@sorrisinhofotos Pinha Presidente reúne Thiaguinho, Péricles e Chrigor no single “Oposto do Meu Ser”.

O pagode ganhou um reencontro especial. Thiaguinho, Péricles e Chrigor, nomes que fizeram parte da história do Exaltasamba, voltaram a dividir um projeto musical, desta vez a convite de Pinha Presidente. Os artistas participam do single “Oposto do Meu Ser”, que já está disponível nas plataformas digitais.

A música marca o início da divulgação do audiovisual “Samba é a Minha História”, gravado na casa de shows Anália Hall, em São Paulo. O projeto reúne artistas de diferentes gerações do samba e do pagode para celebrar a trajetória musical de Pinha.

Lançada pela Radar Records, a faixa chama atenção principalmente pela reunião de antigos companheiros de grupo, que construíram parte de suas carreiras no Exaltasamba e seguem ligados à memória afetiva dos fãs do pagode.

Reencontro de antigos integrantes do Exaltasamba

A participação de Thiaguinho, Péricles e Chrigor é um dos principais destaques do novo trabalho de Pinha Presidente.

Os quatro artistas têm suas trajetórias ligadas ao Exaltasamba, grupo que se tornou um dos nomes mais conhecidos do pagode brasileiro e marcou diferentes gerações com suas canções.

Agora, o reencontro acontece em uma nova gravação, fora da formação original do grupo, mas com a presença de vozes que fizeram parte de sua história.

A escolha de reunir os antigos companheiros em “Oposto do Meu Ser” também dá ao lançamento um caráter de celebração, aproximando diferentes momentos da trajetória dos músicos.

Belo e Ferrugem também participam do projeto

O audiovisual “Samba é a Minha História” não se limita ao reencontro dos ex-integrantes do Exaltasamba.

Além de Thiaguinho, Péricles e Chrigor, a gravação conta com participações de Belo, Ferrugem, Mumuzinho, Turma do Pagode, Doce Encontro e Dexter.

O encontro foi registrado na Anália Hall, em São Paulo, e reúne artistas que representam diferentes fases e estilos dentro do samba e do pagode.

A proposta do trabalho é revisitar a relação de Pinha Presidente com a música, reunindo convidados que fazem parte da história do gênero.

Novo audiovisual celebra trajetória de Pinha Presidente

Com “Samba é a Minha História”, Pinha Presidente inicia uma nova etapa de sua carreira musical, marcada pela gravação de um projeto audiovisual com convidados especiais.

O primeiro lançamento, “Oposto do Meu Ser”, apresenta ao público uma das parcerias do trabalho e antecipa o clima dos encontros registrados durante a gravação.

A faixa já pode ser ouvida em serviços como Spotify, Deezer e Amazon Music. O material divulgado ainda não informa as datas de lançamento das próximas músicas ou da versão completa do audiovisual.

Para os fãs do pagode, o novo single representa uma oportunidade de ouvir novamente Thiaguinho, Péricles, Chrigor e Pinha Presidente em uma mesma gravação, agora em um projeto dedicado à história musical de um dos integrantes do Exaltasamba.