Acervo Pessoal / Divulgação Julia Gama veste camiseta especial do North Esporte Clube em apoio à campanha Outubro Rosa.









A atriz, empresária e Miss Brasil 2020 Julia Gama entrou em campo por uma causa que vai além do esporte. A modelo participou de uma campanha do North Esporte Clube em apoio ao Outubro Rosa, movimento dedicado à conscientização sobre o câncer de mama.

Para a iniciativa, Julia gravou um vídeo especial vestindo uma camiseta rosa desenvolvida pelo clube. A participação busca chamar a atenção para a importância dos cuidados com a saúde feminina e do diagnóstico precoce da doença.

“Falar sobre o Outubro Rosa é reforçar a importância do cuidado, da informação e da prevenção. Precisamos incentivar cada vez mais mulheres a olharem para a própria saúde e a manterem seus exames em dia”, destaca Julia.

Julia Gama abraça campanha do Outubro Rosa

Conhecida por sua trajetória nos concursos de beleza e pela atuação como atriz e empresária, Julia Gama emprestou sua imagem à campanha para ajudar a ampliar o alcance da mensagem.

A iniciativa utiliza a visibilidade do esporte e das personalidades públicas para incentivar conversas sobre saúde, especialmente sobre a importância de conhecer os sinais de alerta do câncer de mama e procurar acompanhamento médico.

O Outubro Rosa é uma mobilização internacional que busca conscientizar a população sobre a doença, estimular o acesso à informação e reforçar a importância do diagnóstico precoce.

Além dos cuidados individuais, a campanha chama atenção para a necessidade de acompanhamento de saúde e realização dos exames de rastreamento conforme a idade, o histórico e as orientações médicas.

Camiseta especial marca a iniciativa

Para simbolizar o apoio à causa, o North Esporte Clube produziu camisetas comemorativas alusivas ao Outubro Rosa.

As peças foram distribuídas aos funcionários do clube, convidados especiais e influenciadores que aderiram à campanha.

Julia aparece usando uma das camisetas no vídeo preparado para a ação, associando sua imagem à mensagem de conscientização.

Segundo o clube, as peças possuem caráter exclusivamente institucional e comemorativo, sem finalidade comercial, e não serão colocadas à venda.

Esporte e personalidades unidos pela conscientização

A participação de Julia Gama reforça como campanhas de saúde também podem ganhar espaço fora dos ambientes médicos, alcançando públicos por meio do entretenimento, da moda e do esporte.

Ao envolver funcionários, convidados e influenciadores, o North Esporte Clube busca ampliar a circulação de informações sobre o câncer de mama durante o mês de outubro.

A iniciativa também destaca o papel das figuras públicas na divulgação de mensagens relacionadas à saúde. Embora a conscientização não substitua o acompanhamento médico, ela pode incentivar mulheres a buscar informações confiáveis e manter seus cuidados em dia.

Com a participação de Julia, o clube encerra o mês de outubro reforçando uma mensagem que permanece importante durante todo o ano: atenção à saúde, acesso à informação e diagnóstico precoce.