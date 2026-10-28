Acervo Pessoal / Divulgação Antony Marquez foi escolhido para interpretar Fabão na adaptação de “Os 12 Signos de Valentina”.

O ator Antony Marquez foi escolhido para interpretar Fabão, chefe de segurança, na adaptação de “Os 12 Signos de Valentina”, livro da escritora brasileira Ray Tavares que está sendo desenvolvido para a Netflix. O projeto marca a primeira experiência do artista em uma produção voltada ao streaming e conta com Giovanna Grigio no papel principal.

Com direção de Carol Durão e produção da Boutique Filmes, a história mistura romance, humor e astrologia. Antony participou das gravações do piloto e dividiu cenas com Giovanna, que interpreta a protagonista da trama.

A participação representa um novo momento na trajetória do ator, que passa a integrar um projeto inspirado em uma obra literária brasileira.

Romance, astrologia e encontros amorosos

A adaptação de “Os 12 Signos de Valentina” leva para o audiovisual uma história que relaciona experiências amorosas às características dos signos do zodíaco.

Escrito por Ray Tavares, o livro acompanha situações envolvendo relacionamentos, descobertas pessoais e as expectativas criadas em torno do amor. A proposta da produção é explorar esses elementos em uma comédia romântica.

Giovanna Grigio, conhecida por trabalhos na televisão e em produções de streaming, assume o papel da protagonista. No piloto, a atriz contracenou com Antony, responsável por interpretar Fabão.

O personagem é apresentado como chefe de segurança, mas detalhes sobre sua participação nos acontecimentos da trama ainda não foram divulgados.

Antony Marquez divide cenas com Giovanna Grigio

A oportunidade de trabalhar ao lado de Giovanna Grigio marca uma nova experiência para Antony Marquez, que estreia em um projeto desenvolvido para o streaming.

A produção também reúne profissionais conhecidos do audiovisual brasileiro. Carol Durão está à frente da direção, enquanto a Boutique Filmes responde pela produção.

Ao interpretar Fabão, Antony participa da construção de um universo que já conquistou leitores e agora passa pelo processo de adaptação para as telas.

A mudança de formato envolve transformar situações narradas no livro em cenas, diálogos e interpretações, preservando os elementos que caracterizam a história.

Quando estreia “Os 12 Signos de Valentina”?

A adaptação ainda não possui uma data de estreia divulgada no material de apresentação.

Até o momento, a participação de Antony Marquez foi informada em relação ao piloto do projeto. Não foram apresentados detalhes adicionais sobre o cronograma de produção ou o lançamento da série.

Enquanto novas informações são aguardadas, o trabalho coloca o ator em contato com uma produção que reúne literatura brasileira, comédia romântica e nomes conhecidos do público.