das decisões.

Cada jurada indica individualmente um participante, enquanto a repescagem oferece uma última oportunidade para dois candidatos permanecerem na disputa.

A proposta é reunir música, liderança e estratégia em uma competição na qual os participantes precisam demonstrar talento, mas também lidar com escolhas que podem interferir em sua permanência no programa.

Dienis comenta experiência com as juradas

Divulgação For a Dream





Um dos idealizadores do projeto, o cantor e produtor Dienis destacou a experiência de dividir as gravações com as três juradas, especialmente pela diversidade de personalidades que compõem o elenco.

“Trabalhar com a Alice sempre foi genial, sempre foi especial. Com a Bia foi algo que aconteceu de repente e está sendo incrível. E a Inês Brasil dispensa qualquer tipo de comentário! É uma figura indispensável. Temos dado muitas risadas, tem sido muito divertido gravar com ela. Ela me surpreendeu de verdade e está arrasando como jurada”, conta.

Segundo Dienis, a intenção desde o início foi desenvolver um formato que pudesse ser acompanhado por diferentes gerações, combinando entretenimento e oportunidades para artistas que buscam espaço no mercado musical.

“A gente queria algo leve, algo para a família, mas também queríamos um programa com dinâmica e muita música. E está sendo muito especial”, acrescenta.

Estreia reuniu convidados e representantes da cultura

A estreia também contou com a presença de convidados, personalidades e representantes do setor cultural.

Entre os participantes da ocasião esteve Fernanda Sixel, que levou uma mensagem de incentivo aos jovens e destacou a importância da cultura como instrumento de transformação e oportunidade.

Idealizado por Dienis, Nicolas Martin Ferreira e Cíntia Mello, o "For a Dream" conta com o oferecimento da Prefeitura de Niterói e da NELTUR.

A iniciativa busca dar visibilidade a novos artistas por meio de uma competição que valoriza a criação musical e a experiência dos participantes diante das câmeras.

Além das plataformas de vídeo, o projeto também amplia sua presença no rádio, com uma parceria com a Popular FM, em Portugal e uma edição especial na Angra FM.

Outro destaque é que as músicas apresentadas pelos participantes no primeiro episódio já estão disponíveis nas plataformas digitais de áudio.

Dessa forma, o público pode conhecer melhor o trabalho dos candidatos e acompanhar suas produções musicais também fora do reality.

Com episódios semanais até 17 de dezembro, o "For a Dream" prepara novas etapas da competição e promete manter o público atento às decisões do júri e dos próprios participantes.

O programa pode ser acompanhado pela LMC+, Prime Video, Claro TV+ e Box Brasil Play.

Para quem pretende acompanhar a disputa sem descobrir os resultados antecipadamente, vale ficar atento aos novos episódios e aos possíveis spoilers nas redes sociais.