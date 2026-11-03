Divulgação André Dias

André Dias vive uma fase de novos caminhos em sua trajetória artística.

Depois de integrar o elenco de duas produções de destaque do teatro musical, “Espelho Mágico”, espetáculo em homenagem aos 60 anos da TV Globo, e “Mamma Mia!”, o artista se prepara para apresentar uma nova faceta de seu trabalho, a de autor teatral.

Ele assina o texto de “Legalmente Mortas”, comédia que mistura mistério, humor e crítica política em uma trama ambientada em Brasília.

Em “Espelho Mágico”, André interpretou Dionísio, o deus do teatro, em uma montagem que celebrou a história da televisão brasileira por meio da música e da dramaturgia.

No espetáculo, contracenou com Eliane Giardini e Marcos Veras, experiência que teve um significado especial por representar uma homenagem à arte à qual dedica sua trajetória.

Na sequência, voltou ao palco do Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, como Harry Bright, um dos personagens de “Mamma Mia!”, superprodução dirigida por Charles Möeller e Claudio Botelho e inspirada nas canções do ABBA.

A passagem por dois musicais de propostas distintas reforçou sua versatilidade e a capacidade de transitar por diferentes universos cênicos.

Nova fase como autor teatral

Agora, o artista amplia sua atuação no mercado teatral ao investir na escrita.

Em “Legalmente Mortas”, três mulheres com histórias e personalidades completamente diferentes voltam a se encontrar depois de um episódio do passado cujos detalhes ainda são desconhecidos.

Diante de uma situação delicada envolvendo um esquema de corrupção em Brasília, elas precisam deixar as diferenças de lado e se unir em torno de um objetivo comum.

Com uma narrativa que combina comédia de mistério e sátira política, o texto também aborda questões contemporâneas, como feminismo, combate ao feminicídio e sororidade.

A transformação da relação entre as protagonistas, que inicialmente se antagonizam, está no centro da história, propondo uma reflexão sobre a força da união feminina em meio a conflitos, segredos e interesses divergentes.

A proposta da comédia é explorar situações inesperadas e relações humanas marcadas por diferenças, utilizando o humor como recurso para abordar questões sociais e políticas.

Ao colocar três mulheres no centro de uma trama envolvendo corrupção e mistério, a obra também abre espaço para discutir alianças, conflitos e a importância da solidariedade feminina.

Preparativos para levar a comédia aos palcos

O projeto está em fase de preparação e busca nomes de destaque da cena brasileira para assumir a direção.

A expectativa é reunir profissionais reconhecidos do teatro em torno da montagem, que pretende unir entretenimento, suspense e reflexão social.

Com uma trajetória que inclui trabalhos no teatro musical e na televisão, André também conquistou visibilidade em produções da TV Globo, como “Segundo Sol”, em que interpretou Groa, e “Novo Mundo”, na qual viveu o mordomo Patrício.

A experiência acumulada como intérprete agora encontra espaço na criação de personagens e narrativas próprias.

Com “Legalmente Mortas”, André Dias amplia seu campo de atuação e passa a levar sua vivência nos palcos também para a dramaturgia, em uma etapa que combina a experiência de ator com novos desafios na escrita teatral.